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يوم الأحد 13 ماي 2018
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تونس ستواصل توريد اللحوم الحمراء إلى غاية 2028
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الأخبار السياسية
تونس ستواصل توريد اللحوم الحمراء إلى غاية 2028
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

كشفت ممثلة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، بثينة الزيتوني، أنّ تونس ستواصل توريد اللحوم الحمراء إلى غاية سنة 2028، باعتبار أنّ الانتاج الوطني لا يمكنه تلبية الاحتياجات المحلية.وأضافت الزيتوني، خلال ورشة عمل وطنية «لاعداد دراسة استشرافية حول منظومة اللحوم الحمراء في افق 2030»، أن الوزارة كانت تلجأ دائما إلى التوريد إلى حين سنة 2016 قبل أن تقرر عدم الاستيراد، لتستانف مجددا، السنة المنقضية، عملية التوريد بالنظر إلى أن الانتاج المحلي يبقى غير كاف لمواجهة متطلبات السوق الوطنية.وأفادت المسؤولة أنّ استيراد الماشية الحيّة يهدف إلى تنظيم السوق ودفع الدورة الاقتصادية المحلية من خلال توفير فرص العمل للفلاحين ومربيي الماشية.

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الأخبار السياسية
تونس ستواصل توريد اللحوم الحمراء إلى غاية 2028
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

كشفت ممثلة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، بثينة الزيتوني، أنّ تونس ستواصل توريد اللحوم الحمراء إلى غاية سنة 2028، باعتبار أنّ الانتاج الوطني لا يمكنه تلبية الاحتياجات المحلية.وأضافت الزيتوني، خلال ورشة عمل وطنية «لاعداد دراسة استشرافية حول منظومة اللحوم الحمراء في افق 2030»، أن الوزارة كانت تلجأ دائما إلى التوريد إلى حين سنة 2016 قبل أن تقرر عدم الاستيراد، لتستانف مجددا، السنة المنقضية، عملية التوريد بالنظر إلى أن الانتاج المحلي يبقى غير كاف لمواجهة متطلبات السوق الوطنية.وأفادت المسؤولة أنّ استيراد الماشية الحيّة يهدف إلى تنظيم السوق ودفع الدورة الاقتصادية المحلية من خلال توفير فرص العمل للفلاحين ومربيي الماشية.

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المزيد >>
جيش البحر يشارك في تمرين بحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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