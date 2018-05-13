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يوم الأحد 13 ماي 2018
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العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
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السياسي
العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018 | 00:21

تونس- الشروق اون لاين- نزيهة البوسعيدي: صرح امين عام حركة النهضة علي العريض لـ" الشروق اون لاين" بان حركة النهضة رشّحت سعاد عبدالرحيم لرئاسة بلدية تونس باعتبارها الاولى وحظوظها وافرة لرئاستها ولكن سوف نتفق مع الاخرين لأننا لسنا بمفردنا.

 وقال: " أأسف لما بلغه بعض الناس من انحطاط حول كونها امرأة ومن انحطاط اكبر حول كونها ليست "بلدية" فدستورنا يتضمن المساواة التامة في الحقوق" وكان ذلك على هامش الندوة التي نظمها مركز الاسلام والديمقراطية بالتعاون مع الرابطة العربية للتربويين التنويريين اليوم تحت عنوان "الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر.

 وحول التحوير الوزاري قال العريض:" ليس لدينا مواقف من هذا الوزير او ذاك واعتد بجميع الذين يعملون ولكن حركة النهضة تؤكد على الاستقرار وضخ دماء جديدة وعلى اهمية عدم الإبطاء في غلق الملف.

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السياسي
العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018 | 00:21

تونس- الشروق اون لاين- نزيهة البوسعيدي: صرح امين عام حركة النهضة علي العريض لـ" الشروق اون لاين" بان حركة النهضة رشّحت سعاد عبدالرحيم لرئاسة بلدية تونس باعتبارها الاولى وحظوظها وافرة لرئاستها ولكن سوف نتفق مع الاخرين لأننا لسنا بمفردنا.

 وقال: " أأسف لما بلغه بعض الناس من انحطاط حول كونها امرأة ومن انحطاط اكبر حول كونها ليست "بلدية" فدستورنا يتضمن المساواة التامة في الحقوق" وكان ذلك على هامش الندوة التي نظمها مركز الاسلام والديمقراطية بالتعاون مع الرابطة العربية للتربويين التنويريين اليوم تحت عنوان "الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر.

 وحول التحوير الوزاري قال العريض:" ليس لدينا مواقف من هذا الوزير او ذاك واعتد بجميع الذين يعملون ولكن حركة النهضة تؤكد على الاستقرار وضخ دماء جديدة وعلى اهمية عدم الإبطاء في غلق الملف.

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العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018 السّاعة 00:21
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12 ماي 2018 السّاعة 21:00
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سفيان الأسود
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