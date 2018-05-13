كيف يتأثر الجنين بتناول الأم للمشروبات الغازية؟

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حذرت دراسة جديدة من خطورة السكريات على عقول الأطفال، مؤكدة أن الأطفال الذين يحتوي نظامهم الغذائي على السكريات أو كانت أمهاتهم تتناولن السكريات أو المشروبات الغازية أثناء الحمل سجلوا مستوى سيئا في اختبارات الإدراك.
وأشارت الدراسة إلى أن الآثار الضارة للنظام الغذائي الذي يحتوي على السكر بكميات كبيرة يبدأ قبل ولادة الطفل.وقد حذر المسؤولون الصحيون منذ عقود من ارتباط السكر بالمشاكل الصحية مثل البدانة والسكري، إلا أن هذه الدراسة هي الأولى التي تربط بين السكر وتطور الدماغ المبكر.وقالت جوليانا كوهين الباحثة الرئيسية في جامعة هارفارد: كان الهدف من دراستنا هو ربط الحمل واستهلاك السكر مع معرفة الطفل .
توصيات
وكشفت دراسة لجامعة هارفارد نشرت منذ فترة قصيرة أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية السكرية في أثناء الحمل، انخفضت درجات أطفالهم في الاختبارات المتعلقة بالتعلم والذاكرة وحل المشكلات والمهارات اللفظية.وعلى العكس تماما عندما تناولت الأمهات والأطفال الوجبات الغذائية التي كانت غنية بالفاكهة، وتحتوي على ما يسمى بالسكريات الصحية تحسنت النتائج بشكل ملحوظ.
وتوصي جمعية القلب الأمريكية بألا يتم تناول أكثر من 10 ملاعق صغيرة من السكر يوميا.ومع ذلك، فإن متوسط الاستهلاك اليومي للبالغين الأمريكيين يزيد عن ضعف ذلك، أي بمعدل 22 ملعقة شاي.وجمع الباحثون معلومات غذائية من أكثر من 1000 امرأة حامل في ماساتشوسيتس بين عامي 1999 و 2002 بالإضافة إلى معلومات حول وجبات أطفالهن خلال فترة الطفولة المبكرة.وتم تسجيل القدرة المعرفية لكل طفل على أساس مهارات قياس الاختبارات، بما في ذلك المفردات وقدرة حل المشكلات مرة في سن الثالثة ومرة اخرى في سن السابعة.
وكشفت النتائج أن الأمهات اللاتي استهلكن أكثر من 50 غراما من السكر يوميا، لديهن أطفال حصدن درجات أقل في اختبارات الإدراك أكثر من الأمهات اللاتي تناولن طعاما صحيا.
حذرت دراسة جديدة من خطورة السكريات على عقول الأطفال، مؤكدة أن الأطفال الذين يحتوي نظامهم الغذائي على السكريات أو كانت أمهاتهم تتناولن السكريات أو المشروبات الغازية أثناء الحمل سجلوا مستوى سيئا في اختبارات الإدراك.
وأشارت الدراسة إلى أن الآثار الضارة للنظام الغذائي الذي يحتوي على السكر بكميات كبيرة يبدأ قبل ولادة الطفل.وقد حذر المسؤولون الصحيون منذ عقود من ارتباط السكر بالمشاكل الصحية مثل البدانة والسكري، إلا أن هذه الدراسة هي الأولى التي تربط بين السكر وتطور الدماغ المبكر.وقالت جوليانا كوهين الباحثة الرئيسية في جامعة هارفارد: كان الهدف من دراستنا هو ربط الحمل واستهلاك السكر مع معرفة الطفل .
توصيات
وكشفت دراسة لجامعة هارفارد نشرت منذ فترة قصيرة أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية السكرية في أثناء الحمل، انخفضت درجات أطفالهم في الاختبارات المتعلقة بالتعلم والذاكرة وحل المشكلات والمهارات اللفظية.وعلى العكس تماما عندما تناولت الأمهات والأطفال الوجبات الغذائية التي كانت غنية بالفاكهة، وتحتوي على ما يسمى بالسكريات الصحية تحسنت النتائج بشكل ملحوظ.
وتوصي جمعية القلب الأمريكية بألا يتم تناول أكثر من 10 ملاعق صغيرة من السكر يوميا.ومع ذلك، فإن متوسط الاستهلاك اليومي للبالغين الأمريكيين يزيد عن ضعف ذلك، أي بمعدل 22 ملعقة شاي.وجمع الباحثون معلومات غذائية من أكثر من 1000 امرأة حامل في ماساتشوسيتس بين عامي 1999 و 2002 بالإضافة إلى معلومات حول وجبات أطفالهن خلال فترة الطفولة المبكرة.وتم تسجيل القدرة المعرفية لكل طفل على أساس مهارات قياس الاختبارات، بما في ذلك المفردات وقدرة حل المشكلات مرة في سن الثالثة ومرة اخرى في سن السابعة.
وكشفت النتائج أن الأمهات اللاتي استهلكن أكثر من 50 غراما من السكر يوميا، لديهن أطفال حصدن درجات أقل في اختبارات الإدراك أكثر من الأمهات اللاتي تناولن طعاما صحيا.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018