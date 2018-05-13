9 كلغ من الزطلة على متن سيارة

تمكّنت وحدات الأمن الوطني بالقيروان من حجز 9 كلغ من مادة الزطلة مخفية داخل سيارة على متنها مروج، وقد تم ايقافها قادمة من ولاية القصرين ومتجهة نحو تونس العاصمة وذلك بالمدخل الغربي لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان ولا تزال الأبحاث متواصلة .