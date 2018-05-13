لا مجال لسنة بيضاء ولا للارتقاء الآلي

اجتمع أعضاء مجلس الجامعات خلال جلسة استثنائية امس السبت 12 ماي 2018، لتدارس سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية، على أنه لا مجال لسنة جامعية بيضاء ولا مجال لاعتماد حلول تمس من مصداقية الشهائد الوطنية كالارتقاء الآلي.