صوت الشارع.. كيف ترى تطورات الازمة الايرانية ؟

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محمد سديري ـ تونس
أعتقد ان التطورات في المنطقة تسير نحو طريق مجهول خاصة بعد الغاء امريكا للاتفاق النووي وكذلك بعد القصف الصاروخي المتبادل بين الصهاينة وايران في سوريا.
شوقي ملاس ـ فلسطين
إيران اصبحت الان في وضع افضل من فترة توقيع الاتفاق النووي لأنه اصبح بإمكانها ان تعيد تخصيب اليورانيوم واعادة بناء قوة نووية جديدة لمواجهة اي تهوّر أمريكي في المستقبل .
علاء عزيز ـ سوريا
أعتقد ان عدة دول عربية وخليجية اصبحت تصطف وراء العدو الاسرائيلي وهو ما يجعل ايران لوحدها في مواجهة المشروع الصهيو- امريكي.
حمادي طاهر ـ مصر
أعتقد ان الايام القليلة القادمة ستحمل تطورات كبيرة ويمكن ان تبدا حرب كبيرة بين ايران وكيان الاحتلال الصهيوني وهذه التطورات هي احدى نتائج الغاء الاتفاق النووي من قبل امريكا.
محمد سديري ـ تونس
أعتقد ان التطورات في المنطقة تسير نحو طريق مجهول خاصة بعد الغاء امريكا للاتفاق النووي وكذلك بعد القصف الصاروخي المتبادل بين الصهاينة وايران في سوريا.
شوقي ملاس ـ فلسطين
إيران اصبحت الان في وضع افضل من فترة توقيع الاتفاق النووي لأنه اصبح بإمكانها ان تعيد تخصيب اليورانيوم واعادة بناء قوة نووية جديدة لمواجهة اي تهوّر أمريكي في المستقبل .
علاء عزيز ـ سوريا
أعتقد ان عدة دول عربية وخليجية اصبحت تصطف وراء العدو الاسرائيلي وهو ما يجعل ايران لوحدها في مواجهة المشروع الصهيو- امريكي.
حمادي طاهر ـ مصر
أعتقد ان الايام القليلة القادمة ستحمل تطورات كبيرة ويمكن ان تبدا حرب كبيرة بين ايران وكيان الاحتلال الصهيوني وهذه التطورات هي احدى نتائج الغاء الاتفاق النووي من قبل امريكا.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018