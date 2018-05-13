أخبار النادي الصفاقسي.. منافسة مع النجم على الزمال وبوقرة وغدا يصل رد لومار

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بعد ان اسدل الستار على بطولة هذا الموسم والتي خرج منها النادي الصفاقسي صفر اليدين مكنت الهيئة المديرة اللاعبين من راحة مدتها اسبوعان قبل ان يعود الفريق للنشاط استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق يوم 4 اوت موعد تحول النادي الصفاقسي للعراق للتباري مع فريق وسط نفط العراق في نطاق التصفيات الاولية للبطولة العربية في نسختها الجديدة والثابت ان الرصيد البشري سيعرف عديد التغييرات خاصة ان بعض اللاعبين وخاصة الذين تنتهي عقودهم في جوان القادم قد غادروا الفريق.
رد لومار
بالرغم من الاتفاق الحاصل بين رئيس النادي المنصف خماخم و المدرب الفرنسي روجي لومار و رغم اطلاع الفرنسي على ملفات اللاعبين و اخذ فكرة عن البنية التحتية فان هناك بعض الجزئيات لم يتم الاتفاق في شئنها وقد طلب لومار مهلة للتشاور مع محاميه كما ابدى رغبة في تعيين للاطار الفني الذي سيعمل معه من بينه المدرب المساعد رضا الجدي و ووعد لومار الهيئة المديرة بمدها بقراره النهائي غدا الاثنين .
الجلسة العامة لسوسيوس
تعقد اليوم ابتداء من الساعة 14 شبكة سوسيوس جلستها العامة الانتخابية باحد النزل بطريق سكرة بصفاقس لانتخاب 4 اعضاء جدد لتعويض 4 اخرين انتهت فترتهم النيابية تطبيقا للقانون الداخلي للجمعية .
في الطريق
كما اشرنا سابقا بدأت لجنة الانتدابات في عملها منذ مدة وبعد اتصالها بمهاجم حمام الانف السعيدي و مدافع اريانة بوحامد غيرت وجهتها للاعبي المنتخب الاولمبي غيث الزمال المنتمي لقوافل قفصة والذي يشغل خطة صانع العاب و اسامة بوقرة مهاجم شبيبة القيروان و يذكر ان هذان اللاعبين محل متابعة ايضا من النجم الساحلي .
غلق ملف ايديو
بعد اصرار محامي نادي لوبي ستارز النيجيري على تحويل المبلغ المتفق عليه والمتعلق بصفقة اللاعب كينغسلاي ايدو في الحساب الجاري للفريق النيجيري و بعد ايداع ملف القضية في الفيفا سارع النادي الصفاقسي بالاجتماع بهذا المحامي واتفق معه رسميا على توزيع مبلغ الصفقة على قسطين دفع منهما النادي القسط الاول (100 الف دولار أي حوالي 250 الف دينار تونسية ) و اعلم الاتحاد الدولي بالاتفاق الحاصل مستظهرا بما يفيد حصول التحويل البنكي اما القسط الثاني للصفقة فسيحوله النادي الصفاقسي يوم 15 اوت القادم (100 الف دولار و هكذا يتم طي صفحة نادي لوبي ستارز النيجيري و لم يبق الا ملف المدرب باولو دوارتي و مساعده نارسيس الذي سيتم الخوض فيه يوم 20 جوان القادم .
قدورة رئيس اللجنة المستقلة
أصدر النادي البصفاقسي بلاغا رسميا موجها لجماهيره يعلم فيه العموم عن موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة ليوم 13جوان القادم بمركب النادي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و لهذا الغرض تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تتكون من شفيق قدورة رئيسا و رياض الجمل و محمد معالج (عضوان ).
بعد ان اسدل الستار على بطولة هذا الموسم والتي خرج منها النادي الصفاقسي صفر اليدين مكنت الهيئة المديرة اللاعبين من راحة مدتها اسبوعان قبل ان يعود الفريق للنشاط استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق يوم 4 اوت موعد تحول النادي الصفاقسي للعراق للتباري مع فريق وسط نفط العراق في نطاق التصفيات الاولية للبطولة العربية في نسختها الجديدة والثابت ان الرصيد البشري سيعرف عديد التغييرات خاصة ان بعض اللاعبين وخاصة الذين تنتهي عقودهم في جوان القادم قد غادروا الفريق.
رد لومار
بالرغم من الاتفاق الحاصل بين رئيس النادي المنصف خماخم و المدرب الفرنسي روجي لومار و رغم اطلاع الفرنسي على ملفات اللاعبين و اخذ فكرة عن البنية التحتية فان هناك بعض الجزئيات لم يتم الاتفاق في شئنها وقد طلب لومار مهلة للتشاور مع محاميه كما ابدى رغبة في تعيين للاطار الفني الذي سيعمل معه من بينه المدرب المساعد رضا الجدي و ووعد لومار الهيئة المديرة بمدها بقراره النهائي غدا الاثنين .
الجلسة العامة لسوسيوس
تعقد اليوم ابتداء من الساعة 14 شبكة سوسيوس جلستها العامة الانتخابية باحد النزل بطريق سكرة بصفاقس لانتخاب 4 اعضاء جدد لتعويض 4 اخرين انتهت فترتهم النيابية تطبيقا للقانون الداخلي للجمعية .
في الطريق
كما اشرنا سابقا بدأت لجنة الانتدابات في عملها منذ مدة وبعد اتصالها بمهاجم حمام الانف السعيدي و مدافع اريانة بوحامد غيرت وجهتها للاعبي المنتخب الاولمبي غيث الزمال المنتمي لقوافل قفصة والذي يشغل خطة صانع العاب و اسامة بوقرة مهاجم شبيبة القيروان و يذكر ان هذان اللاعبين محل متابعة ايضا من النجم الساحلي .
غلق ملف ايديو
بعد اصرار محامي نادي لوبي ستارز النيجيري على تحويل المبلغ المتفق عليه والمتعلق بصفقة اللاعب كينغسلاي ايدو في الحساب الجاري للفريق النيجيري و بعد ايداع ملف القضية في الفيفا سارع النادي الصفاقسي بالاجتماع بهذا المحامي واتفق معه رسميا على توزيع مبلغ الصفقة على قسطين دفع منهما النادي القسط الاول (100 الف دولار أي حوالي 250 الف دينار تونسية ) و اعلم الاتحاد الدولي بالاتفاق الحاصل مستظهرا بما يفيد حصول التحويل البنكي اما القسط الثاني للصفقة فسيحوله النادي الصفاقسي يوم 15 اوت القادم (100 الف دولار و هكذا يتم طي صفحة نادي لوبي ستارز النيجيري و لم يبق الا ملف المدرب باولو دوارتي و مساعده نارسيس الذي سيتم الخوض فيه يوم 20 جوان القادم .
قدورة رئيس اللجنة المستقلة
أصدر النادي البصفاقسي بلاغا رسميا موجها لجماهيره يعلم فيه العموم عن موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة ليوم 13جوان القادم بمركب النادي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و لهذا الغرض تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تتكون من شفيق قدورة رئيسا و رياض الجمل و محمد معالج (عضوان ).
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018