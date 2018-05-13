لقاء مع.. المحلل السياسي اللبناني نضال السبع.. مخطط أمريكي صهيوني لـ «حرق» المنطقة

أكد المحلل السياسي اللبناني نضال السبع في لقاء مع الشروق ان التطورات الاخيرة وقصف الاحتلال الاسرائيلي لسوريا ينذر بان المنطقة ستشهد حربا مفتوحة خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان مرحلة الصراع مع الصهاينة اصبحت مبنية على مبدا الطلقة بالطلقة والصاروخ بالصاروخ .

تونس «الشروق»:

واعتبر السبع ان الغاء الاتفاق النووي الايراني من قبل الولايات المتحدة الامريكية جاء بضغط من اسرائيل حفاظا على امنها وخوفا من تطوير طهران لصواريخ بالستيّة قادرة على ضرب كيان الاحتلال. وفيما يلي نص الحوار

هل تعتقد ان القصف المتبادل الاخير بين ايران وكيان الاحتلال الاسرائيلي قد يتحول الى حرب مفتوحة في سوريا ام انها مجرد هجمات محدودة ؟

في البداية لا بد من التنويه ان الصواريخ سورية وليست ايرانية، منذ انطلاق الصواريح السورية خرجت علينا اسرائيل باتهام لقوات الحرس الثوري الايراني بانه يقف خلف القصف، لانها تدرك ان اتهام الجيش العربي السوري باستهدف الجولان لن يلقى التعاطف من المجتمع الدولي، خاصة انها ارض سورية قامت اسرائيل باحتلالها عام 1967، وان المجتمع الدولي يعطي سوريا كل المشروعية لتحرير ارضها، بينما اذا كانت ايران خلف اطلاق الصواريخ فان الامر يتحول الى صراع بين ايران واسرائيل على ارض الجولان ثانيا ان الرد السوري على اعتداءات اسرائيل المتكررة على الاراضي والاجواء السورية وتدخلها في الشأن السوري عبر دعم مجموعات مسلحة سورية، كان بمثابة تحذير شديد اللهجة لم يحدث منذ حرب 1973، والكرة الآن في ملعب الاسرائيلين، ان استمروا بهذا النهج فان سوريا سوف ترد ومن الممكن ان تنزلق الامور الى حرب مفتوحة مباشرة او على اقل تقدير ان تدخل المنطقة في حرب استنزاف وفي حال انكفأت اسرائيل عن الملف السوري فان مشروعها سوف يسقط، عبر تصفية عملائها في الداخل السوري كما حدث عام 2000 في لبنان، عندما انهار جيش لبنان الجنوبي او ما يطلق عليه جيش انطوان لحد

ماهي تداعيات القصف المتبادل على الوضع السوري ؟

لا شك اننا دخلنا في مرحلة جديدة من الصراع مع اسرائيل، عنوانه العين بالعين والطلقة بالطلقة والصاروخ بالصاروخ، وهذا مؤشر مهم جدا، على ان هناك قرارا سوريّا بالمواجهة مهما كلف الثمن، لان تجربة السنوات السبعة الماضية اثبتت ان حرب الداخل اخطر على سوريا من الحرب مع اسرائيل، الامر الآخر ان سقوط الوكيل في الغوطة ودوما والانهيار في حلب والارياف دفع الوكيل اي اسرائيل للتدخل بشكل علني وواضح، في محاولة منها لرفع المعنويات وتعديل موازين القوى على الارض، فكان الرد السوري حاسما جازما عبر اسقاط الطائرة الاسرائيلية قبل ثلاثة اشهر، وعبر استهداف عشرة مواقع اسرائيلية عسكرية في الجولان

برأيكم ما هي اسباب وتداعيات انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي مع ايران ؟

الرئيس الامريكي دونالد ترومب سبق ان تعهد خلال حملته الانتخابية بالغاء الاتفاق النووي الايراني، وهذا الامر ليس بجديد، هذا التعهد يحقق الامن لإسرائيل ولا يفيد الولايات المتحدة باي حال من الاحوال، ما يريده ترومب ومن خلفه اسرائيل اجراء تعديلات على الاتفاق النووي الايراني عبر ادخال الصواريخ البلستية ضمن الاتفاق، ووضع المنشات الايرانية تحت الرقابة، من هنا علينا ان نفهم هذا الضغط الامريكي والاسرائيلي .

اوروبا عارضت انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ,فما هي قراءتك لمستقبل العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وأمريكا وهل يحصل فعلا انشقاق بين الطرفين ؟

المعارضة الاوروبية لإلغاء الاتفاق النووي الايراني، جاءت لأن الاوروبيين حصلوا على عقود مالية ضخمة من ايران، بالتالي لا مصلحة لهم بإلغاء الاتفاق ولكن بنفس الوقت علينا ان لا نتوقع أي انفصال او تباين وانشقاق بالمواقف بين الأوروبيين والولايات المتحدة واسرائيل، خاصة انهم على تعاون وتنسيق امني وسياسي وعسكري، وهذا كان واضحا خلال العدوان الثلاثي على سوريا قبل شهر عندما نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد اهداف سورية بمشاركة فرنسا وبريطانيا .

بحسب رايك كيف ستؤثر تطورات الغاء الاتفاق النووي على الاوضاع في المنطقة ؟

لا شك ان المنطقة دخلت في نفق كبير وخطير بعد الغاء الاتفاق النووي الايراني، والامور مرشحة نحو التصعيد العسكري ضد الوجود الايراني في سوريا، لان مصلحة اسرائيل تقتضي ابعاد ايران عن سوريا، وقطع خطوط الامداد من ايران عبر العراق الى سوريا وحزب الله في لبنان، اضف الى ذلك قرار الإسرائيليين ومعهم الادارة الامريكية، بإيجاد كيان كردي انفصالي في الشمال السوري وآخر في جنوب سوريا عند درعا، يوفر الامن لإسرائيل ويدفع بالكيان السوري الى مذبحة التقسيم على اسس دينية وعرقية، تلبية لمشروع اسرائيل بيهودية الدولة، لان لا شيء يبرر يهودية الدولة الا كردية الدولة وسنية الدولة وعلوية الدولة في سوريا، ولكن اعتقد جازما ان هذا المشروع لن يمر، وان هناك قرارا سوريا بمواجهة اسرائيل عسكريا وتقويض كل المشاريع التقسيمية داخليا والخيار الاخير يحظى بدعم ايراني تركي روسيا.