أخبار الملعب القـــــابسي.. الترجي يعرض 400 الف دينار للفوز بأيمن محمود

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انتظر الملعب القابسي الجولة الختامية للبطولة ليضمن بقاءه بصفة رسمية عقب فوزه على الملعب التونسي بثنائية .موسم الستيدة لم يكن جيدا حيث رافقت مسيرتها عديد المشاكل وبقي الفريق يلعب من أجل النزول الى اخر لحظات البطولة بعد أن كان في المواسم السابقة رقما صعبا على جميع الأندية دون نسيان مسيرته الرائعة في مسابقة كأس الكاف.
المستحقات في الموعد
وعد العياشي العجرودي اللاعبين بتسليمهم جزءا من مستحقاتهم عقب الفوز على البقلاوة وكان الرئيس الشرفي للملعب القابسي عند وعده حيث تم تسليم جميع العناصر مستحقاتهم المالية قبل الشروع في راحة سنوية ستمتد طوال شهر رمضان .
عرض رسمي
المستوى الجيد الذي أظهره المدافع أيمن محمود ابن اولمبيك غنوش هذا الموسم مع الملعب القابسي جلب له اهتمام عديد الأندية الكبرى التي عبرت عن رغبتها في ضمه ورغم التكتم الشديد فإن «الشروق» علمت أن الترجي الرياضي عرض مبلغ 400 الف دينار للفوز بخدمات مدافع الستيدة خاصة وأن مدرب فريق باب سويقة خالد بن يحيي يعرف جيدا إمكانات هذا اللاعب عندما درب الملعب القابسي علما بان عقد ايمن محمود ينتهي في جوان 2020 .
انتظر الملعب القابسي الجولة الختامية للبطولة ليضمن بقاءه بصفة رسمية عقب فوزه على الملعب التونسي بثنائية .موسم الستيدة لم يكن جيدا حيث رافقت مسيرتها عديد المشاكل وبقي الفريق يلعب من أجل النزول الى اخر لحظات البطولة بعد أن كان في المواسم السابقة رقما صعبا على جميع الأندية دون نسيان مسيرته الرائعة في مسابقة كأس الكاف.
المستحقات في الموعد
وعد العياشي العجرودي اللاعبين بتسليمهم جزءا من مستحقاتهم عقب الفوز على البقلاوة وكان الرئيس الشرفي للملعب القابسي عند وعده حيث تم تسليم جميع العناصر مستحقاتهم المالية قبل الشروع في راحة سنوية ستمتد طوال شهر رمضان .
عرض رسمي
المستوى الجيد الذي أظهره المدافع أيمن محمود ابن اولمبيك غنوش هذا الموسم مع الملعب القابسي جلب له اهتمام عديد الأندية الكبرى التي عبرت عن رغبتها في ضمه ورغم التكتم الشديد فإن «الشروق» علمت أن الترجي الرياضي عرض مبلغ 400 الف دينار للفوز بخدمات مدافع الستيدة خاصة وأن مدرب فريق باب سويقة خالد بن يحيي يعرف جيدا إمكانات هذا اللاعب عندما درب الملعب القابسي علما بان عقد ايمن محمود ينتهي في جوان 2020 .
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018