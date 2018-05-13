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يوم الأحد 13 ماي 2018
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النادي الرياضي بمطماطة ... نتائـــج ممتـــازة والدعم مفقـــود
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كرة القدم
النادي الرياضي بمطماطة ... نتائـــج ممتـــازة والدعم مفقـــود
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

بعد سنوات من التجميد والغياب عادت الحياةالى النادي الرياضي بمطماطة عن طريق رجال اكفاء يتقدمهم السيد الازهر بعلوش مع هيئة تسييرية تجمع بين الطموح والخبرة ورغم ضعف الامكانيات وغيابها احيانا وقلة الموارد المادية وضيق الوقت مع بعض التعطيلات الادارية فقد نجحت هذه المجموعة في وضع النادي الرياضي بمطماطة على السكة الصحيحة وحققت جميع الاصناف نتائج طيبة وصلت حد الامتياز خاصة بالنسبة لصنف الاواسط الذي وصل الى الدور النهائي للكاس الجهوية ولولا بعض الاخطاء التحكيمية وبعض القوانين الادارية التي حرمت ثلاثة من احسن العناصر من اللعب في النهائي لكانت النتيجة غير ذلك ورغم نجاح هذه الهيئة في تحقيق نتائج طيبة ومشجعة الا انها لم تجد الدعم المادي الكافي من ابناء الجهة خارج وداخل مطماطة، الكل سواء من مطماطة القديمة اومطماطة الجديدة اوتمزرط او الزراوة او تشين اوبني زلطن وغيرها من المناطق فكيف لبلديتين مجتمعيتين لا تستطيعان توفير الفي دينار سندا لجمعية رياضية طيلة سنة كاملة والموسم الرياضي انتهى او اوشك على النهاية. ان نجاح الجمعية نجاح لكل الاهالي هذه الهيئة التسييرية ليست دائمة قد تبقى لسنوات وتذهب ولكن النادي الرياضي بمطماطة سيبقى ويكبر ولن يكون ذلك الا اذا ساعدتنا اعضاء الهيئة ماديا في النهوض بالنادي على اسس سليمة ولن يكون ذلك الا بالمال الذي هو قوام الاعمال ونناشد السيد الوالي مد يد العون للنادي الرياضي بمطماطة وصرف منحة المجمع الكيمياوي التي تاخرت كثيرا كما نناشد اهالي المنطقة داخل وخارج مطماطة مد يد العون للهيئة المديرة حتى تجابه المصاريف المتراكمة للنادي لما فيه الخير لاطفالنا وشبابنا اذ يعتبر نادي كرة القدم المتنفس الوحيد لهم.

الهاشمي زيتون
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كرة القدم
النادي الرياضي بمطماطة ... نتائـــج ممتـــازة والدعم مفقـــود
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

بعد سنوات من التجميد والغياب عادت الحياةالى النادي الرياضي بمطماطة عن طريق رجال اكفاء يتقدمهم السيد الازهر بعلوش مع هيئة تسييرية تجمع بين الطموح والخبرة ورغم ضعف الامكانيات وغيابها احيانا وقلة الموارد المادية وضيق الوقت مع بعض التعطيلات الادارية فقد نجحت هذه المجموعة في وضع النادي الرياضي بمطماطة على السكة الصحيحة وحققت جميع الاصناف نتائج طيبة وصلت حد الامتياز خاصة بالنسبة لصنف الاواسط الذي وصل الى الدور النهائي للكاس الجهوية ولولا بعض الاخطاء التحكيمية وبعض القوانين الادارية التي حرمت ثلاثة من احسن العناصر من اللعب في النهائي لكانت النتيجة غير ذلك ورغم نجاح هذه الهيئة في تحقيق نتائج طيبة ومشجعة الا انها لم تجد الدعم المادي الكافي من ابناء الجهة خارج وداخل مطماطة، الكل سواء من مطماطة القديمة اومطماطة الجديدة اوتمزرط او الزراوة او تشين اوبني زلطن وغيرها من المناطق فكيف لبلديتين مجتمعيتين لا تستطيعان توفير الفي دينار سندا لجمعية رياضية طيلة سنة كاملة والموسم الرياضي انتهى او اوشك على النهاية. ان نجاح الجمعية نجاح لكل الاهالي هذه الهيئة التسييرية ليست دائمة قد تبقى لسنوات وتذهب ولكن النادي الرياضي بمطماطة سيبقى ويكبر ولن يكون ذلك الا اذا ساعدتنا اعضاء الهيئة ماديا في النهوض بالنادي على اسس سليمة ولن يكون ذلك الا بالمال الذي هو قوام الاعمال ونناشد السيد الوالي مد يد العون للنادي الرياضي بمطماطة وصرف منحة المجمع الكيمياوي التي تاخرت كثيرا كما نناشد اهالي المنطقة داخل وخارج مطماطة مد يد العون للهيئة المديرة حتى تجابه المصاريف المتراكمة للنادي لما فيه الخير لاطفالنا وشبابنا اذ يعتبر نادي كرة القدم المتنفس الوحيد لهم.

الهاشمي زيتون
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من الأرشيف .. «نهائيات» لا تنسى ...وإبداع من جيل الشتالي والشايبي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهى النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراته لمباراة عصر اليوم لحساب نهائي كأس تونس الذي سيجمعه للمرة الرابعة في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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