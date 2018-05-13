النادي الرياضي بمطماطة ... نتائـــج ممتـــازة والدعم مفقـــود

بعد سنوات من التجميد والغياب عادت الحياةالى النادي الرياضي بمطماطة عن طريق رجال اكفاء يتقدمهم السيد الازهر بعلوش مع هيئة تسييرية تجمع بين الطموح والخبرة ورغم ضعف الامكانيات وغيابها احيانا وقلة الموارد المادية وضيق الوقت مع بعض التعطيلات الادارية فقد نجحت هذه المجموعة في وضع النادي الرياضي بمطماطة على السكة الصحيحة وحققت جميع الاصناف نتائج طيبة وصلت حد الامتياز خاصة بالنسبة لصنف الاواسط الذي وصل الى الدور النهائي للكاس الجهوية ولولا بعض الاخطاء التحكيمية وبعض القوانين الادارية التي حرمت ثلاثة من احسن العناصر من اللعب في النهائي لكانت النتيجة غير ذلك ورغم نجاح هذه الهيئة في تحقيق نتائج طيبة ومشجعة الا انها لم تجد الدعم المادي الكافي من ابناء الجهة خارج وداخل مطماطة، الكل سواء من مطماطة القديمة اومطماطة الجديدة اوتمزرط او الزراوة او تشين اوبني زلطن وغيرها من المناطق فكيف لبلديتين مجتمعيتين لا تستطيعان توفير الفي دينار سندا لجمعية رياضية طيلة سنة كاملة والموسم الرياضي انتهى او اوشك على النهاية. ان نجاح الجمعية نجاح لكل الاهالي هذه الهيئة التسييرية ليست دائمة قد تبقى لسنوات وتذهب ولكن النادي الرياضي بمطماطة سيبقى ويكبر ولن يكون ذلك الا اذا ساعدتنا اعضاء الهيئة ماديا في النهوض بالنادي على اسس سليمة ولن يكون ذلك الا بالمال الذي هو قوام الاعمال ونناشد السيد الوالي مد يد العون للنادي الرياضي بمطماطة وصرف منحة المجمع الكيمياوي التي تاخرت كثيرا كما نناشد اهالي المنطقة داخل وخارج مطماطة مد يد العون للهيئة المديرة حتى تجابه المصاريف المتراكمة للنادي لما فيه الخير لاطفالنا وشبابنا اذ يعتبر نادي كرة القدم المتنفس الوحيد لهم.





الهاشمي زيتون