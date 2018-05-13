نهضة جمال .. أرقام قياسية للأداني والأصاغر

حقق فريقا الاداني والاصاغر عد ة ارقام قياسية في سباق بطولتي صنفيهما لهذا الموسم قبل اختتامه بجولة وحيدة فالى جانب تاكدهما من الترشح عن جدارة للدورة الرباعية المؤدية للتويج بلقب البطولة لكل منهما فقد تضمنت الارقام غير المسبوقة بالنسبة لفريق الاداني نجاح خطه الامامي في تسجيل 111 هدفا في 22 مقابلة ولم يعرف طعم الهزيمة ولو في مناسبة واحدة وهذا مقابل انتصاره في 20 مباراة مع تعادله في مقابلتين اما الخط الخلفي لابناء المدرب الجزائري محمد يحي فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات وبالنسبة لفريق الاضاغر الذي يشرف على حظوظه المدرب الشاب سنان بن عبد القادر فقد بلغ رصيده من الانتصارات 19 فوزا مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة اما الخط الامامي للفريق فقد سجل 80 هدفا مقابل قبول 23 هدفا في شباكه.





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