النووي الإيراني .. بين الشاه وروحاني..

نفذ الرئيس الامريكي تهديده،أو لنقُلْ وهو الأصح، نفذ رغبة اسرائيل في الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين ايران ومجموعة الدول 5 زائد واحد والذي صادق عليه مجلس الامن الدولي.وهذه الرغبة عبرت عنها دول أخرى لا شك أنها ستدفع ثمنها بالبترودولار. حجته ان طهران تعمل سرًّا على إنتاج قنبلة نووية، رغم نفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك، وأن طهران تتمدد في المنطقة وتدعم الارهاب،ذاكرا حماس وحزب الله ونقيضيهما طالبان والقاعدة (؟ ! ).ولسنا هنا في وارد الدفاع عن ايران أو سياساتها، لكن لا مفرّ من استعراض حقائق لا يمكن إنكارها.

فعلى الصعيد النووي كانت واشنطن وراء اطلاق هذا البرنامج عام 1957 عندما كان حاكم طهران هو الشاه محمد رضا بهلوي حيث زودته بمفاعل بحثي صغير. وقتها اطلق الشاه خطة تقضي بإنشاء 23 مفاعلا بحلول عام 2000م ، وأبرم عقودا مع شركات ألمانية وفرنسية.. ثم وقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأصبحت منشآته خاضعة للتفتيش.

وتوقفت النشاطات النووية كافة إثر سقوط الشاه عام 1979. وفي منتصف الثمانينات – أثناء الحرب مع العراق – قررت إيران إعادة الحياة لبرنامجها النووي واتصلت بألمانيا والبرازيل والأرجنتين وأسبانيا، ، لكن العقوبات وبخاصة الضغط الأمريكي أعاقها.فلجات الى الصين وبنت مفاعلات بحثية نووية صغيرة في أصفهان ، كذلك استؤنف العمل في محطة توليد كهربائية في بوشهر بمساعدة روسية .ثم حصلت على أنظمة الطرد المركزي من باكستان (عبر السوق السوداء ) ومعمل لتخصيب اليورانيوم بالليزر حصلت عليه من الصين، قبل ان تحصل على معدات ليزر أكثر تقدمًا من روسيا.

أثيرت هذه النشاطات دوليا في 2003، فتملصت طهران من الإحالة على مجلس الأمن واتفقت مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تعليق عمليات التخصيب حتى تطمئن هذه الدول بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج. واجه تنفيذ هذا الاتفاق صعوبات ، وفي 2006 انضمت امريكا وروسيا والصين لتصبح مجموعة الخمسة زائد واحد (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن زائد ألمانيا).وتم توقيع الاتفاق سابق الذكر عام 2015.

هذا على صعيد النووي الذي تحدث عنه ترامب..ولا يختلف الامر بالنسبة للتدخل في المنطقة. ففي عهد الشاه تدخلت ايران عسكريا لانهاء تمرد «ظفار» ضد سلطنة عمان واحتلت الجزر الاماراتية الثلاث ( ابوموسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى ) وكان جهاز الاستخبارات الشهير (السافاك) الذي انشأته وكالة المخابرات الامريكية ودربته المخابرات الاسرائيلية (الموساد) العين الساهرة لواشنطن وتل ابيب في كل دول المنطقة بل واليد الطولى في تتبع واغتيال كثيرين.

يتضح اذن ان ما تُتَّهَم به ايران ليس جديدا. انما المستهدف هو القوة الصاروخية الايرانية المتعاظمة وانخراط طهران في الحرب الى جانب سوريا ودعمها لحزب الله ووصول قواتها الى الحدود مع فلسطين المحتلة وهو ما يشكل خطرا على امن اسرائيل. وهنا بيت القصيد. ومن اجل ذلك لم يعد النووي الايراني لدى روحاني هو النووي الايراني لدى الشاه.

بعد «انسحاب ترومب»... متى تصنع إيران أول قنبلة نووية؟

توقعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن إيران يمكنها امتلاك كمية اليورانيوم اللازمة لصناعة قنبلة نووية خلال عام.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا قررت إيران اتخاذ خطوات أسرع في تخصيب اليورانيوم، فإنها ربما تكون قادرة على إنتاج الكمية الكافية لصناعة قنبلة نووية خلال 3 أشهر، مشيرة إلى أنها نفس المدة، التي تم تحديدها عام 2015 قبل إبرام الاتفاق في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

لكن ديفيد ألبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي الأمريكي يرى أن إيران لديها مدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر، حتى تكون قادرة على امتلاك الوقود النووي اللازم لصناعة قنبلة نووية.

بقلم: عبد المجيد شعبان