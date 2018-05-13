الأسد الرياضي بقصيبة سوسة .. «أشبال» الأسد متألقون

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عكس صنف الأكابر تألقت وبوضوح هذا الموسم الأصناف الصغرى للأسد الرياضي بقصيبة سوسة الذين كانوا في المستوى وشرفوا مدينة القصيبة حيث بلغ الأداني مع مدربهم الممتاز حمدي الحويجي الدور السادس عشر وانسحبوا خلاله ضد الترجي الرياضي. أما الأواسط فكانوا أكثر من رائعين حيث بلغوا الدور ربع نهائي وانسحبوا ضد الأولمبي للنقل بهدف يتيم جاء في وقت قاتل بعد أن أهدروا ضربة جزاء وقبل ذلك أزاحوا النادي الرياضي الصفاقسي في الدور السادس عشر والذي كان معززا بكل لاعبيه بما فيهم لاعبي المنتخب الوطني أما في البطولة فحازوا على بطولة مجموعتهم وتنتظرهم مباراتين فاصلتين للفوز ببطولة الرابطة .للاشارة فإن نفس لاعبي الأواسط كانوا في صنف الأصاغر في الموسم الماضي وهم الحارس سيف الدين الزاوي- أسامة الدلالي - على العرعاري - خليل العبيدي - حمزة الراقوبي - حمودة الطرابلسي - ياسين تشيشة - راغب الضاهري - كريم ليمام - مالك قعلول - نور الورديان ورمزي وأشرف العيني.
بقي أن نشير إلى أن تألق هؤلاء الصغار يعود الى السياسة المنتهجة للهيئة المديرة في العناية والإهتمام بالصغارمنذ تولي الرئيس الحالي لطفي رمضان الإشراف على الفريق ودون أن ننسى الدعم الذي وجده هؤلاء من الأولياء والأحباء على حد السواء.
عكس صنف الأكابر تألقت وبوضوح هذا الموسم الأصناف الصغرى للأسد الرياضي بقصيبة سوسة الذين كانوا في المستوى وشرفوا مدينة القصيبة حيث بلغ الأداني مع مدربهم الممتاز حمدي الحويجي الدور السادس عشر وانسحبوا خلاله ضد الترجي الرياضي. أما الأواسط فكانوا أكثر من رائعين حيث بلغوا الدور ربع نهائي وانسحبوا ضد الأولمبي للنقل بهدف يتيم جاء في وقت قاتل بعد أن أهدروا ضربة جزاء وقبل ذلك أزاحوا النادي الرياضي الصفاقسي في الدور السادس عشر والذي كان معززا بكل لاعبيه بما فيهم لاعبي المنتخب الوطني أما في البطولة فحازوا على بطولة مجموعتهم وتنتظرهم مباراتين فاصلتين للفوز ببطولة الرابطة .للاشارة فإن نفس لاعبي الأواسط كانوا في صنف الأصاغر في الموسم الماضي وهم الحارس سيف الدين الزاوي- أسامة الدلالي - على العرعاري - خليل العبيدي - حمزة الراقوبي - حمودة الطرابلسي - ياسين تشيشة - راغب الضاهري - كريم ليمام - مالك قعلول - نور الورديان ورمزي وأشرف العيني.
بقي أن نشير إلى أن تألق هؤلاء الصغار يعود الى السياسة المنتهجة للهيئة المديرة في العناية والإهتمام بالصغارمنذ تولي الرئيس الحالي لطفي رمضان الإشراف على الفريق ودون أن ننسى الدعم الذي وجده هؤلاء من الأولياء والأحباء على حد السواء.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018