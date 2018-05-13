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يوم الأحد 13 ماي 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. منافسة مع النجم على الزمال وبوقرة وغدا يصل رد لومار
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. منافسة مع النجم على الزمال وبوقرة وغدا يصل رد لومار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

بعد ان اسدل الستار على بطولة هذا الموسم والتي خرج منها النادي الصفاقسي صفر اليدين مكنت الهيئة المديرة اللاعبين من راحة مدتها اسبوعان قبل ان يعود الفريق للنشاط استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق يوم 4 اوت موعد تحول النادي الصفاقسي للعراق للتباري مع فريق وسط نفط العراق في نطاق التصفيات الاولية للبطولة العربية في نسختها الجديدة والثابت ان الرصيد البشري سيعرف عديد التغييرات خاصة ان بعض اللاعبين وخاصة الذين تنتهي عقودهم في جوان القادم قد غادروا الفريق.
رد لومار
بالرغم من الاتفاق الحاصل بين رئيس النادي المنصف خماخم و المدرب الفرنسي روجي لومار و رغم اطلاع الفرنسي على ملفات اللاعبين و اخذ فكرة عن البنية التحتية فان هناك بعض الجزئيات لم يتم الاتفاق في شئنها وقد طلب لومار مهلة للتشاور مع محاميه كما ابدى رغبة في تعيين للاطار الفني الذي سيعمل معه من بينه المدرب المساعد رضا الجدي و ووعد لومار الهيئة المديرة بمدها بقراره النهائي غدا الاثنين .
الجلسة العامة لسوسيوس
تعقد اليوم ابتداء من الساعة 14 شبكة سوسيوس جلستها العامة الانتخابية باحد النزل بطريق سكرة بصفاقس لانتخاب 4 اعضاء جدد لتعويض 4 اخرين انتهت فترتهم النيابية تطبيقا للقانون الداخلي للجمعية .
في الطريق
كما اشرنا سابقا بدأت لجنة الانتدابات في عملها منذ مدة وبعد اتصالها بمهاجم حمام الانف السعيدي و مدافع اريانة بوحامد غيرت وجهتها للاعبي المنتخب الاولمبي غيث الزمال المنتمي لقوافل قفصة والذي يشغل خطة صانع العاب و اسامة بوقرة مهاجم شبيبة القيروان و يذكر ان هذان اللاعبين محل متابعة ايضا من النجم الساحلي .
غلق ملف ايديو
بعد اصرار محامي نادي لوبي ستارز النيجيري على تحويل المبلغ المتفق عليه والمتعلق بصفقة اللاعب كينغسلاي ايدو في الحساب الجاري للفريق النيجيري و بعد ايداع ملف القضية في الفيفا سارع النادي الصفاقسي بالاجتماع بهذا المحامي واتفق معه رسميا على توزيع مبلغ الصفقة على قسطين دفع منهما النادي القسط الاول (100 الف دولار أي حوالي 250 الف دينار تونسية ) و اعلم الاتحاد الدولي بالاتفاق الحاصل مستظهرا بما يفيد حصول التحويل البنكي اما القسط الثاني للصفقة فسيحوله النادي الصفاقسي يوم 15 اوت القادم (100 الف دولار و هكذا يتم طي صفحة نادي لوبي ستارز النيجيري و لم يبق الا ملف المدرب باولو دوارتي و مساعده نارسيس الذي سيتم الخوض فيه يوم 20 جوان القادم .
قدورة رئيس اللجنة المستقلة
أصدر النادي البصفاقسي بلاغا رسميا موجها لجماهيره يعلم فيه العموم عن موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة ليوم 13جوان القادم بمركب النادي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و لهذا الغرض تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تتكون من شفيق قدورة رئيسا و رياض الجمل و محمد معالج (عضوان ).

