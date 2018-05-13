مشاريع إنتاج الكهرباء

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اتفقت وزارتا الشؤون المحلية والبيئة والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على ان تتولى وزارة البيئة تقديم المشاريع المزمع الانطلاق فيها للانتاج الخاص للكهرباء من الكتلة الحيوية في اطار لزمات لتمكين وزارة الطاقة من تحديد الثمن المرجعي للكهرباء.