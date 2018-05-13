ايقاف مسلحين ليبيين

اوقفت وحدات عسكرية على مستوى الحدود التونسية الليبية أمس الاول الجمعة مسلحين ليبيين بعد اجتيازهما للشريط الحدودي والدخول الى الاراضي الليبية . وأوضح مصدر امني أن الموقوفين صرّحا بأنهما يتبعان فرقة الحدود بمدينة نالوت وأنهما دخلا التراب التونسي خطأ خلال القيام بدورية على مستوى الرسم الحدودي