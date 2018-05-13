أخبار الملعب القـــــابسي.. الترجي يعرض 400 الف دينار للفوز بأيمن محمود

انتظر الملعب القابسي الجولة الختامية للبطولة ليضمن بقاءه بصفة رسمية عقب فوزه على الملعب التونسي بثنائية .موسم الستيدة لم يكن جيدا حيث رافقت مسيرتها عديد المشاكل وبقي الفريق يلعب من أجل النزول الى اخر لحظات البطولة بعد أن كان في المواسم السابقة رقما صعبا على جميع الأندية دون نسيان مسيرته الرائعة في مسابقة كأس الكاف.

المستحقات في الموعد

وعد العياشي العجرودي اللاعبين بتسليمهم جزءا من مستحقاتهم عقب الفوز على البقلاوة وكان الرئيس الشرفي للملعب القابسي عند وعده حيث تم تسليم جميع العناصر مستحقاتهم المالية قبل الشروع في راحة سنوية ستمتد طوال شهر رمضان .

عرض رسمي

المستوى الجيد الذي أظهره المدافع أيمن محمود ابن اولمبيك غنوش هذا الموسم مع الملعب القابسي جلب له اهتمام عديد الأندية الكبرى التي عبرت عن رغبتها في ضمه ورغم التكتم الشديد فإن «الشروق» علمت أن الترجي الرياضي عرض مبلغ 400 الف دينار للفوز بخدمات مدافع الستيدة خاصة وأن مدرب فريق باب سويقة خالد بن يحيي يعرف جيدا إمكانات هذا اللاعب عندما درب الملعب القابسي علما بان عقد ايمن محمود ينتهي في جوان 2020 .

الطاهر الحمروني