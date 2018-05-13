التداوي الطبيعي.. الفوائد الغذائية والصحية للزيوت النباتية

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عرف الإنسان إنتاج الزيت النباتي منذ أكثر من خمسة آلاف عام من نباتات مثل الزيتون وفول الصويا ودوار الشمس وجوز الهند وغيرها. والزيوت والدهون الغذائية هي ثالث مكون أساسي لغذاء الإنسان بعد السكريات والبروتينات، حيث عرفت أول معلومة عن التركيب الكيميائي لهما سنة 1823 م. كما أتاح التقدم العلمي معرفة مكونات الزيت المستخلص ومدى تأثيره على صحة الإنسان.
الزيوت التي سنتحدث عنها هي الزيوت من مصادر نباتية وسمكية هذه الزيوت التي تعتبر مزيجاً من دهون مشبعة، ومتعددة غير مشبعة، وأحادية غير مشبعة. وكل زيت من الزيوت التي سأتحدث عنها تحدد كيفية وصف الزيت، فلو نظرنا إلى زيت الزيتون مثلاً والذي نعتبره المثل الأعلى للزيوت النباتية لوجدنا أنه يحتوي على 14% من دهن مشبع، و11% من دهن غير مشبع، و75% من دهن أحادي غير مشبع، ولذلك يعرف بأنه زيت أحادي غير مشبع ما دامت أن نسبة أحادي غير مشبع فيه هي الأعظم 75% يوجد عندنا عدد من الزيوت.
فزيت الزيتون الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين هو عماد الطعام في مناطق البحر الأبيض المتوسط ودول الشرق الأوسط، وهو نوعان زيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت الزيتون العادي، وإذا نظرنا إلى زيت الذرة والذي يستعمل على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم والذي يستخرج من بذور الذرة الصفراء لوجدنا أنه غالباً متعدد غير مشبع ويحتوي على فيتامين هـ وهو الذي يصنع منه المارغرين.
أما زيت دوار الشمس فهو غني خصوصاً بالدهن الأساسي المتعدد غير المشبع وهو يحتوي على مقدار كبير من فيتامين هـ . أما زيت الفول السوداني فهو يستعمل على نطاق واسع للطبخ في أميركا الجنوبية وأفريقيا منذ آلاف السنين وهو غالباً أحادي غير مشبع ويحتوي على مقادير من فيتامي هـ . أما زيت بذور القطن فيحتوي على مابين 30ـ٪40 من الزيت الأحادي غير المشبع وله نكهة أقوى من الزيوت الأخرى ولا يحتوي على فيتامين هـ . أما زيت السمسم والذي هو زيت السمسم المكرر فهو مزيج من الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ولونه أصفر ضارب إلى الحمرة وله نكهة تشبه نكهة الجوز وهو أفضل الزيوت للمقالي والتتبيلات والأطباق المطبوخة.
عرف الإنسان إنتاج الزيت النباتي منذ أكثر من خمسة آلاف عام من نباتات مثل الزيتون وفول الصويا ودوار الشمس وجوز الهند وغيرها. والزيوت والدهون الغذائية هي ثالث مكون أساسي لغذاء الإنسان بعد السكريات والبروتينات، حيث عرفت أول معلومة عن التركيب الكيميائي لهما سنة 1823 م. كما أتاح التقدم العلمي معرفة مكونات الزيت المستخلص ومدى تأثيره على صحة الإنسان.
الزيوت التي سنتحدث عنها هي الزيوت من مصادر نباتية وسمكية هذه الزيوت التي تعتبر مزيجاً من دهون مشبعة، ومتعددة غير مشبعة، وأحادية غير مشبعة. وكل زيت من الزيوت التي سأتحدث عنها تحدد كيفية وصف الزيت، فلو نظرنا إلى زيت الزيتون مثلاً والذي نعتبره المثل الأعلى للزيوت النباتية لوجدنا أنه يحتوي على 14% من دهن مشبع، و11% من دهن غير مشبع، و75% من دهن أحادي غير مشبع، ولذلك يعرف بأنه زيت أحادي غير مشبع ما دامت أن نسبة أحادي غير مشبع فيه هي الأعظم 75% يوجد عندنا عدد من الزيوت.
فزيت الزيتون الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين هو عماد الطعام في مناطق البحر الأبيض المتوسط ودول الشرق الأوسط، وهو نوعان زيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت الزيتون العادي، وإذا نظرنا إلى زيت الذرة والذي يستعمل على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم والذي يستخرج من بذور الذرة الصفراء لوجدنا أنه غالباً متعدد غير مشبع ويحتوي على فيتامين هـ وهو الذي يصنع منه المارغرين.
أما زيت دوار الشمس فهو غني خصوصاً بالدهن الأساسي المتعدد غير المشبع وهو يحتوي على مقدار كبير من فيتامين هـ . أما زيت الفول السوداني فهو يستعمل على نطاق واسع للطبخ في أميركا الجنوبية وأفريقيا منذ آلاف السنين وهو غالباً أحادي غير مشبع ويحتوي على مقادير من فيتامي هـ . أما زيت بذور القطن فيحتوي على مابين 30ـ٪40 من الزيت الأحادي غير المشبع وله نكهة أقوى من الزيوت الأخرى ولا يحتوي على فيتامين هـ . أما زيت السمسم والذي هو زيت السمسم المكرر فهو مزيج من الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ولونه أصفر ضارب إلى الحمرة وله نكهة تشبه نكهة الجوز وهو أفضل الزيوت للمقالي والتتبيلات والأطباق المطبوخة.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018