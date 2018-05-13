في كلمـة.. حافة الهاوية

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يبدو ان الصبر الاستراتيجي لطهران على تجاوزات الكيان الصهيوني قد نفذ مع اللحظات التي انسحب فيها الرئيس الامريكي دونالد ترومب من الاتفاق النووي الايراني بتحريض من نتنياهو واللوبي الصهيوني وهو ما ترجم فعليا من خلال الهجوم الصاروخي على الجولان المحتل انطلاقا من الاراضي السورية وبغض النظر عن المسؤول عنه.
هذا الهجوم غير المسبوق جذب انتباه العالم والاهم من ذلك اثار الرعب في قلب الكيان الذي ينام عقودا كثيرة تحت مظلة الامن والامان الذي وفرهما الكيان الصهيوني داخليا بالرصاص والقمع والقتل ضد الفلسطينيين وخارجيا بالتطبيع المتسارع مع الدول العربية خاصة الخليجية منها والتي اصبحت قضية فلسطين مسألة ثانوية بالنسبة لها مقارنة مع "البعبع الايراني" الذي ترسمه امريكيا والكيان الصهيوني لهم فهل يعقل ذلك؟
العدوان اللدودان (إيران والكيان الصهيوني) يقتربان شيئا فشيئا من الصدام المباشر بعد سنوات من الوعد والوعيد والمناوشات الجانبية هنا وهناك والتي كانت فيها اليد الطولى للمقاومة في لبنان وغزة وسوريا لذلك يحاول الكيان الصهيوني حشد امريكا وحلفائها الخليجيين من اجل انهاء آخر تهديد واقعي لها في الشرق الاوسط.
الاكيد اننا الآن أمام مرحلة مختلفة، وحرب جديدة من نوعها ان لم نقل حافة الهاوية بين ايران والكيان الصهيوني وبصفة مباشرة، ففي الماضي كانت الحرب بينهما بالوكالة، والاكيد ان حشر ايران في الزاوية وتركيعها اقتصاديا وتجويع شعبها من اجل اسقاط نظامها وهو الهدف الحقيقي للأمريكان والصهاينة سيجعلها أمام حتمية المواجهة إذ لم يعد لديها ما تخسر عكس الصهاينة الذين سيخسرون الكثير والكثير.
يبدو ان الصبر الاستراتيجي لطهران على تجاوزات الكيان الصهيوني قد نفذ مع اللحظات التي انسحب فيها الرئيس الامريكي دونالد ترومب من الاتفاق النووي الايراني بتحريض من نتنياهو واللوبي الصهيوني وهو ما ترجم فعليا من خلال الهجوم الصاروخي على الجولان المحتل انطلاقا من الاراضي السورية وبغض النظر عن المسؤول عنه.
هذا الهجوم غير المسبوق جذب انتباه العالم والاهم من ذلك اثار الرعب في قلب الكيان الذي ينام عقودا كثيرة تحت مظلة الامن والامان الذي وفرهما الكيان الصهيوني داخليا بالرصاص والقمع والقتل ضد الفلسطينيين وخارجيا بالتطبيع المتسارع مع الدول العربية خاصة الخليجية منها والتي اصبحت قضية فلسطين مسألة ثانوية بالنسبة لها مقارنة مع "البعبع الايراني" الذي ترسمه امريكيا والكيان الصهيوني لهم فهل يعقل ذلك؟
العدوان اللدودان (إيران والكيان الصهيوني) يقتربان شيئا فشيئا من الصدام المباشر بعد سنوات من الوعد والوعيد والمناوشات الجانبية هنا وهناك والتي كانت فيها اليد الطولى للمقاومة في لبنان وغزة وسوريا لذلك يحاول الكيان الصهيوني حشد امريكا وحلفائها الخليجيين من اجل انهاء آخر تهديد واقعي لها في الشرق الاوسط.
الاكيد اننا الآن أمام مرحلة مختلفة، وحرب جديدة من نوعها ان لم نقل حافة الهاوية بين ايران والكيان الصهيوني وبصفة مباشرة، ففي الماضي كانت الحرب بينهما بالوكالة، والاكيد ان حشر ايران في الزاوية وتركيعها اقتصاديا وتجويع شعبها من اجل اسقاط نظامها وهو الهدف الحقيقي للأمريكان والصهاينة سيجعلها أمام حتمية المواجهة إذ لم يعد لديها ما تخسر عكس الصهاينة الذين سيخسرون الكثير والكثير.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018