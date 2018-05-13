الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 13 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
استئناف نقل الفسفاط
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
الأخبار السياسية
استئناف نقل الفسفاط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

استأنفت قطارات نقل الفسفاط امس عبر الخط الحديدي رقم 21 والرابط بين قابس وقفصة نقل الفسفاط بعد توقّف لمدة ثلاثة أيام على خلفية إضراب مفتوح نفذه أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية بقفصة احتجاجا على تعطل حركة القطار بالخط رقم 13 .

تقرؤون أيضا
يوسف الشاهد يدشّن سد «الحركة»
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
دشّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، امس السبت ، في ذكرى الجلاء الزراعي، سد «الحركة» بمعتمدية سجنان من ولاية...
المزيد >>
استئناف نقل الفسفاط
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
استأنفت قطارات نقل الفسفاط امس عبر الخط الحديدي رقم 21 والرابط بين قابس وقفصة نقل الفسفاط بعد توقّف لمدة...
المزيد >>
لا مجال لسنة بيضاء ولا للارتقاء الآلي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اجتمع أعضاء مجلس الجامعات خلال جلسة استثنائية امس السبت 12 ماي 2018، لتدارس سير الامتحانات بمختلف المؤسسات...
المزيد >>
جيش البحر يشارك في تمرين بحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأخبار السياسية
استئناف نقل الفسفاط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

استأنفت قطارات نقل الفسفاط امس عبر الخط الحديدي رقم 21 والرابط بين قابس وقفصة نقل الفسفاط بعد توقّف لمدة ثلاثة أيام على خلفية إضراب مفتوح نفذه أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية بقفصة احتجاجا على تعطل حركة القطار بالخط رقم 13 .

تقرؤون أيضا
يوسف الشاهد يدشّن سد «الحركة»
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
دشّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، امس السبت ، في ذكرى الجلاء الزراعي، سد «الحركة» بمعتمدية سجنان من ولاية...
المزيد >>
استئناف نقل الفسفاط
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
استأنفت قطارات نقل الفسفاط امس عبر الخط الحديدي رقم 21 والرابط بين قابس وقفصة نقل الفسفاط بعد توقّف لمدة...
المزيد >>
لا مجال لسنة بيضاء ولا للارتقاء الآلي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
اجتمع أعضاء مجلس الجامعات خلال جلسة استثنائية امس السبت 12 ماي 2018، لتدارس سير الامتحانات بمختلف المؤسسات...
المزيد >>
جيش البحر يشارك في تمرين بحري
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
﻿