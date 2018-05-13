الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح

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اكدت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم السبت ان ما تم نشره في موقع ميدل إيست آي في نسخته الفرنسية يوم 8 ماي 2018 عن طرح راشد الغنوشي مبادرة وساطة لحل خلاف بين دولتين شقيقتين لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الحركة انه لم يُطلب من الغونشي القيام بوساطة بين البلدين الشقيقين كما ان الغنوشي لم يطرح مبادرة كهذه. مضيفة ان موقع الميدل إيست آي لم يتواصل معها قبل نشره المقال للتأكد من صحة الخبر.
وتابعت ان الحركة تواصلت مع الموقع بعد نشره للمقال لتكذيب الخبر وطلب سحب المقال ولكن الموقع رفض سحبه وأضاف تكذيبنا في فقرة قصيرة في نهاية المقال.
وشدد البيان على دعم الحركة ''السياسة الخارجية التونسية الرسمية التي تقوم على دعم سياسة توثيق العلاقة بالجوار المباشر والتضامن المغاربي والعربي''.
اكدت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم السبت ان ما تم نشره في موقع ميدل إيست آي في نسخته الفرنسية يوم 8 ماي 2018 عن طرح راشد الغنوشي مبادرة وساطة لحل خلاف بين دولتين شقيقتين لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الحركة انه لم يُطلب من الغونشي القيام بوساطة بين البلدين الشقيقين كما ان الغنوشي لم يطرح مبادرة كهذه. مضيفة ان موقع الميدل إيست آي لم يتواصل معها قبل نشره المقال للتأكد من صحة الخبر.
وتابعت ان الحركة تواصلت مع الموقع بعد نشره للمقال لتكذيب الخبر وطلب سحب المقال ولكن الموقع رفض سحبه وأضاف تكذيبنا في فقرة قصيرة في نهاية المقال.
وشدد البيان على دعم الحركة ''السياسة الخارجية التونسية الرسمية التي تقوم على دعم سياسة توثيق العلاقة بالجوار المباشر والتضامن المغاربي والعربي''.
-
00:36داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
13 ماي 2018
-
00:33الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح
13 ماي 2018
-
00:21العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018
-
00:03جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018
-
23:40بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية
12 ماي 2018
-
-
22:54مركز السينما العربية يتوج مريم الفرجاني أفضل ممثلة (جائزة النقاد العرب)
12 ماي 2018
-
22:45العراقية دموع تفوز بلقب الموسم الرابع من برنامج the voice
12 ماي 2018
-
22:37الدعوة إلى تأسيس نقابة تعنى بالعاملات في القطاع الفلاحي
12 ماي 2018
-
22:04سوسة: يوم تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"
12 ماي 2018
-
21:50بالفيديو.. تنين "ديزني لاند" تحول إلى وحش حقيقي يبث نيرانه
12 ماي 2018
-
21:23بالفيديو.. انفجار وسط مدينة شيكاغو الأمريكية
12 ماي 2018
-
21:15الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين
12 ماي 2018
-
-
20:51اختتام الملتقى الاقليمي لمديري دور الثقافة
12 ماي 2018
-
-
20:21بعد نزول فريقها من الدوري الالماني: جماهير هامبورغ تحرق الملعب
12 ماي 2018
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018