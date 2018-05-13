مرآة الصحافة

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تونس (الشروق)
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني وتداعياته الاقليمية والدولية.
• صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: قرار الرئيس دونالد ترومب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران يهدف حقيقة إلى تغيير النظام في طهران، خطوة ترومب كانت متوقعة و لا تتعلق بالأسلحة النووية بقدر ما تتعلق بعدم الاعتراف بالنظام الإيراني وضرورة إزالته».
• صحيفة «التايمز» البريطانية: «قادة الاتحاد الأوروبي عازمون على محاولة إنقاد الاتفاق النووي الموقع مع إيران حتى ولو أدى ذلك إلى صدام مع الولايات المتحدة. القادة الأوروبيون أمام مفترق طرق، إما المخاطرة بحدوث اضطراب في منطقة الشرق الأوسط أو تحدي أقرب حلفائهم بشأن سياسته الخارجية».
• صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية: « إعلان ترومب الذي انتقده أيضًا حلفاء واشنطن الأوروبيون يخاطر بفتح صندوق الشرور .الجهود السابقة في تحقيق عدم الانتشار النووي الدولي ستضيع هباء»، هناك إمكانية أن يلقي ذلك بظلاله على المفاوضات بشأن السعي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية».
• صحيفة «كيهان» الايرانية: «ترومب مزّق الاتفاق النووي وآن الأوان لنقوم بحرقه. المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية على خامنئي كان قال ذلك قبل بضعة أشهر. الاتفاق النووي لم يكن يلزمنا وسياسة التقارب التي ينتهجها روحاني إزاء الغرب غير مجدية».
• صحيفة «الديار» اللبنانية: «أعاد دونالد ترومب المنطقة إلى مرحلة قديمة ــ جديدة. لغة التصعيد والعقوبات حلّت مكان التهدئة النسبية مع إيران. تهدئة لم تدم أكثر من ثلاث سنوات. وفي وقت مستقطع قد لا يطول لصياغة الردّ الإيراني، ستقوم طهران باستطلاع الموقف الأوروبي حول كيفية الحفاظ على ما بقي، على الرغم من أن حظوظ الدبلوماسية الإيرانية تبدو شبه معدومة».
تونس (الشروق)
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني وتداعياته الاقليمية والدولية.
• صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: قرار الرئيس دونالد ترومب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران يهدف حقيقة إلى تغيير النظام في طهران، خطوة ترومب كانت متوقعة و لا تتعلق بالأسلحة النووية بقدر ما تتعلق بعدم الاعتراف بالنظام الإيراني وضرورة إزالته».
• صحيفة «التايمز» البريطانية: «قادة الاتحاد الأوروبي عازمون على محاولة إنقاد الاتفاق النووي الموقع مع إيران حتى ولو أدى ذلك إلى صدام مع الولايات المتحدة. القادة الأوروبيون أمام مفترق طرق، إما المخاطرة بحدوث اضطراب في منطقة الشرق الأوسط أو تحدي أقرب حلفائهم بشأن سياسته الخارجية».
• صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية: « إعلان ترومب الذي انتقده أيضًا حلفاء واشنطن الأوروبيون يخاطر بفتح صندوق الشرور .الجهود السابقة في تحقيق عدم الانتشار النووي الدولي ستضيع هباء»، هناك إمكانية أن يلقي ذلك بظلاله على المفاوضات بشأن السعي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية».
• صحيفة «كيهان» الايرانية: «ترومب مزّق الاتفاق النووي وآن الأوان لنقوم بحرقه. المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية على خامنئي كان قال ذلك قبل بضعة أشهر. الاتفاق النووي لم يكن يلزمنا وسياسة التقارب التي ينتهجها روحاني إزاء الغرب غير مجدية».
• صحيفة «الديار» اللبنانية: «أعاد دونالد ترومب المنطقة إلى مرحلة قديمة ــ جديدة. لغة التصعيد والعقوبات حلّت مكان التهدئة النسبية مع إيران. تهدئة لم تدم أكثر من ثلاث سنوات. وفي وقت مستقطع قد لا يطول لصياغة الردّ الإيراني، ستقوم طهران باستطلاع الموقف الأوروبي حول كيفية الحفاظ على ما بقي، على الرغم من أن حظوظ الدبلوماسية الإيرانية تبدو شبه معدومة».
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018