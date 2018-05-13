جيش البحر يشارك في تمرين بحري

في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من القدرات العملياتية لمختلف وحدات الجيش الوطني، شارك جيش البحر في الفترة من 29 أفريل إلى 11 ماي 2018 في التمرين البحري متعدد الأطراف «فونيكس اكسبراس 2018 « الذي تم تنفيذه بالتوازي ببحر «إيجا» بجنوب اليونان وعرض السواحل التونسية.