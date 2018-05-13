سبورتنغ المكنين. .تربص مغلق ومنحة هامة بعد كل انتصار

من المقرر ان يدخل ابناء المدرب سامي المصلي في تربص مغلق الخميس القادم في اطار استعداداتهم للمشاركة في الدورة السداسية الخاصة بالاسعاف سواء بالصعود الى الرابطة المحترفة الثانية اوبتفادي النزول منها وسيتم تحديد مكان التربص بعد اتضاح الرؤية بصفة رسمية في خصوص الملعب المحايد الذي سيحتضن المقابلة الاولى التي سيجريها الفريق امام اولمبيك باجة السبت القادم موعد افتتاح سباق هذه البطولة وبهدف تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الدفاع عن حظوظهم من اجل الظفر باحدى التذاكر الاربعة التي ستكون مدار التنافس في هذه البطولة المصغرة قررت هيئة احمد الغربي اسناد اللاعبين منحة ب500 دينار بعد كل فوز يحققونه هذا بالاضافة الى منحة هامة في صورة امضاء الفريق على تاشيرة الصعود.

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