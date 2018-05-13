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تونس- الشروق اون لاين- نزيهة البوسعيدي: صرح امين عام حركة النهضة علي العريض لـ" الشروق اون لاين" بان حركة النهضة رشّحت سعاد عبدالرحيم لرئاسة بلدية تونس باعتبارها الاولى وحظوظها وافرة لرئاستها ولكن سوف نتفق مع الاخرين لأننا لسنا بمفردنا.
وقال: " أأسف لما بلغه بعض الناس من انحطاط حول كونها امرأة ومن انحطاط اكبر حول كونها ليست "بلدية" فدستورنا يتضمن المساواة التامة في الحقوق" وكان ذلك على هامش الندوة التي نظمها مركز الاسلام والديمقراطية بالتعاون مع الرابطة العربية للتربويين التنويريين اليوم تحت عنوان "الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر.
وحول التحوير الوزاري قال العريض:" ليس لدينا مواقف من هذا الوزير او ذاك واعتد بجميع الذين يعملون ولكن حركة النهضة تؤكد على الاستقرار وضخ دماء جديدة وعلى اهمية عدم الإبطاء في غلق الملف.
تونس- الشروق اون لاين- نزيهة البوسعيدي: صرح امين عام حركة النهضة علي العريض لـ" الشروق اون لاين" بان حركة النهضة رشّحت سعاد عبدالرحيم لرئاسة بلدية تونس باعتبارها الاولى وحظوظها وافرة لرئاستها ولكن سوف نتفق مع الاخرين لأننا لسنا بمفردنا.
وقال: " أأسف لما بلغه بعض الناس من انحطاط حول كونها امرأة ومن انحطاط اكبر حول كونها ليست "بلدية" فدستورنا يتضمن المساواة التامة في الحقوق" وكان ذلك على هامش الندوة التي نظمها مركز الاسلام والديمقراطية بالتعاون مع الرابطة العربية للتربويين التنويريين اليوم تحت عنوان "الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر.
وحول التحوير الوزاري قال العريض:" ليس لدينا مواقف من هذا الوزير او ذاك واعتد بجميع الذين يعملون ولكن حركة النهضة تؤكد على الاستقرار وضخ دماء جديدة وعلى اهمية عدم الإبطاء في غلق الملف.
-
00:36داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
13 ماي 2018
-
00:33الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح
13 ماي 2018
-
00:21العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018
-
00:03جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018
-
23:40بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية
12 ماي 2018
-
-
22:54مركز السينما العربية يتوج مريم الفرجاني أفضل ممثلة (جائزة النقاد العرب)
12 ماي 2018
-
22:45العراقية دموع تفوز بلقب الموسم الرابع من برنامج the voice
12 ماي 2018
-
22:37الدعوة إلى تأسيس نقابة تعنى بالعاملات في القطاع الفلاحي
12 ماي 2018
-
22:04سوسة: يوم تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"
12 ماي 2018
-
21:50بالفيديو.. تنين "ديزني لاند" تحول إلى وحش حقيقي يبث نيرانه
12 ماي 2018
-
21:23بالفيديو.. انفجار وسط مدينة شيكاغو الأمريكية
12 ماي 2018
-
21:15الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين
12 ماي 2018
-
-
20:51اختتام الملتقى الاقليمي لمديري دور الثقافة
12 ماي 2018
-
-
20:21بعد نزول فريقها من الدوري الالماني: جماهير هامبورغ تحرق الملعب
12 ماي 2018
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018