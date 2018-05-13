استئناف نقل الفسفاط

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

استأنفت قطارات نقل الفسفاط امس عبر الخط الحديدي رقم 21 والرابط بين قابس وقفصة نقل الفسفاط بعد توقّف لمدة ثلاثة أيام على خلفية إضراب مفتوح نفذه أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية بقفصة احتجاجا على تعطل حركة القطار بالخط رقم 13 .