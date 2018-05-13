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يوم الأحد 13 ماي 2018
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جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
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الأولى
جندوبة: آلاف الفوانيس تُضيء سماء طبرقة
13 ماي 2018 | 00:03

جندوبة - الشروق اون لاين- عبدالكريم السلطاني: ازدانت سماء مدينة طبرقة بـ 3000 فانوس طائر تم اطلاقها خلال تظاهرة حلمة الفوانيس الطائرة في دورتها الرابعة .

المدينة شهدت تزامنا مع ذلك حركية كبيرة سياحية و اقتصادية حيث زارها حوالي 10 الاف زائر من تونس و خارجها وقد بلغت نسبة الاشغال بالنزل بالمدينة حسب تأكيدات هشام المحواشي المندوب الجهوي للسياحة  65 % .في حين لم تتجاوز نسبة الاشغال للنزل قبل التظاهرة ال 25.%

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جندوبة - الشروق اون لاين- عبدالكريم السلطاني: ازدانت سماء مدينة طبرقة بـ 3000 فانوس طائر تم اطلاقها خلال تظاهرة حلمة الفوانيس الطائرة في دورتها الرابعة .

المدينة شهدت تزامنا مع ذلك حركية كبيرة سياحية و اقتصادية حيث زارها حوالي 10 الاف زائر من تونس و خارجها وقد بلغت نسبة الاشغال بالنزل بالمدينة حسب تأكيدات هشام المحواشي المندوب الجهوي للسياحة  65 % .في حين لم تتجاوز نسبة الاشغال للنزل قبل التظاهرة ال 25.%

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