الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 13 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
في كلمـة.. حافة الهاوية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
العالمية
في كلمـة.. حافة الهاوية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

يبدو ان الصبر الاستراتيجي لطهران على تجاوزات الكيان الصهيوني قد نفذ مع اللحظات التي انسحب فيها الرئيس الامريكي دونالد ترومب من الاتفاق النووي الايراني بتحريض من نتنياهو واللوبي الصهيوني وهو ما ترجم فعليا من خلال الهجوم الصاروخي على الجولان المحتل انطلاقا من الاراضي السورية وبغض النظر عن المسؤول عنه.

هذا الهجوم غير المسبوق جذب انتباه العالم والاهم من ذلك اثار الرعب في قلب الكيان الذي ينام عقودا كثيرة تحت مظلة الامن والامان الذي وفرهما الكيان الصهيوني داخليا بالرصاص والقمع والقتل ضد الفلسطينيين وخارجيا بالتطبيع المتسارع مع الدول العربية خاصة الخليجية منها والتي اصبحت قضية فلسطين مسألة ثانوية بالنسبة لها مقارنة مع "البعبع الايراني" الذي ترسمه امريكيا والكيان الصهيوني لهم فهل يعقل ذلك؟
العدوان اللدودان (إيران والكيان الصهيوني) يقتربان شيئا فشيئا من الصدام المباشر بعد سنوات من الوعد والوعيد والمناوشات الجانبية هنا وهناك والتي كانت فيها اليد الطولى للمقاومة في لبنان وغزة وسوريا لذلك يحاول الكيان الصهيوني حشد امريكا وحلفائها الخليجيين من اجل انهاء آخر تهديد واقعي لها في الشرق الاوسط.
الاكيد اننا الآن أمام مرحلة مختلفة، وحرب جديدة من نوعها ان لم نقل حافة الهاوية بين ايران والكيان الصهيوني وبصفة مباشرة، ففي الماضي كانت الحرب بينهما بالوكالة، والاكيد ان حشر ايران في الزاوية وتركيعها اقتصاديا وتجويع شعبها من اجل اسقاط نظامها وهو الهدف الحقيقي للأمريكان والصهاينة سيجعلها أمام حتمية المواجهة إذ لم يعد لديها ما تخسر عكس الصهاينة الذين سيخسرون الكثير والكثير.

يكتبها: بدرالدين السياري
تقرؤون أيضا
النووي الإيراني .. بين الشاه وروحاني..
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ الرئيس الامريكي تهديده،أو لنقُلْ وهو الأصح، نفذ رغبة اسرائيل في الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين...
المزيد >>
بين سطرين .. صراع المصالح !
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أثار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني مؤخرا عديد التساؤلات والتأويلات حول مستقبل منطقة الشرق...
المزيد >>
مرآة الصحافة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي...
المزيد >>
لقاء مع.. المحلل السياسي اللبناني نضال السبع.. مخطط أمريكي صهيوني لـ «حرق» المنطقة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد المحلل السياسي اللبناني نضال السبع في لقاء مع الشروق ان التطورات الاخيرة وقصف الاحتلال الاسرائيلي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
في كلمـة.. حافة الهاوية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

يبدو ان الصبر الاستراتيجي لطهران على تجاوزات الكيان الصهيوني قد نفذ مع اللحظات التي انسحب فيها الرئيس الامريكي دونالد ترومب من الاتفاق النووي الايراني بتحريض من نتنياهو واللوبي الصهيوني وهو ما ترجم فعليا من خلال الهجوم الصاروخي على الجولان المحتل انطلاقا من الاراضي السورية وبغض النظر عن المسؤول عنه.

هذا الهجوم غير المسبوق جذب انتباه العالم والاهم من ذلك اثار الرعب في قلب الكيان الذي ينام عقودا كثيرة تحت مظلة الامن والامان الذي وفرهما الكيان الصهيوني داخليا بالرصاص والقمع والقتل ضد الفلسطينيين وخارجيا بالتطبيع المتسارع مع الدول العربية خاصة الخليجية منها والتي اصبحت قضية فلسطين مسألة ثانوية بالنسبة لها مقارنة مع "البعبع الايراني" الذي ترسمه امريكيا والكيان الصهيوني لهم فهل يعقل ذلك؟
العدوان اللدودان (إيران والكيان الصهيوني) يقتربان شيئا فشيئا من الصدام المباشر بعد سنوات من الوعد والوعيد والمناوشات الجانبية هنا وهناك والتي كانت فيها اليد الطولى للمقاومة في لبنان وغزة وسوريا لذلك يحاول الكيان الصهيوني حشد امريكا وحلفائها الخليجيين من اجل انهاء آخر تهديد واقعي لها في الشرق الاوسط.
الاكيد اننا الآن أمام مرحلة مختلفة، وحرب جديدة من نوعها ان لم نقل حافة الهاوية بين ايران والكيان الصهيوني وبصفة مباشرة، ففي الماضي كانت الحرب بينهما بالوكالة، والاكيد ان حشر ايران في الزاوية وتركيعها اقتصاديا وتجويع شعبها من اجل اسقاط نظامها وهو الهدف الحقيقي للأمريكان والصهاينة سيجعلها أمام حتمية المواجهة إذ لم يعد لديها ما تخسر عكس الصهاينة الذين سيخسرون الكثير والكثير.

يكتبها: بدرالدين السياري
تقرؤون أيضا
النووي الإيراني .. بين الشاه وروحاني..
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
نفذ الرئيس الامريكي تهديده،أو لنقُلْ وهو الأصح، نفذ رغبة اسرائيل في الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين...
المزيد >>
بين سطرين .. صراع المصالح !
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أثار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني مؤخرا عديد التساؤلات والتأويلات حول مستقبل منطقة الشرق...
المزيد >>
مرآة الصحافة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي...
المزيد >>
لقاء مع.. المحلل السياسي اللبناني نضال السبع.. مخطط أمريكي صهيوني لـ «حرق» المنطقة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد المحلل السياسي اللبناني نضال السبع في لقاء مع الشروق ان التطورات الاخيرة وقصف الاحتلال الاسرائيلي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
﻿