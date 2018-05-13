الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 13 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار الترجي الرياضي ... احتفاء بـ«كوليبالي» وبن يحيى يبحث عن الحلول الهجومية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
كرة القدم
أخبار الترجي الرياضي ... احتفاء بـ«كوليبالي» وبن يحيى يبحث عن الحلول الهجومية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

يُراهن الترجي على كلّ المسابقات وهذا ما يجعله في سباق دائم ضدّ الوقت الذي لا يسمح له بالإفراط في الاحتفالات بزعامته المحلية ويفرض عليه التركيز التامّ على مُغامرته القارية.
بطل تونس وضع اللّقب في خزائنه وانصرف للتحضير لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا وذلك ضدّ «تاونشيب» البوتسواني يوم الثلاثاء القادم في رادس بداية من الثامنة ليلا وبصافرة الحكم الأثيوبي «تيسيما باملاك».
أيّ حلّ في الهجوم؟
خسر الترجي كما هو معروف مجهودات مُهاجميه هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي الذي قُلنا في عدد الأمس إنه قد يحتاج إلى راحة تتراوح بين 10 أيّام و4 أسابيع بعد الإصابة التي كان قد تعرّض لها في لقاء الشبيبة.
بن يحيى وجد ضَالته في ابن الجمعية بلال الماجري الذي عوّض الخنيسي أثناء اللّعب وقد كان الأداء العام للماجري مقبولا وكان بوسعه التسجيل لو لم تفتقر مُحاولاته للدقّة اللاّزمة.
الماجري قد يكون من الحلول البديلة في المُقابلة القارية المُرتقبة أمام مُمثّل بوتسوانا الذي سيهاجمه الترجي بقوّة ليقلب الأوضاع ويخرج بنقاط الفوز لضمان مركز الصّدارة.
ومن المعلوم أن مجموعة الترجي يقودها الآن «تاونشيب» البوتسواني بفضل فوزه في الجولة الافتتاحية على «كامبالا سيتي» الأوغندي مُقابل تواجد الأهلي ونادي «باب سويقة» في المركز الثاني برصيد نقطة يتيمة بعد تعادلهما السّلبي في «برج العرب».
المُنافس في تونس
من غير المستبعد أن تصل البعثة البوتسوانية اليوم إلى الأراضي التونسية ومن المفروض أن تجد في استقبالها المكلّف بالبروتوكولات خميس الدريدي الذي سيسهر على تقديم كلّ التسهيلات للفريق الخصم طيلة فترة تواجده بيننا.
«تاونشيب» سيتدرّب اليوم في مقرّ إقامته في قمرت على أن يختتم غدا تحضيراته بحصّة تدريبية في الميدان الرئيسي لرادس حسب ما تَضمنه له «الأعراف» والقوانين الدُولية.
الأكثر تأثيرا
أثبتت الإحصائيات أنّ الإيفواري «فوسيني كوليبالي» هو اللاعب أكثر عطاءً وانتظاماً في التشكيلة الترجية. «فُوسيني» قَاوم المُخلّفات السلبية لقضية «التّجنيس» والرحلة القطرية التي قادها معلول وتمكّن متوسّط ميدان الترجي من تصدّر لائحة «الكوارجية» الأكثر مشاركة في تشكيلة بطل تونس وذلك برصيد 2057 دقيقة مع تسجيل هدف في شباك «المستيرية» وآخر في مرمى «الوئام» المُوريتاني.
وفي ظلّ المردود الغزير لهذا اللاعب دفاعا وهجوما فضّل بن يحيى أن يمنحه قسطا من الراحة ليلتقط الأنفاس ويجدّد الطاقات قبل أن يعزّز الجمعية المُحتفية بكلّ أبطالها وفي مُقدّمتهم «فوسيني» و»الكابتن» خليل شمّام والجناح الفنّان أنيس البدري الذي ساهم في التتويج بسبع تمريرات حاسمة علاوة على تسجيل أربعة أهداف.
