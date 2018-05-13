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يوم الأحد 13 ماي 2018
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برق بني حسان ...حلم الصعود مازال قائما
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كرة القدم
برق بني حسان ...حلم الصعود مازال قائما
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

باختتامه لسباق بطولة الرابطة الجهوية بالمنستير في المرتبة الثانية وراء نهضة جمال  بطلة الموسم يكون فريق بني حسان قد ظفر بتذكرة المنافسة على الصعود الى مجموعة المستوى الثاني لقسم الرابطة الثالثة التي ستشارك فيها في المرحلة الاولى الفرق المحرزة  على افضل معدل لخطي الهجوم والدفاع في مرحلة الذهاب الممثلة لـ 12 رابطة  وتجدر الاشارة الى ان فريق بني حسان  قد بلغ حصاده في اعقاب هذا الموسم54 نقطة متولدةعن 16 انتصارا مع 6 تعادلات وهزيمتين وقد سجل خطه الامامي63 هدفا واهتزت شباكه في 22 مناسبة اما بالنسبة لمرحلة الذهاب فقد بلغ رصيد خطه الامامي 38 هدفا  مقابل تسجيل المنافسين ل15 هدفا وهذا ما يعني ان رصيده في تلك المرحلة ايجابي بزائد 23 هدفا.

جقيريم
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كرة القدم
برق بني حسان ...حلم الصعود مازال قائما
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

باختتامه لسباق بطولة الرابطة الجهوية بالمنستير في المرتبة الثانية وراء نهضة جمال  بطلة الموسم يكون فريق بني حسان قد ظفر بتذكرة المنافسة على الصعود الى مجموعة المستوى الثاني لقسم الرابطة الثالثة التي ستشارك فيها في المرحلة الاولى الفرق المحرزة  على افضل معدل لخطي الهجوم والدفاع في مرحلة الذهاب الممثلة لـ 12 رابطة  وتجدر الاشارة الى ان فريق بني حسان  قد بلغ حصاده في اعقاب هذا الموسم54 نقطة متولدةعن 16 انتصارا مع 6 تعادلات وهزيمتين وقد سجل خطه الامامي63 هدفا واهتزت شباكه في 22 مناسبة اما بالنسبة لمرحلة الذهاب فقد بلغ رصيد خطه الامامي 38 هدفا  مقابل تسجيل المنافسين ل15 هدفا وهذا ما يعني ان رصيده في تلك المرحلة ايجابي بزائد 23 هدفا.

جقيريم
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أكثر من أربعة عقود تضع الكرة نادي «باب الجديد» والنّجم العتيد في نهائي الكأس التي شَرب الفريقان...
المزيد >>
من الأرشيف .. «نهائيات» لا تنسى ...وإبداع من جيل الشتالي والشايبي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
يدخل النّجم والإفريقي «فينال» الكأس بذكريات عُمرها 44 عاما بما أن آخر لقاء جَمعهما في المحطّة النهائية من...
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهى النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراته لمباراة عصر اليوم لحساب نهائي كأس تونس الذي سيجمعه للمرة الرابعة في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
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