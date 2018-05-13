حكايتنا مع المونديال .. قيس الغضبان .. الحظ حرمني من هدف «عالمي» أمام بلجيكا

سطع نجمه مع سبورتينغ المكنين ونجح في أن يدير له أعناق مسؤولي النجم الساحلي وأصبح أحد أبرز ركائز الفريق والمنتخب الوطني ونعني بذلك لاعب الارتكاز قيس الغضبان الذي ينزل اليوم ضيفا على «الشروق» وتحديدا في ركن «حكاياتنا مع المونديال» ليحدثنا عن مسيرته وذكرياته بعد ما تسنى له نحت تاريخ حافل بالأمجاد مع فريق جوهرة الساحل والمنتخب.

بداية الحكاية من المكنين

منذ القدم كان النجم الساحلي على اتصال مثمر بالفرق المجاورة وتحكي لنا الذاكرة عن عديد الأسماء القادمة من مساكن (زبير بية وحكيم براهم وسيف غزال) وبنبلة (كمال العزابي) والمنستير (منصف طبقة) ومن المكنين (عبد الحميد بوقيلة ومحمد العابد) إلا أن العلامة البارزة في سجل النجم مع الانتدابات من الفرق المجاورة لمدينة سوسة والعاشقة لفريقها الأول تبقى مدينة المكنين التي واصلت المدد الايجابي بعد استقدام قيس الغضبان الذي كانت صفقته بمثابة «الوردة» التي أهدتها المكنين للنجم.

ولد قيس الغضبان في 7 جانفي 1976 بقصر هلال وقد كانت انطلاقته مع شبان سبورتينغ المكنين قبل ان ينتقل الى صفوف النجم الساحلي موسم (94ـ95) ويصبح بمرور المواسم أحد ركائز الفرق والمنتخب الوطني وهي رحلة تواصلت الى غاية سنة 2002 حين اختار الاحتراف في الخارج وتحديدا موسم 2003 مع نادي بني ياس الاماراتي ثم انتقل الى نادي ديار بكر التركي (2003) ونادي سامسون سبور التركي (2004ـ2006) قبل العودة من جديد الى صفوف النجم في 2006 إلا ان خلافا مع المدرب فوزي البنزرتي دفعه لوضع حد لمسيرته كلاعب.

بن للاّهم المؤطر

طوال مسيرته الرياضية على امتداد 12 سنة أمكن لقيس الغضبان الفوز بكل الألقاب الوطنية والافريقية الممكنة لعل أهمها كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكأس (1997) وكأس السوبر الافريقي (1998) وكأس الكنفدرالية الافريقية (1999) وكأس تونس (1996) وبطولة تونس (1997) وكأس أمم افريقيا (2004) فضلا عن فوزه بالكرة الذهبية العربية (1999) والمشاركة في ما لا يقل عن 96 مباراة دولية مع المنتخب الوطني. كل هذه الانجازات يرجع الفضل فيها الى اللاعب وجمعية النجم الساحلي وخاصة السيد محمد بن للاهم هذا الذي كان السند القوي لقيس الغضبان طيلة مسيرته الكروية حيث يعود له الفضل في ثراء رصيد هذا اللاعب بالمحطات المضيئة والانجازات الفاعلة والمشاركات الهامة إضافة الى نقاء سجله من كل أشكال العقوبات.

كاسبارجاك راهن عليه

لئن وجد قيس الغضبان في المدرب البرازيلي سانطوس المدرب المعلم الذي رسم له النهج السليم فإن مدرب المنتخب الوطني البولوني الفرنسي هنري كاسبارجاك راهن عليه قبل ان يصبح من الأوراق الرابحة في التشكيلة الأساسية وهو اللاعب الوحيد الذي سجل حضوره في تشكيلات المنتخب الوطني خلال المباريات التسع التي خاضتها تونس في نهائيات كأس العالم سنوات (1998 ـ 2002 ـ 2006).

بعد 20 سنة

في حديثه عن مشاركته في نهائيات كأس العالم بفرنسا سنة 1998 أشار قيس الغضبان الى المنافسة الشرسة على بطاقة التأهل بين تونس ومصر والمباراة البطولية امام منتخب الفراعنة في تونس والتعادل معه في القاهرة وشدد الغضبان على قيمة هذا التأهل للمونديال والذي تحقق بعد 20 سنة من ملحمة الارجنتين في سنة 1978. التأهل لنهائيات فرنسا مهّد الطريق لانجازات الأجيال اللاحقة.

ضياع هدف عالمي

في مونديال 2002 بكوريا واليابان وفي معرض حديثه عن بعض التفاصيل من هذا المحفل الدولي يحتفظ قيس الغضبان بلقطة ستبقى محفورة في ذاكرته ويقول كدت ان أسجل هدفا عالميا أمام المنتخب البلجيكي من مسافة 30 مترا الا ان الحظ لم يحالفني.

احراج إسبانيا

في مونديال 2006 بألمانيا أكد قيس الغضبان ان المنتخب التونسي أحرج نظيره الاسباني حيث تقدم نسور قرطاج في النتيجة (1ـ0) وظل هذا التفوق الى غاية الدقيقة 75 من المباراة حيث كان للعامل البدني وايضا انحياز التحكيم دورا حاسما في ضياع الانتصار ورغم الهزيمة قدم المنتخب مردودا مشرفا تحدثت عنه الصحافة العالمية التي أكدت ان تونس أحرجت الثور الاسباني.

9 مقابلات دون انتصار

من بين الذكريات المؤلمة التي أشار اليها قيس الغضبان من مختلف مشاركاته في ثلاثة نهائيات بكأس العالم عدم نجاح المنتخب في تحقيق الفوز ولو في مباراة واحدة على امتداد 9 مقابلات مقابل تعادلين و7 هزائم «لم يكن منتخبنا يستحقها كلها بالنظر الى المردود الغزير والندية مع مختلف المنافسين»ّ. كم يقول الغضبان.

حلم الدور الثاني

رغم صعوبة المجموعة التي جاءت فيها تونس في مونديال روسيا وطبيعة المنافسات المرتقبة ابدى قيس الغضبان تفاؤلا حذرا بخصوص المرور الى الدور الثاني مؤكدا ان تحقيق هذا الحلم ليس بالمستحيل شريطة ان يلعب المنتخب على امكاناته ودون مركبات اذ يكفي تفادي الهزيمة في المباراة الافتتاحية حتى يصبح الحلم جائزا شرط حسن اختبار التشكيلة والخطة التكتيكية الملائمة خاصة أن طريقة لعب الانقليز تساعد منتخبنا وتوفّر له فرصة المباغتة ولم لا إحداث المفاجأة والنسج على منوال منتخب عبد المجيد الشتالي في مونديال 78 بالمكسيك.





محمد باللطيفة