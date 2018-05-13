مرآة الصحافة

تونس (الشروق)

نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني وتداعياته الاقليمية والدولية.

• صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: قرار الرئيس دونالد ترومب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران يهدف حقيقة إلى تغيير النظام في طهران، خطوة ترومب كانت متوقعة و لا تتعلق بالأسلحة النووية بقدر ما تتعلق بعدم الاعتراف بالنظام الإيراني وضرورة إزالته».

• صحيفة «التايمز» البريطانية: «قادة الاتحاد الأوروبي عازمون على محاولة إنقاد الاتفاق النووي الموقع مع إيران حتى ولو أدى ذلك إلى صدام مع الولايات المتحدة. القادة الأوروبيون أمام مفترق طرق، إما المخاطرة بحدوث اضطراب في منطقة الشرق الأوسط أو تحدي أقرب حلفائهم بشأن سياسته الخارجية».

• صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية: « إعلان ترومب الذي انتقده أيضًا حلفاء واشنطن الأوروبيون يخاطر بفتح صندوق الشرور .الجهود السابقة في تحقيق عدم الانتشار النووي الدولي ستضيع هباء»، هناك إمكانية أن يلقي ذلك بظلاله على المفاوضات بشأن السعي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية».

• صحيفة «كيهان» الايرانية: «ترومب مزّق الاتفاق النووي وآن الأوان لنقوم بحرقه. المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية على خامنئي كان قال ذلك قبل بضعة أشهر. الاتفاق النووي لم يكن يلزمنا وسياسة التقارب التي ينتهجها روحاني إزاء الغرب غير مجدية».

• صحيفة «الديار» اللبنانية: «أعاد دونالد ترومب المنطقة إلى مرحلة قديمة ــ جديدة. لغة التصعيد والعقوبات حلّت مكان التهدئة النسبية مع إيران. تهدئة لم تدم أكثر من ثلاث سنوات. وفي وقت مستقطع قد لا يطول لصياغة الردّ الإيراني، ستقوم طهران باستطلاع الموقف الأوروبي حول كيفية الحفاظ على ما بقي، على الرغم من أن حظوظ الدبلوماسية الإيرانية تبدو شبه معدومة».