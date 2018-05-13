جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة

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جندوبة - الشروق اون لاين- عبدالكريم السلطاني: ازدانت سماء مدينة طبرقة بـ 3000 فانوس طائر تم اطلاقها خلال تظاهرة حلمة الفوانيس الطائرة في دورتها الرابعة .
المدينة شهدت تزامنا مع ذلك حركية كبيرة سياحية و اقتصادية حيث زارها حوالي 10 الاف زائر من تونس و خارجها وقد بلغت نسبة الاشغال بالنزل بالمدينة حسب تأكيدات هشام المحواشي المندوب الجهوي للسياحة 65 % .في حين لم تتجاوز نسبة الاشغال للنزل قبل التظاهرة ال 25.%
جندوبة - الشروق اون لاين- عبدالكريم السلطاني: ازدانت سماء مدينة طبرقة بـ 3000 فانوس طائر تم اطلاقها خلال تظاهرة حلمة الفوانيس الطائرة في دورتها الرابعة .
المدينة شهدت تزامنا مع ذلك حركية كبيرة سياحية و اقتصادية حيث زارها حوالي 10 الاف زائر من تونس و خارجها وقد بلغت نسبة الاشغال بالنزل بالمدينة حسب تأكيدات هشام المحواشي المندوب الجهوي للسياحة 65 % .في حين لم تتجاوز نسبة الاشغال للنزل قبل التظاهرة ال 25.%
-
00:36داعش يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
13 ماي 2018
-
00:33الغنوشي يتوسّط لحل خلاف بين المغرب والجزائر: حركة النهضة توضّح
13 ماي 2018
-
00:21العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية تونس ولكن ...
13 ماي 2018
-
00:03جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018
-
23:40بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية
12 ماي 2018
-
-
22:54مركز السينما العربية يتوج مريم الفرجاني أفضل ممثلة (جائزة النقاد العرب)
12 ماي 2018
-
22:45العراقية دموع تفوز بلقب الموسم الرابع من برنامج the voice
12 ماي 2018
-
22:37الدعوة إلى تأسيس نقابة تعنى بالعاملات في القطاع الفلاحي
12 ماي 2018
-
22:04سوسة: يوم تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد"
12 ماي 2018
-
21:50بالفيديو.. تنين "ديزني لاند" تحول إلى وحش حقيقي يبث نيرانه
12 ماي 2018
-
21:23بالفيديو.. انفجار وسط مدينة شيكاغو الأمريكية
12 ماي 2018
-
21:15الشرطة الفرنسية تطلق النار على مهاجم طعن مارة بسكين
12 ماي 2018
-
-
20:51اختتام الملتقى الاقليمي لمديري دور الثقافة
12 ماي 2018
-
-
20:21بعد نزول فريقها من الدوري الالماني: جماهير هامبورغ تحرق الملعب
12 ماي 2018
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018