نورالدين البكوش
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. منافسة مع النجم على الزمال وبوقرة وغدا يصل رد لومار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

بعد ان اسدل الستار على بطولة هذا الموسم والتي خرج منها النادي الصفاقسي صفر اليدين مكنت الهيئة المديرة اللاعبين من راحة مدتها اسبوعان قبل ان يعود الفريق للنشاط استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق يوم 4 اوت موعد تحول النادي الصفاقسي للعراق للتباري مع فريق وسط نفط العراق في نطاق التصفيات الاولية للبطولة العربية في نسختها الجديدة والثابت ان الرصيد البشري سيعرف عديد التغييرات خاصة ان بعض اللاعبين وخاصة الذين تنتهي عقودهم في جوان القادم قد غادروا الفريق.
رد لومار
بالرغم من الاتفاق الحاصل بين رئيس النادي المنصف خماخم و المدرب الفرنسي روجي لومار و رغم اطلاع الفرنسي على ملفات اللاعبين و اخذ فكرة عن البنية التحتية فان هناك بعض الجزئيات لم يتم الاتفاق في شئنها وقد طلب لومار مهلة للتشاور مع محاميه كما ابدى رغبة في تعيين للاطار الفني الذي سيعمل معه من بينه المدرب المساعد رضا الجدي و ووعد لومار الهيئة المديرة بمدها بقراره النهائي غدا الاثنين .
الجلسة العامة لسوسيوس
تعقد اليوم ابتداء من الساعة 14 شبكة سوسيوس جلستها العامة الانتخابية باحد النزل بطريق سكرة بصفاقس لانتخاب 4 اعضاء جدد لتعويض 4 اخرين انتهت فترتهم النيابية تطبيقا للقانون الداخلي للجمعية .
في الطريق
كما اشرنا سابقا بدأت لجنة الانتدابات في عملها منذ مدة وبعد اتصالها بمهاجم حمام الانف السعيدي و مدافع اريانة بوحامد غيرت وجهتها للاعبي المنتخب الاولمبي غيث الزمال المنتمي لقوافل قفصة والذي يشغل خطة صانع العاب و اسامة بوقرة مهاجم شبيبة القيروان و يذكر ان هذان اللاعبين محل متابعة ايضا من النجم الساحلي .
غلق ملف ايديو
بعد اصرار محامي نادي لوبي ستارز النيجيري على تحويل المبلغ المتفق عليه والمتعلق بصفقة اللاعب كينغسلاي ايدو في الحساب الجاري للفريق النيجيري و بعد ايداع ملف القضية في الفيفا سارع النادي الصفاقسي بالاجتماع بهذا المحامي واتفق معه رسميا على توزيع مبلغ الصفقة على قسطين دفع منهما النادي القسط الاول (100 الف دولار أي حوالي 250 الف دينار تونسية ) و اعلم الاتحاد الدولي بالاتفاق الحاصل مستظهرا بما يفيد حصول التحويل البنكي اما القسط الثاني للصفقة فسيحوله النادي الصفاقسي يوم 15 اوت القادم (100 الف دولار و هكذا يتم طي صفحة نادي لوبي ستارز النيجيري و لم يبق الا ملف المدرب باولو دوارتي و مساعده نارسيس الذي سيتم الخوض فيه يوم 20 جوان القادم .
قدورة رئيس اللجنة المستقلة
أصدر النادي البصفاقسي بلاغا رسميا موجها لجماهيره يعلم فيه العموم عن موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة ليوم 13جوان القادم بمركب النادي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و لهذا الغرض تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تتكون من شفيق قدورة رئيسا و رياض الجمل و محمد معالج (عضوان ).

نورالدين البكوش
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13 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أكثر من أربعة عقود تضع الكرة نادي «باب الجديد» والنّجم العتيد في نهائي الكأس التي شَرب الفريقان...
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من الأرشيف .. «نهائيات» لا تنسى ...وإبداع من جيل الشتالي والشايبي
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
يدخل النّجم والإفريقي «فينال» الكأس بذكريات عُمرها 44 عاما بما أن آخر لقاء جَمعهما في المحطّة النهائية من...
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أخبار النادي الافريقي.. الشنيحي يؤازر ... لكن هل يودع «الغولدن بوي» الجماهير باللقب؟
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهى النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراته لمباراة عصر اليوم لحساب نهائي كأس تونس الذي سيجمعه للمرة الرابعة في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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