وقد قام خليل من جانبه بدور مُهمّ بعد أن صنع ستة أهداف وتألّق بشكل لافت عندما وقع نقله من الخانة اليسرى إلى محور الدّفاع الذي يحتاج إلى الإصلاح وهذا ما يحاول أهل الدار القيام به من خلال تحسين أداء العناصر المُتوفّرة مع ترشيح جملة من الأسماء لإنتداب بعضها في سبيل تعزيز «المنظومة الدفاعية» وتضمّ قائمة المطلوبين كما أسلفنا الذّكر ياسين مرياح («السي .آس .آس») وصيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) وأيمن محمود («الستيدة»)... وغيرهم.
الشبّان في إسبانيا
أبدع شبان الترجي في مرتفعات الشمال الغربي وتُوّجوا بكأس «دليس دانون» بعد الفوز في «الفينال» على مدرسة «بئر الجديد» ببن عروس بهدف لصفر. هذا المكسب سيفتح لأشبال الجمعية باب الكأس العالمية التي ستحتضنها إسبانيا في 2019.

سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب الكأس مع قائد الإفريقي
13 ماي 2018 السّاعة 21:07
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب الكأس مع قائد الإفريقي
المزيد >>
اليوم «نهائي» الكأس في رادس .. .«العروسة»... في «باب الجديد» أم سوسة؟
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أكثر من أربعة عقود تضع الكرة نادي «باب الجديد» والنّجم العتيد في نهائي الكأس التي شَرب الفريقان...
المزيد >>
من الأرشيف .. «نهائيات» لا تنسى ...وإبداع من جيل الشتالي والشايبي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
يدخل النّجم والإفريقي «فينال» الكأس بذكريات عُمرها 44 عاما بما أن آخر لقاء جَمعهما في المحطّة النهائية من...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. الشنيحي يؤازر ... لكن هل يودع «الغولدن بوي» الجماهير باللقب؟
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهى النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراته لمباراة عصر اليوم لحساب نهائي كأس تونس الذي سيجمعه للمرة الرابعة في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار الترجي الرياضي ... احتفاء بـ«كوليبالي» وبن يحيى يبحث عن الحلول الهجومية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

يُراهن الترجي على كلّ المسابقات وهذا ما يجعله في سباق دائم ضدّ الوقت الذي لا يسمح له بالإفراط في الاحتفالات بزعامته المحلية ويفرض عليه التركيز التامّ على مُغامرته القارية.
بطل تونس وضع اللّقب في خزائنه وانصرف للتحضير لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا وذلك ضدّ «تاونشيب» البوتسواني يوم الثلاثاء القادم في رادس بداية من الثامنة ليلا وبصافرة الحكم الأثيوبي «تيسيما باملاك».
أيّ حلّ في الهجوم؟
خسر الترجي كما هو معروف مجهودات مُهاجميه هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي الذي قُلنا في عدد الأمس إنه قد يحتاج إلى راحة تتراوح بين 10 أيّام و4 أسابيع بعد الإصابة التي كان قد تعرّض لها في لقاء الشبيبة.
بن يحيى وجد ضَالته في ابن الجمعية بلال الماجري الذي عوّض الخنيسي أثناء اللّعب وقد كان الأداء العام للماجري مقبولا وكان بوسعه التسجيل لو لم تفتقر مُحاولاته للدقّة اللاّزمة.
الماجري قد يكون من الحلول البديلة في المُقابلة القارية المُرتقبة أمام مُمثّل بوتسوانا الذي سيهاجمه الترجي بقوّة ليقلب الأوضاع ويخرج بنقاط الفوز لضمان مركز الصّدارة.
ومن المعلوم أن مجموعة الترجي يقودها الآن «تاونشيب» البوتسواني بفضل فوزه في الجولة الافتتاحية على «كامبالا سيتي» الأوغندي مُقابل تواجد الأهلي ونادي «باب سويقة» في المركز الثاني برصيد نقطة يتيمة بعد تعادلهما السّلبي في «برج العرب».
