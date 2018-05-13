برق بني حسان ...حلم الصعود مازال قائما

باختتامه لسباق بطولة الرابطة الجهوية بالمنستير في المرتبة الثانية وراء نهضة جمال بطلة الموسم يكون فريق بني حسان قد ظفر بتذكرة المنافسة على الصعود الى مجموعة المستوى الثاني لقسم الرابطة الثالثة التي ستشارك فيها في المرحلة الاولى الفرق المحرزة على افضل معدل لخطي الهجوم والدفاع في مرحلة الذهاب الممثلة لـ 12 رابطة وتجدر الاشارة الى ان فريق بني حسان قد بلغ حصاده في اعقاب هذا الموسم54 نقطة متولدةعن 16 انتصارا مع 6 تعادلات وهزيمتين وقد سجل خطه الامامي63 هدفا واهتزت شباكه في 22 مناسبة اما بالنسبة لمرحلة الذهاب فقد بلغ رصيد خطه الامامي 38 هدفا مقابل تسجيل المنافسين ل15 هدفا وهذا ما يعني ان رصيده في تلك المرحلة ايجابي بزائد 23 هدفا.





جقيريم