الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح

اكدت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم السبت ان ما تم نشره في موقع ميدل إيست آي في نسخته الفرنسية يوم 8 ماي 2018 عن طرح راشد الغنوشي مبادرة وساطة لحل خلاف بين دولتين شقيقتين لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الحركة انه لم يُطلب من الغونشي القيام بوساطة بين البلدين الشقيقين كما ان الغنوشي لم يطرح مبادرة كهذه. مضيفة ان موقع الميدل إيست آي لم يتواصل معها قبل نشره المقال للتأكد من صحة الخبر.

وتابعت ان الحركة تواصلت مع الموقع بعد نشره للمقال لتكذيب الخبر وطلب سحب المقال ولكن الموقع رفض سحبه وأضاف تكذيبنا في فقرة قصيرة في نهاية المقال.

وشدد البيان على دعم الحركة ''السياسة الخارجية التونسية الرسمية التي تقوم على دعم سياسة توثيق العلاقة بالجوار المباشر والتضامن المغاربي والعربي''.