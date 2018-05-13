صوت الشارع.. كيف ترى تطورات الازمة الايرانية ؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

محمد سديري ـ تونس

أعتقد ان التطورات في المنطقة تسير نحو طريق مجهول خاصة بعد الغاء امريكا للاتفاق النووي وكذلك بعد القصف الصاروخي المتبادل بين الصهاينة وايران في سوريا.

شوقي ملاس ـ فلسطين

إيران اصبحت الان في وضع افضل من فترة توقيع الاتفاق النووي لأنه اصبح بإمكانها ان تعيد تخصيب اليورانيوم واعادة بناء قوة نووية جديدة لمواجهة اي تهوّر أمريكي في المستقبل .

علاء عزيز ـ سوريا

أعتقد ان عدة دول عربية وخليجية اصبحت تصطف وراء العدو الاسرائيلي وهو ما يجعل ايران لوحدها في مواجهة المشروع الصهيو- امريكي.

حمادي طاهر ـ مصر

أعتقد ان الايام القليلة القادمة ستحمل تطورات كبيرة ويمكن ان تبدا حرب كبيرة بين ايران وكيان الاحتلال الصهيوني وهذه التطورات هي احدى نتائج الغاء الاتفاق النووي من قبل امريكا.

إعداد: ناجــــــح بن جدو