أخبار الترجي الرياضي ... احتفاء بـ«كوليبالي» وبن يحيى يبحث عن الحلول الهجومية

يُراهن الترجي على كلّ المسابقات وهذا ما يجعله في سباق دائم ضدّ الوقت الذي لا يسمح له بالإفراط في الاحتفالات بزعامته المحلية ويفرض عليه التركيز التامّ على مُغامرته القارية.

بطل تونس وضع اللّقب في خزائنه وانصرف للتحضير لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا وذلك ضدّ «تاونشيب» البوتسواني يوم الثلاثاء القادم في رادس بداية من الثامنة ليلا وبصافرة الحكم الأثيوبي «تيسيما باملاك».

أيّ حلّ في الهجوم؟

خسر الترجي كما هو معروف مجهودات مُهاجميه هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي الذي قُلنا في عدد الأمس إنه قد يحتاج إلى راحة تتراوح بين 10 أيّام و4 أسابيع بعد الإصابة التي كان قد تعرّض لها في لقاء الشبيبة.

بن يحيى وجد ضَالته في ابن الجمعية بلال الماجري الذي عوّض الخنيسي أثناء اللّعب وقد كان الأداء العام للماجري مقبولا وكان بوسعه التسجيل لو لم تفتقر مُحاولاته للدقّة اللاّزمة.

الماجري قد يكون من الحلول البديلة في المُقابلة القارية المُرتقبة أمام مُمثّل بوتسوانا الذي سيهاجمه الترجي بقوّة ليقلب الأوضاع ويخرج بنقاط الفوز لضمان مركز الصّدارة.

ومن المعلوم أن مجموعة الترجي يقودها الآن «تاونشيب» البوتسواني بفضل فوزه في الجولة الافتتاحية على «كامبالا سيتي» الأوغندي مُقابل تواجد الأهلي ونادي «باب سويقة» في المركز الثاني برصيد نقطة يتيمة بعد تعادلهما السّلبي في «برج العرب».

المُنافس في تونس

من غير المستبعد أن تصل البعثة البوتسوانية اليوم إلى الأراضي التونسية ومن المفروض أن تجد في استقبالها المكلّف بالبروتوكولات خميس الدريدي الذي سيسهر على تقديم كلّ التسهيلات للفريق الخصم طيلة فترة تواجده بيننا.

«تاونشيب» سيتدرّب اليوم في مقرّ إقامته في قمرت على أن يختتم غدا تحضيراته بحصّة تدريبية في الميدان الرئيسي لرادس حسب ما تَضمنه له «الأعراف» والقوانين الدُولية.

الأكثر تأثيرا

أثبتت الإحصائيات أنّ الإيفواري «فوسيني كوليبالي» هو اللاعب أكثر عطاءً وانتظاماً في التشكيلة الترجية. «فُوسيني» قَاوم المُخلّفات السلبية لقضية «التّجنيس» والرحلة القطرية التي قادها معلول وتمكّن متوسّط ميدان الترجي من تصدّر لائحة «الكوارجية» الأكثر مشاركة في تشكيلة بطل تونس وذلك برصيد 2057 دقيقة مع تسجيل هدف في شباك «المستيرية» وآخر في مرمى «الوئام» المُوريتاني.

وفي ظلّ المردود الغزير لهذا اللاعب دفاعا وهجوما فضّل بن يحيى أن يمنحه قسطا من الراحة ليلتقط الأنفاس ويجدّد الطاقات قبل أن يعزّز الجمعية المُحتفية بكلّ أبطالها وفي مُقدّمتهم «فوسيني» و»الكابتن» خليل شمّام والجناح الفنّان أنيس البدري الذي ساهم في التتويج بسبع تمريرات حاسمة علاوة على تسجيل أربعة أهداف.

وقد قام خليل من جانبه بدور مُهمّ بعد أن صنع ستة أهداف وتألّق بشكل لافت عندما وقع نقله من الخانة اليسرى إلى محور الدّفاع الذي يحتاج إلى الإصلاح وهذا ما يحاول أهل الدار القيام به من خلال تحسين أداء العناصر المُتوفّرة مع ترشيح جملة من الأسماء لإنتداب بعضها في سبيل تعزيز «المنظومة الدفاعية» وتضمّ قائمة المطلوبين كما أسلفنا الذّكر ياسين مرياح («السي .آس .آس») وصيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) وأيمن محمود («الستيدة»)... وغيرهم.

الشبّان في إسبانيا

أبدع شبان الترجي في مرتفعات الشمال الغربي وتُوّجوا بكأس «دليس دانون» بعد الفوز في «الفينال» على مدرسة «بئر الجديد» ببن عروس بهدف لصفر. هذا المكسب سيفتح لأشبال الجمعية باب الكأس العالمية التي ستحتضنها إسبانيا في 2019.





سامي حمّاني