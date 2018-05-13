أخبار شبيبة القيروان.. رئيس الفرع يستقيل و«الرئيس» يدعو الأحباء للإقبال على الانخراطات

بعد ان تحدث اللاعب حسام بنينة بحسرة وألم ولوعة عن وضع الشبيبة وكشف المستور مؤكدا حجم المعاناة والاهمال والتهميش وقهر المسؤولين للاعبين بحجب مستحقاتهم دون اعتبار المعاملة السيئة جاء الرد بسرعة من رئيس الفرع عادل السبوعي الذي أكد ان الوضع المادي صعب للغاية مما جعله يواجه عديد المشاكل والصعوبات والعراقيل وهو ما أثر على الاجواء العامة وعلى مصداقيته مع اللاعبين في غياب الدعم والتمويل وقرار بعض الاحباء المؤثرين وكذلك بعض الممولين غلق «حنفية» الدعم على خلفية عدم انسجامهم مع الهيئة المديرة وأضاف انه بقي يعمل وينفق بمفرده على الفريق ولم يجد المساعدة الا من شقيقه توفيق السبوعي وهما مازالا مدينان للشبيبة ب150 الف دينار وتوجه باللوم للشركات والمؤسسات الخاصة والولاية والبلدية والجامعة والتلفزة ووزارة الشباب والرياضة لعدم صرفها المنحة السنوية للشبيبة مما زاد في تعكر الأجواء وأشار في سياق حديثه ضرورة الإسراع بعقد جلسة عامة تقييمية تسبق الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية التي يجب ان يعلن عنها رئيس الجمعية حافظ العلاني في أسرع وقت ممكن خاصة بعد أن أكد أنه سيقدم استقالة رسميا للكتابة العامة للشبيبة غدا الاثنين وطالب رئيس الجمعية حافظ العلاني بتقديم استقالته أيضا ليتقدم من يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على تسيير دواليب الشبيبة في ظروف أفضل..

ديون بنصف مليار ومداخيل في حدود 700 الف دينار

وفي اطار التفاعل مع الاحداث السريعة التي تعيشها الشبيبة هذه الايام خرج رئيس الفريق عن صمته وأكد ان استقالة الهيئة المديرة حتمية ولا رجعة فيها واشار انه سيستقيل من مهامه قريبا اي بعد وصول بعض المداخيل القارة وهي في حدود 730 الف دينار ولانارة الرأي العام الرياضي واحباء السبيبة خاصة فهي تتوزع كالآتي : الوزارة 300 الف دينار - البلدية 120 الف دينار - الولاية 90 ألف دينار - تليكوم 90 الف دينار - معمل صابرين 35 الف دينار - مصنع التبغ 35 ألف دينار وبقية مبلغ انتقال اللاعب علي القربي للنادي الصفاقسي 70 الف دينار واضاف ان الديون المتبقية في حدود نصف مليار وبالتالي فإن المداخيل ستغطي الديون الموجودة دون الالتجاء الى التفريط بالبيع في أي لاعب وطالب العلاني أحباء الاخضر والابيض بقطع انخراطاتهم بأعداد محترمة والاستعداد للجلسة العامة الانتخابية بعد شهر رمضان الكريم لاختيار الأسماء القادرة ماديا وأدبيا على الوصول بالشبيبة الى برّ الأمان واعادة هيبة الفريق التي فقدها هذا الموسم بحكم المشاكل الداخلية والأزمة الخانقة التي عاشتها «الجي اس كا « .

رضا العلويني