المُنافس في تونس
من غير المستبعد أن تصل البعثة البوتسوانية اليوم إلى الأراضي التونسية ومن المفروض أن تجد في استقبالها المكلّف بالبروتوكولات خميس الدريدي الذي سيسهر على تقديم كلّ التسهيلات للفريق الخصم طيلة فترة تواجده بيننا.
«تاونشيب» سيتدرّب اليوم في مقرّ إقامته في قمرت على أن يختتم غدا تحضيراته بحصّة تدريبية في الميدان الرئيسي لرادس حسب ما تَضمنه له «الأعراف» والقوانين الدُولية.
الأكثر تأثيرا
أثبتت الإحصائيات أنّ الإيفواري «فوسيني كوليبالي» هو اللاعب أكثر عطاءً وانتظاماً في التشكيلة الترجية. «فُوسيني» قَاوم المُخلّفات السلبية لقضية «التّجنيس» والرحلة القطرية التي قادها معلول وتمكّن متوسّط ميدان الترجي من تصدّر لائحة «الكوارجية» الأكثر مشاركة في تشكيلة بطل تونس وذلك برصيد 2057 دقيقة مع تسجيل هدف في شباك «المستيرية» وآخر في مرمى «الوئام» المُوريتاني.
وفي ظلّ المردود الغزير لهذا اللاعب دفاعا وهجوما فضّل بن يحيى أن يمنحه قسطا من الراحة ليلتقط الأنفاس ويجدّد الطاقات قبل أن يعزّز الجمعية المُحتفية بكلّ أبطالها وفي مُقدّمتهم «فوسيني» و»الكابتن» خليل شمّام والجناح الفنّان أنيس البدري الذي ساهم في التتويج بسبع تمريرات حاسمة علاوة على تسجيل أربعة أهداف.
وقد قام خليل من جانبه بدور مُهمّ بعد أن صنع ستة أهداف وتألّق بشكل لافت عندما وقع نقله من الخانة اليسرى إلى محور الدّفاع الذي يحتاج إلى الإصلاح وهذا ما يحاول أهل الدار القيام به من خلال تحسين أداء العناصر المُتوفّرة مع ترشيح جملة من الأسماء لإنتداب بعضها في سبيل تعزيز «المنظومة الدفاعية» وتضمّ قائمة المطلوبين كما أسلفنا الذّكر ياسين مرياح («السي .آس .آس») وصيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) وأيمن محمود («الستيدة»)... وغيرهم.
الشبّان في إسبانيا
أبدع شبان الترجي في مرتفعات الشمال الغربي وتُوّجوا بكأس «دليس دانون» بعد الفوز في «الفينال» على مدرسة «بئر الجديد» ببن عروس بهدف لصفر. هذا المكسب سيفتح لأشبال الجمعية باب الكأس العالمية التي ستحتضنها إسبانيا في 2019.

سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب الكأس مع قائد الإفريقي
13 ماي 2018 السّاعة 21:07
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب الكأس مع قائد الإفريقي
المزيد >>
اليوم «نهائي» الكأس في رادس .. .«العروسة»... في «باب الجديد» أم سوسة؟
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أكثر من أربعة عقود تضع الكرة نادي «باب الجديد» والنّجم العتيد في نهائي الكأس التي شَرب الفريقان...
المزيد >>
من الأرشيف .. «نهائيات» لا تنسى ...وإبداع من جيل الشتالي والشايبي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
يدخل النّجم والإفريقي «فينال» الكأس بذكريات عُمرها 44 عاما بما أن آخر لقاء جَمعهما في المحطّة النهائية من...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. الشنيحي يؤازر ... لكن هل يودع «الغولدن بوي» الجماهير باللقب؟
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهى النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراته لمباراة عصر اليوم لحساب نهائي كأس تونس الذي سيجمعه للمرة الرابعة في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
﻿