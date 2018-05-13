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يوم الأحد 13 ماي 2018
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نهضة جمال .. أرقام قياسية للأداني والأصاغر
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كرة القدم
نهضة جمال .. أرقام قياسية للأداني والأصاغر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

حقق  فريقا الاداني والاصاغر عد ة ارقام قياسية في سباق بطولتي صنفيهما لهذا الموسم قبل اختتامه بجولة وحيدة فالى جانب تاكدهما من الترشح عن جدارة للدورة الرباعية المؤدية للتويج بلقب البطولة لكل منهما فقد تضمنت الارقام غير المسبوقة بالنسبة لفريق الاداني نجاح خطه الامامي في تسجيل 111 هدفا في 22 مقابلة  ولم يعرف طعم الهزيمة ولو في مناسبة واحدة  وهذا مقابل انتصاره في 20 مباراة مع تعادله في مقابلتين اما الخط الخلفي لابناء المدرب الجزائري محمد يحي فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات وبالنسبة لفريق الاضاغر الذي يشرف على حظوظه المدرب الشاب  سنان بن عبد القادر فقد بلغ رصيده من الانتصارات 19 فوزا مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة اما الخط الامامي  للفريق فقد سجل 80 هدفا مقابل قبول 23 هدفا في شباكه.

جقيريم
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كرة القدم
نهضة جمال .. أرقام قياسية للأداني والأصاغر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

حقق  فريقا الاداني والاصاغر عد ة ارقام قياسية في سباق بطولتي صنفيهما لهذا الموسم قبل اختتامه بجولة وحيدة فالى جانب تاكدهما من الترشح عن جدارة للدورة الرباعية المؤدية للتويج بلقب البطولة لكل منهما فقد تضمنت الارقام غير المسبوقة بالنسبة لفريق الاداني نجاح خطه الامامي في تسجيل 111 هدفا في 22 مقابلة  ولم يعرف طعم الهزيمة ولو في مناسبة واحدة  وهذا مقابل انتصاره في 20 مباراة مع تعادله في مقابلتين اما الخط الخلفي لابناء المدرب الجزائري محمد يحي فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات وبالنسبة لفريق الاضاغر الذي يشرف على حظوظه المدرب الشاب  سنان بن عبد القادر فقد بلغ رصيده من الانتصارات 19 فوزا مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة اما الخط الامامي  للفريق فقد سجل 80 هدفا مقابل قبول 23 هدفا في شباكه.

جقيريم
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أكثر من أربعة عقود تضع الكرة نادي «باب الجديد» والنّجم العتيد في نهائي الكأس التي شَرب الفريقان...
المزيد >>
من الأرشيف .. «نهائيات» لا تنسى ...وإبداع من جيل الشتالي والشايبي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
يدخل النّجم والإفريقي «فينال» الكأس بذكريات عُمرها 44 عاما بما أن آخر لقاء جَمعهما في المحطّة النهائية من...
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهى النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراته لمباراة عصر اليوم لحساب نهائي كأس تونس الذي سيجمعه للمرة الرابعة في...
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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