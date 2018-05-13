داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس

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أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم الدامي بسكين في وسط باريس في وقت متأخر السبت، وفق ما أعلنت وكالة أعماق التابعة له.
ونقلت الوكالة عن "مصدر امني" أنّ "منفذ عملية الطعن في مدينة باريس هو جندي في الدولة الإسلامية ونفّذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف".
وقال مدعي عام باريس إنّ الرجل الذي أقدم مساء السبت على قتل أحد المارة وجرح أربعة أشخاص آخرين بسكين، قبل أن تقتله الشرطة، صرخ "الله اكبر" خلال قيامه بتنفيذ هذا الاعتداء في وسط باريس.
وأوضح المدعي العام فرنسوا مولينز للصحافة من موقع الاعتداء في حي الأوبرا أنه "في هذه المرحلة، وبناء على شهادات تحدثت عن أن المعتدي صرخ +الله اكبر+ خلال هجومه على المارة بسكين، واستنادا الى طريقة العمل (المتّبعة)، قمنا باستدعاء شعبة مكافحة الإرهاب".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل السبت عن أسفه لأنّ فرنسا تدفع "مرة أخرى الثمن بالدم" بعد هذا الاعتداء الجديد.
أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم الدامي بسكين في وسط باريس في وقت متأخر السبت، وفق ما أعلنت وكالة أعماق التابعة له.
ونقلت الوكالة عن "مصدر امني" أنّ "منفذ عملية الطعن في مدينة باريس هو جندي في الدولة الإسلامية ونفّذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف".
وقال مدعي عام باريس إنّ الرجل الذي أقدم مساء السبت على قتل أحد المارة وجرح أربعة أشخاص آخرين بسكين، قبل أن تقتله الشرطة، صرخ "الله اكبر" خلال قيامه بتنفيذ هذا الاعتداء في وسط باريس.
وأوضح المدعي العام فرنسوا مولينز للصحافة من موقع الاعتداء في حي الأوبرا أنه "في هذه المرحلة، وبناء على شهادات تحدثت عن أن المعتدي صرخ +الله اكبر+ خلال هجومه على المارة بسكين، واستنادا الى طريقة العمل (المتّبعة)، قمنا باستدعاء شعبة مكافحة الإرهاب".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل السبت عن أسفه لأنّ فرنسا تدفع "مرة أخرى الثمن بالدم" بعد هذا الاعتداء الجديد.
-
00:36داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
13 ماي 2018
-
00:33الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح
13 ماي 2018
-
00:21العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018
-
00:03جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018
-
23:40بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية
12 ماي 2018
-
-
22:54مركز السينما العربية يتوج مريم الفرجاني أفضل ممثلة (جائزة النقاد العرب)
12 ماي 2018
-
22:45العراقية دموع تفوز بلقب الموسم الرابع من برنامج the voice
12 ماي 2018
-
22:37الدعوة إلى تأسيس نقابة تعنى بالعاملات في القطاع الفلاحي
12 ماي 2018
-
22:04سوسة: يوم تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"
12 ماي 2018
-
21:50بالفيديو.. تنين "ديزني لاند" تحول إلى وحش حقيقي يبث نيرانه
12 ماي 2018
-
21:23بالفيديو.. انفجار وسط مدينة شيكاغو الأمريكية
12 ماي 2018
-
21:15الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين
12 ماي 2018
-
-
20:51اختتام الملتقى الاقليمي لمديري دور الثقافة
12 ماي 2018
-
-
20:21بعد نزول فريقها من الدوري الالماني: جماهير هامبورغ تحرق الملعب
12 ماي 2018
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018