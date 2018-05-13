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يوم الأحد 13 ماي 2018
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سبورتنغ المكنين. .تربص مغلق ومنحة هامة بعد كل انتصار
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كرة القدم
سبورتنغ المكنين. .تربص مغلق ومنحة هامة بعد كل انتصار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

من المقرر ان يدخل ابناء المدرب سامي المصلي في تربص مغلق  الخميس القادم في اطار استعداداتهم للمشاركة في الدورة السداسية الخاصة بالاسعاف سواء بالصعود الى الرابطة المحترفة الثانية اوبتفادي النزول منها وسيتم تحديد مكان التربص بعد اتضاح الرؤية  بصفة رسمية في خصوص الملعب المحايد الذي سيحتضن المقابلة الاولى التي سيجريها الفريق امام اولمبيك باجة السبت القادم موعد افتتاح سباق هذه البطولة وبهدف تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الدفاع عن حظوظهم   من اجل الظفر باحدى التذاكر الاربعة التي ستكون مدار التنافس في هذه البطولة المصغرة قررت هيئة احمد الغربي اسناد اللاعبين منحة ب500 دينار بعد كل فوز  يحققونه  هذا بالاضافة الى منحة هامة في صورة امضاء الفريق على تاشيرة الصعود.

جقيريم
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كرة القدم
سبورتنغ المكنين. .تربص مغلق ومنحة هامة بعد كل انتصار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

من المقرر ان يدخل ابناء المدرب سامي المصلي في تربص مغلق  الخميس القادم في اطار استعداداتهم للمشاركة في الدورة السداسية الخاصة بالاسعاف سواء بالصعود الى الرابطة المحترفة الثانية اوبتفادي النزول منها وسيتم تحديد مكان التربص بعد اتضاح الرؤية  بصفة رسمية في خصوص الملعب المحايد الذي سيحتضن المقابلة الاولى التي سيجريها الفريق امام اولمبيك باجة السبت القادم موعد افتتاح سباق هذه البطولة وبهدف تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الدفاع عن حظوظهم   من اجل الظفر باحدى التذاكر الاربعة التي ستكون مدار التنافس في هذه البطولة المصغرة قررت هيئة احمد الغربي اسناد اللاعبين منحة ب500 دينار بعد كل فوز  يحققونه  هذا بالاضافة الى منحة هامة في صورة امضاء الفريق على تاشيرة الصعود.

جقيريم
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أكثر من أربعة عقود تضع الكرة نادي «باب الجديد» والنّجم العتيد في نهائي الكأس التي شَرب الفريقان...
المزيد >>
من الأرشيف .. «نهائيات» لا تنسى ...وإبداع من جيل الشتالي والشايبي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
يدخل النّجم والإفريقي «فينال» الكأس بذكريات عُمرها 44 عاما بما أن آخر لقاء جَمعهما في المحطّة النهائية من...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. الشنيحي يؤازر ... لكن هل يودع «الغولدن بوي» الجماهير باللقب؟
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهى النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراته لمباراة عصر اليوم لحساب نهائي كأس تونس الذي سيجمعه للمرة الرابعة في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
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