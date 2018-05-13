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يوم الأحد 13 ماي 2018
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بين سطرين .. صراع المصالح !
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العالمية
بين سطرين .. صراع المصالح !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

أثار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني مؤخرا عديد التساؤلات والتأويلات حول مستقبل منطقة الشرق الاوسط في ظل الاوضاع الراهنة وهو ما يدفع الى امكانية بناء تحالفات دولية جديدة بين القوى العظمى خاصة بعد الرفض الاوروبي الصريح للقرار الامريكي والعزم على مواصلة التعاون مع ايران.
فالاتحاد الاوربي بكل قواه الفاعلة قال صراحة إن التعاون مع ايران هو الحل وان الاتفاق النووي المهم الذي تم التوصل اليه سنة 2015 لا يمكن هدمه او التخلي عنه وهو ما ترجمه تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي قال ان «الاتفاق لم يمت. هناك انسحاب أمريكي من الاتفاق لكنه ما زال موجودا» . هذا الاصرار الاوروبي غير المسبوق للتحالف مع ايران ومخالفة الاوامر الامريكية ليس حبا في طهران او وقوفا الى جانبها في محنتها الاقتصادية والتجارية بل يأتي بسبب الحجم المهول لقيمة الاستثمارات الغربية في ايران .فمنذ سنة 2015 عادت كبرى الشركات الاوربية بشكل مكثّف الى التمركز في طهران واصبح اليوم من غير الممكن خروج كل تلك الشركات ورؤوس الاموال بمجرد اعلان من الرئيس الامريكي .
اذن فالعلاقات بين الدول تحكمها المصالح ولا تحكمها أي أشياء اخرى ومن المفارقات في هذا السياق ان فرنسا وبريطانيا متشبثتان بمواصلة العمل الوثيق مع ايران رغم التحذيرات الامريكية، الا انهما يخوضان حربا باردة في سوريا وكادت ان تشتعل مؤخرا بعد الضربات الفرنسية والبريطانية والامريكية ضد سوريا والتي استهدفت حلفاء ايران في سوريا اي قوات الجيش السوري ومنشاته العسكرية. ومن هنا يبرز بوضوح حجم التناقض في السياسات الغربية حيث تتحالف مع دولة وتخوض ضدها حربا في نفس الوقت.
ايران هي الاخرى يبدو انها تبحث عن منافذ جديدة لتلافي خسائر نقض الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة حيث كثفت جهودها لعقد قمة ايرانية اوروبية الاسبوع القادم لتوثيق هذا التحالف الاستراتيجي خاصة وان ايران لا تثق كثيرا في الاوربيين. كما أعلنت إيران أنها تدرس هذا الملف مع كل من روسيا والصين. وفي العموم بينما القوى العظمى تبني تحالفاتها لحماية مصالحها بقي الوطن العربي مجرد رقم بين الامم وشاهدا على عصر الكبار.

يكتبها : نــاجح بن جدو
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بين سطرين .. صراع المصالح !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

أثار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني مؤخرا عديد التساؤلات والتأويلات حول مستقبل منطقة الشرق الاوسط في ظل الاوضاع الراهنة وهو ما يدفع الى امكانية بناء تحالفات دولية جديدة بين القوى العظمى خاصة بعد الرفض الاوروبي الصريح للقرار الامريكي والعزم على مواصلة التعاون مع ايران.
فالاتحاد الاوربي بكل قواه الفاعلة قال صراحة إن التعاون مع ايران هو الحل وان الاتفاق النووي المهم الذي تم التوصل اليه سنة 2015 لا يمكن هدمه او التخلي عنه وهو ما ترجمه تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي قال ان «الاتفاق لم يمت. هناك انسحاب أمريكي من الاتفاق لكنه ما زال موجودا» . هذا الاصرار الاوروبي غير المسبوق للتحالف مع ايران ومخالفة الاوامر الامريكية ليس حبا في طهران او وقوفا الى جانبها في محنتها الاقتصادية والتجارية بل يأتي بسبب الحجم المهول لقيمة الاستثمارات الغربية في ايران .فمنذ سنة 2015 عادت كبرى الشركات الاوربية بشكل مكثّف الى التمركز في طهران واصبح اليوم من غير الممكن خروج كل تلك الشركات ورؤوس الاموال بمجرد اعلان من الرئيس الامريكي .
اذن فالعلاقات بين الدول تحكمها المصالح ولا تحكمها أي أشياء اخرى ومن المفارقات في هذا السياق ان فرنسا وبريطانيا متشبثتان بمواصلة العمل الوثيق مع ايران رغم التحذيرات الامريكية، الا انهما يخوضان حربا باردة في سوريا وكادت ان تشتعل مؤخرا بعد الضربات الفرنسية والبريطانية والامريكية ضد سوريا والتي استهدفت حلفاء ايران في سوريا اي قوات الجيش السوري ومنشاته العسكرية. ومن هنا يبرز بوضوح حجم التناقض في السياسات الغربية حيث تتحالف مع دولة وتخوض ضدها حربا في نفس الوقت.
ايران هي الاخرى يبدو انها تبحث عن منافذ جديدة لتلافي خسائر نقض الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة حيث كثفت جهودها لعقد قمة ايرانية اوروبية الاسبوع القادم لتوثيق هذا التحالف الاستراتيجي خاصة وان ايران لا تثق كثيرا في الاوربيين. كما أعلنت إيران أنها تدرس هذا الملف مع كل من روسيا والصين. وفي العموم بينما القوى العظمى تبني تحالفاتها لحماية مصالحها بقي الوطن العربي مجرد رقم بين الامم وشاهدا على عصر الكبار.

يكتبها : نــاجح بن جدو
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خالد الحدّاد
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