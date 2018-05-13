التداوي الطبيعي.. الفوائد الغذائية والصحية للزيوت النباتية

عرف الإنسان إنتاج الزيت النباتي منذ أكثر من خمسة آلاف عام من نباتات مثل الزيتون وفول الصويا ودوار الشمس وجوز الهند وغيرها. والزيوت والدهون الغذائية هي ثالث مكون أساسي لغذاء الإنسان بعد السكريات والبروتينات، حيث عرفت أول معلومة عن التركيب الكيميائي لهما سنة 1823 م. كما أتاح التقدم العلمي معرفة مكونات الزيت المستخلص ومدى تأثيره على صحة الإنسان.

الزيوت التي سنتحدث عنها هي الزيوت من مصادر نباتية وسمكية هذه الزيوت التي تعتبر مزيجاً من دهون مشبعة، ومتعددة غير مشبعة، وأحادية غير مشبعة. وكل زيت من الزيوت التي سأتحدث عنها تحدد كيفية وصف الزيت، فلو نظرنا إلى زيت الزيتون مثلاً والذي نعتبره المثل الأعلى للزيوت النباتية لوجدنا أنه يحتوي على 14% من دهن مشبع، و11% من دهن غير مشبع، و75% من دهن أحادي غير مشبع، ولذلك يعرف بأنه زيت أحادي غير مشبع ما دامت أن نسبة أحادي غير مشبع فيه هي الأعظم 75% يوجد عندنا عدد من الزيوت.

فزيت الزيتون الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين هو عماد الطعام في مناطق البحر الأبيض المتوسط ودول الشرق الأوسط، وهو نوعان زيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت الزيتون العادي، وإذا نظرنا إلى زيت الذرة والذي يستعمل على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم والذي يستخرج من بذور الذرة الصفراء لوجدنا أنه غالباً متعدد غير مشبع ويحتوي على فيتامين هـ وهو الذي يصنع منه المارغرين.

أما زيت دوار الشمس فهو غني خصوصاً بالدهن الأساسي المتعدد غير المشبع وهو يحتوي على مقدار كبير من فيتامين هـ . أما زيت الفول السوداني فهو يستعمل على نطاق واسع للطبخ في أميركا الجنوبية وأفريقيا منذ آلاف السنين وهو غالباً أحادي غير مشبع ويحتوي على مقادير من فيتامي هـ . أما زيت بذور القطن فيحتوي على مابين 30ـ٪40 من الزيت الأحادي غير المشبع وله نكهة أقوى من الزيوت الأخرى ولا يحتوي على فيتامين هـ . أما زيت السمسم والذي هو زيت السمسم المكرر فهو مزيج من الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ولونه أصفر ضارب إلى الحمرة وله نكهة تشبه نكهة الجوز وهو أفضل الزيوت للمقالي والتتبيلات والأطباق المطبوخة.