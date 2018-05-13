النادي الرياضي بمطماطة ... نتائـــج ممتـــازة والدعم مفقـــود

-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018
بعد سنوات من التجميد والغياب عادت الحياةالى النادي الرياضي بمطماطة عن طريق رجال اكفاء يتقدمهم السيد الازهر بعلوش مع هيئة تسييرية تجمع بين الطموح والخبرة ورغم ضعف الامكانيات وغيابها احيانا وقلة الموارد المادية وضيق الوقت مع بعض التعطيلات الادارية فقد نجحت هذه المجموعة في وضع النادي الرياضي بمطماطة على السكة الصحيحة وحققت جميع الاصناف نتائج طيبة وصلت حد الامتياز خاصة بالنسبة لصنف الاواسط الذي وصل الى الدور النهائي للكاس الجهوية ولولا بعض الاخطاء التحكيمية وبعض القوانين الادارية التي حرمت ثلاثة من احسن العناصر من اللعب في النهائي لكانت النتيجة غير ذلك ورغم نجاح هذه الهيئة في تحقيق نتائج طيبة ومشجعة الا انها لم تجد الدعم المادي الكافي من ابناء الجهة خارج وداخل مطماطة، الكل سواء من مطماطة القديمة اومطماطة الجديدة اوتمزرط او الزراوة او تشين اوبني زلطن وغيرها من المناطق فكيف لبلديتين مجتمعيتين لا تستطيعان توفير الفي دينار سندا لجمعية رياضية طيلة سنة كاملة والموسم الرياضي انتهى او اوشك على النهاية. ان نجاح الجمعية نجاح لكل الاهالي هذه الهيئة التسييرية ليست دائمة قد تبقى لسنوات وتذهب ولكن النادي الرياضي بمطماطة سيبقى ويكبر ولن يكون ذلك الا اذا ساعدتنا اعضاء الهيئة ماديا في النهوض بالنادي على اسس سليمة ولن يكون ذلك الا بالمال الذي هو قوام الاعمال ونناشد السيد الوالي مد يد العون للنادي الرياضي بمطماطة وصرف منحة المجمع الكيمياوي التي تاخرت كثيرا كما نناشد اهالي المنطقة داخل وخارج مطماطة مد يد العون للهيئة المديرة حتى تجابه المصاريف المتراكمة للنادي لما فيه الخير لاطفالنا وشبابنا اذ يعتبر نادي كرة القدم المتنفس الوحيد لهم.
بعد سنوات من التجميد والغياب عادت الحياةالى النادي الرياضي بمطماطة عن طريق رجال اكفاء يتقدمهم السيد الازهر بعلوش مع هيئة تسييرية تجمع بين الطموح والخبرة ورغم ضعف الامكانيات وغيابها احيانا وقلة الموارد المادية وضيق الوقت مع بعض التعطيلات الادارية فقد نجحت هذه المجموعة في وضع النادي الرياضي بمطماطة على السكة الصحيحة وحققت جميع الاصناف نتائج طيبة وصلت حد الامتياز خاصة بالنسبة لصنف الاواسط الذي وصل الى الدور النهائي للكاس الجهوية ولولا بعض الاخطاء التحكيمية وبعض القوانين الادارية التي حرمت ثلاثة من احسن العناصر من اللعب في النهائي لكانت النتيجة غير ذلك ورغم نجاح هذه الهيئة في تحقيق نتائج طيبة ومشجعة الا انها لم تجد الدعم المادي الكافي من ابناء الجهة خارج وداخل مطماطة، الكل سواء من مطماطة القديمة اومطماطة الجديدة اوتمزرط او الزراوة او تشين اوبني زلطن وغيرها من المناطق فكيف لبلديتين مجتمعيتين لا تستطيعان توفير الفي دينار سندا لجمعية رياضية طيلة سنة كاملة والموسم الرياضي انتهى او اوشك على النهاية. ان نجاح الجمعية نجاح لكل الاهالي هذه الهيئة التسييرية ليست دائمة قد تبقى لسنوات وتذهب ولكن النادي الرياضي بمطماطة سيبقى ويكبر ولن يكون ذلك الا اذا ساعدتنا اعضاء الهيئة ماديا في النهوض بالنادي على اسس سليمة ولن يكون ذلك الا بالمال الذي هو قوام الاعمال ونناشد السيد الوالي مد يد العون للنادي الرياضي بمطماطة وصرف منحة المجمع الكيمياوي التي تاخرت كثيرا كما نناشد اهالي المنطقة داخل وخارج مطماطة مد يد العون للهيئة المديرة حتى تجابه المصاريف المتراكمة للنادي لما فيه الخير لاطفالنا وشبابنا اذ يعتبر نادي كرة القدم المتنفس الوحيد لهم.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018