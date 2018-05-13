في كلمـة.. حافة الهاوية

يبدو ان الصبر الاستراتيجي لطهران على تجاوزات الكيان الصهيوني قد نفذ مع اللحظات التي انسحب فيها الرئيس الامريكي دونالد ترومب من الاتفاق النووي الايراني بتحريض من نتنياهو واللوبي الصهيوني وهو ما ترجم فعليا من خلال الهجوم الصاروخي على الجولان المحتل انطلاقا من الاراضي السورية وبغض النظر عن المسؤول عنه.

هذا الهجوم غير المسبوق جذب انتباه العالم والاهم من ذلك اثار الرعب في قلب الكيان الذي ينام عقودا كثيرة تحت مظلة الامن والامان الذي وفرهما الكيان الصهيوني داخليا بالرصاص والقمع والقتل ضد الفلسطينيين وخارجيا بالتطبيع المتسارع مع الدول العربية خاصة الخليجية منها والتي اصبحت قضية فلسطين مسألة ثانوية بالنسبة لها مقارنة مع "البعبع الايراني" الذي ترسمه امريكيا والكيان الصهيوني لهم فهل يعقل ذلك؟

العدوان اللدودان (إيران والكيان الصهيوني) يقتربان شيئا فشيئا من الصدام المباشر بعد سنوات من الوعد والوعيد والمناوشات الجانبية هنا وهناك والتي كانت فيها اليد الطولى للمقاومة في لبنان وغزة وسوريا لذلك يحاول الكيان الصهيوني حشد امريكا وحلفائها الخليجيين من اجل انهاء آخر تهديد واقعي لها في الشرق الاوسط.

الاكيد اننا الآن أمام مرحلة مختلفة، وحرب جديدة من نوعها ان لم نقل حافة الهاوية بين ايران والكيان الصهيوني وبصفة مباشرة، ففي الماضي كانت الحرب بينهما بالوكالة، والاكيد ان حشر ايران في الزاوية وتركيعها اقتصاديا وتجويع شعبها من اجل اسقاط نظامها وهو الهدف الحقيقي للأمريكان والصهاينة سيجعلها أمام حتمية المواجهة إذ لم يعد لديها ما تخسر عكس الصهاينة الذين سيخسرون الكثير والكثير.

يكتبها: بدرالدين السياري