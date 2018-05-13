برق بني حسان ...حلم الصعود مازال قائما

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باختتامه لسباق بطولة الرابطة الجهوية بالمنستير في المرتبة الثانية وراء نهضة جمال بطلة الموسم يكون فريق بني حسان قد ظفر بتذكرة المنافسة على الصعود الى مجموعة المستوى الثاني لقسم الرابطة الثالثة التي ستشارك فيها في المرحلة الاولى الفرق المحرزة على افضل معدل لخطي الهجوم والدفاع في مرحلة الذهاب الممثلة لـ 12 رابطة وتجدر الاشارة الى ان فريق بني حسان قد بلغ حصاده في اعقاب هذا الموسم54 نقطة متولدةعن 16 انتصارا مع 6 تعادلات وهزيمتين وقد سجل خطه الامامي63 هدفا واهتزت شباكه في 22 مناسبة اما بالنسبة لمرحلة الذهاب فقد بلغ رصيد خطه الامامي 38 هدفا مقابل تسجيل المنافسين ل15 هدفا وهذا ما يعني ان رصيده في تلك المرحلة ايجابي بزائد 23 هدفا.
باختتامه لسباق بطولة الرابطة الجهوية بالمنستير في المرتبة الثانية وراء نهضة جمال بطلة الموسم يكون فريق بني حسان قد ظفر بتذكرة المنافسة على الصعود الى مجموعة المستوى الثاني لقسم الرابطة الثالثة التي ستشارك فيها في المرحلة الاولى الفرق المحرزة على افضل معدل لخطي الهجوم والدفاع في مرحلة الذهاب الممثلة لـ 12 رابطة وتجدر الاشارة الى ان فريق بني حسان قد بلغ حصاده في اعقاب هذا الموسم54 نقطة متولدةعن 16 انتصارا مع 6 تعادلات وهزيمتين وقد سجل خطه الامامي63 هدفا واهتزت شباكه في 22 مناسبة اما بالنسبة لمرحلة الذهاب فقد بلغ رصيد خطه الامامي 38 هدفا مقابل تسجيل المنافسين ل15 هدفا وهذا ما يعني ان رصيده في تلك المرحلة ايجابي بزائد 23 هدفا.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018