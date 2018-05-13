يوسف الشاهد يدشّن سد «الحركة»

دشّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، امس السبت ، في ذكرى الجلاء الزراعي، سد «الحركة» بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت والذي تبلغ تكلفة انجازه 61 مليون دينار وبطاقة خزن تصل الى 30 مليون متر مكعب سنويا.وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ أصدرته في الغرض، أنّ هذا السد سيمكن من تحويل فائض مياه الشمال الى جهات الوسط والساحل.