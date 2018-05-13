نهضة جمال .. أرقام قياسية للأداني والأصاغر

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حقق فريقا الاداني والاصاغر عد ة ارقام قياسية في سباق بطولتي صنفيهما لهذا الموسم قبل اختتامه بجولة وحيدة فالى جانب تاكدهما من الترشح عن جدارة للدورة الرباعية المؤدية للتويج بلقب البطولة لكل منهما فقد تضمنت الارقام غير المسبوقة بالنسبة لفريق الاداني نجاح خطه الامامي في تسجيل 111 هدفا في 22 مقابلة ولم يعرف طعم الهزيمة ولو في مناسبة واحدة وهذا مقابل انتصاره في 20 مباراة مع تعادله في مقابلتين اما الخط الخلفي لابناء المدرب الجزائري محمد يحي فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات وبالنسبة لفريق الاضاغر الذي يشرف على حظوظه المدرب الشاب سنان بن عبد القادر فقد بلغ رصيده من الانتصارات 19 فوزا مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة اما الخط الامامي للفريق فقد سجل 80 هدفا مقابل قبول 23 هدفا في شباكه.
حقق فريقا الاداني والاصاغر عد ة ارقام قياسية في سباق بطولتي صنفيهما لهذا الموسم قبل اختتامه بجولة وحيدة فالى جانب تاكدهما من الترشح عن جدارة للدورة الرباعية المؤدية للتويج بلقب البطولة لكل منهما فقد تضمنت الارقام غير المسبوقة بالنسبة لفريق الاداني نجاح خطه الامامي في تسجيل 111 هدفا في 22 مقابلة ولم يعرف طعم الهزيمة ولو في مناسبة واحدة وهذا مقابل انتصاره في 20 مباراة مع تعادله في مقابلتين اما الخط الخلفي لابناء المدرب الجزائري محمد يحي فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات وبالنسبة لفريق الاضاغر الذي يشرف على حظوظه المدرب الشاب سنان بن عبد القادر فقد بلغ رصيده من الانتصارات 19 فوزا مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة اما الخط الامامي للفريق فقد سجل 80 هدفا مقابل قبول 23 هدفا في شباكه.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018