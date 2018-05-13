بين سطرين .. صراع المصالح !

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أثار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني مؤخرا عديد التساؤلات والتأويلات حول مستقبل منطقة الشرق الاوسط في ظل الاوضاع الراهنة وهو ما يدفع الى امكانية بناء تحالفات دولية جديدة بين القوى العظمى خاصة بعد الرفض الاوروبي الصريح للقرار الامريكي والعزم على مواصلة التعاون مع ايران.
فالاتحاد الاوربي بكل قواه الفاعلة قال صراحة إن التعاون مع ايران هو الحل وان الاتفاق النووي المهم الذي تم التوصل اليه سنة 2015 لا يمكن هدمه او التخلي عنه وهو ما ترجمه تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي قال ان «الاتفاق لم يمت. هناك انسحاب أمريكي من الاتفاق لكنه ما زال موجودا» . هذا الاصرار الاوروبي غير المسبوق للتحالف مع ايران ومخالفة الاوامر الامريكية ليس حبا في طهران او وقوفا الى جانبها في محنتها الاقتصادية والتجارية بل يأتي بسبب الحجم المهول لقيمة الاستثمارات الغربية في ايران .فمنذ سنة 2015 عادت كبرى الشركات الاوربية بشكل مكثّف الى التمركز في طهران واصبح اليوم من غير الممكن خروج كل تلك الشركات ورؤوس الاموال بمجرد اعلان من الرئيس الامريكي .
اذن فالعلاقات بين الدول تحكمها المصالح ولا تحكمها أي أشياء اخرى ومن المفارقات في هذا السياق ان فرنسا وبريطانيا متشبثتان بمواصلة العمل الوثيق مع ايران رغم التحذيرات الامريكية، الا انهما يخوضان حربا باردة في سوريا وكادت ان تشتعل مؤخرا بعد الضربات الفرنسية والبريطانية والامريكية ضد سوريا والتي استهدفت حلفاء ايران في سوريا اي قوات الجيش السوري ومنشاته العسكرية. ومن هنا يبرز بوضوح حجم التناقض في السياسات الغربية حيث تتحالف مع دولة وتخوض ضدها حربا في نفس الوقت.
ايران هي الاخرى يبدو انها تبحث عن منافذ جديدة لتلافي خسائر نقض الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة حيث كثفت جهودها لعقد قمة ايرانية اوروبية الاسبوع القادم لتوثيق هذا التحالف الاستراتيجي خاصة وان ايران لا تثق كثيرا في الاوربيين. كما أعلنت إيران أنها تدرس هذا الملف مع كل من روسيا والصين. وفي العموم بينما القوى العظمى تبني تحالفاتها لحماية مصالحها بقي الوطن العربي مجرد رقم بين الامم وشاهدا على عصر الكبار.
أثار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني مؤخرا عديد التساؤلات والتأويلات حول مستقبل منطقة الشرق الاوسط في ظل الاوضاع الراهنة وهو ما يدفع الى امكانية بناء تحالفات دولية جديدة بين القوى العظمى خاصة بعد الرفض الاوروبي الصريح للقرار الامريكي والعزم على مواصلة التعاون مع ايران.
فالاتحاد الاوربي بكل قواه الفاعلة قال صراحة إن التعاون مع ايران هو الحل وان الاتفاق النووي المهم الذي تم التوصل اليه سنة 2015 لا يمكن هدمه او التخلي عنه وهو ما ترجمه تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي قال ان «الاتفاق لم يمت. هناك انسحاب أمريكي من الاتفاق لكنه ما زال موجودا» . هذا الاصرار الاوروبي غير المسبوق للتحالف مع ايران ومخالفة الاوامر الامريكية ليس حبا في طهران او وقوفا الى جانبها في محنتها الاقتصادية والتجارية بل يأتي بسبب الحجم المهول لقيمة الاستثمارات الغربية في ايران .فمنذ سنة 2015 عادت كبرى الشركات الاوربية بشكل مكثّف الى التمركز في طهران واصبح اليوم من غير الممكن خروج كل تلك الشركات ورؤوس الاموال بمجرد اعلان من الرئيس الامريكي .
اذن فالعلاقات بين الدول تحكمها المصالح ولا تحكمها أي أشياء اخرى ومن المفارقات في هذا السياق ان فرنسا وبريطانيا متشبثتان بمواصلة العمل الوثيق مع ايران رغم التحذيرات الامريكية، الا انهما يخوضان حربا باردة في سوريا وكادت ان تشتعل مؤخرا بعد الضربات الفرنسية والبريطانية والامريكية ضد سوريا والتي استهدفت حلفاء ايران في سوريا اي قوات الجيش السوري ومنشاته العسكرية. ومن هنا يبرز بوضوح حجم التناقض في السياسات الغربية حيث تتحالف مع دولة وتخوض ضدها حربا في نفس الوقت.
ايران هي الاخرى يبدو انها تبحث عن منافذ جديدة لتلافي خسائر نقض الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة حيث كثفت جهودها لعقد قمة ايرانية اوروبية الاسبوع القادم لتوثيق هذا التحالف الاستراتيجي خاصة وان ايران لا تثق كثيرا في الاوربيين. كما أعلنت إيران أنها تدرس هذا الملف مع كل من روسيا والصين. وفي العموم بينما القوى العظمى تبني تحالفاتها لحماية مصالحها بقي الوطن العربي مجرد رقم بين الامم وشاهدا على عصر الكبار.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018