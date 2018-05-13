سبورتنغ المكنين. .تربص مغلق ومنحة هامة بعد كل انتصار

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من المقرر ان يدخل ابناء المدرب سامي المصلي في تربص مغلق الخميس القادم في اطار استعداداتهم للمشاركة في الدورة السداسية الخاصة بالاسعاف سواء بالصعود الى الرابطة المحترفة الثانية اوبتفادي النزول منها وسيتم تحديد مكان التربص بعد اتضاح الرؤية بصفة رسمية في خصوص الملعب المحايد الذي سيحتضن المقابلة الاولى التي سيجريها الفريق امام اولمبيك باجة السبت القادم موعد افتتاح سباق هذه البطولة وبهدف تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الدفاع عن حظوظهم من اجل الظفر باحدى التذاكر الاربعة التي ستكون مدار التنافس في هذه البطولة المصغرة قررت هيئة احمد الغربي اسناد اللاعبين منحة ب500 دينار بعد كل فوز يحققونه هذا بالاضافة الى منحة هامة في صورة امضاء الفريق على تاشيرة الصعود.
من المقرر ان يدخل ابناء المدرب سامي المصلي في تربص مغلق الخميس القادم في اطار استعداداتهم للمشاركة في الدورة السداسية الخاصة بالاسعاف سواء بالصعود الى الرابطة المحترفة الثانية اوبتفادي النزول منها وسيتم تحديد مكان التربص بعد اتضاح الرؤية بصفة رسمية في خصوص الملعب المحايد الذي سيحتضن المقابلة الاولى التي سيجريها الفريق امام اولمبيك باجة السبت القادم موعد افتتاح سباق هذه البطولة وبهدف تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الدفاع عن حظوظهم من اجل الظفر باحدى التذاكر الاربعة التي ستكون مدار التنافس في هذه البطولة المصغرة قررت هيئة احمد الغربي اسناد اللاعبين منحة ب500 دينار بعد كل فوز يحققونه هذا بالاضافة الى منحة هامة في صورة امضاء الفريق على تاشيرة الصعود.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018