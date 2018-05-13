قدماء النجم .. التركيز وتجنّب التسرّع مفتاح النجاح

44 سنة مرت على آخر لقاء جمع النجم الساحلي بالنادي الافريقي في الدور النهائي لكأس الجمهورية وكانت الغلبة وقتها لفائدة فريق جوهرة الساحل (1 - 0) بفضل هدف العامري المالقي في شباك الصادق عتوقة الذي مكن أبناء عبدالمجيد الشتالي من اعتلاء منصة التتويج.

«الشروق» اتصلت بمجموعة من لاعبي «ليتوال» القدامى الذين سبق لهم ان خاضوا أدوارا نهائية لكأس تونس وفي ما يلي انطباعاتهم.

العامري المالقي (نهائي 74)

«القليب» قبل التكتيك

«الدور النهائي لعشية اليوم يذكرني بالمباراة البطولية التي قدمناها أواخر موسم (73ـ 74 ) ضد النادي الافريقي في ملعب المنزه والتي سجلت فيها الهدف الوحيد للمباراة للحارس العملاق عتوقة وفزنا باللقب.

أما بالنسبة لمباراة اليوم فأتوقع أن تكون صعبة ومختلفة في عدة جوانب نظرا لقيمة الرهان... فبعد التفريط في المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة لم يبق أمام أبناء النجم سوى الفوز بلقب الكأس لإنقاذ موسمهم.

ومن أجل بلوغ الهدف المنشود لابدّ من التركيز ثم التركيز من بداية اللقاء حتى نهايته.. صحيح ان النادي الافريقي ينطلق على الورق بأسبقية معنوية لكن ذلك لا يعني شيئا اذا تحلى زملاء عمار الجمل بحب الانتصار والإصرار و«القليب» وهي مواصفات لابدّ أن تعوّض التكتيك والتكنيك وحتى دور الاطار الفني وإن ثقتي كبيرة في أبناء خيرالدين مضوي للعودة الى سوسة باللقب.»

رياض عمارة (نهائي 83)

حظوظ متساوية

حظوظ الفريقين متساوية للفوز بالكأس باعتبار ان النادي الافريقي يمرّ بفترة انتعاش في المدة الأخيرة... المطلوب من أبناء النجم الساحلي عدم تهويل المسألة ولابدّ من التسلح بالثقة بالنفس والتحكم في الأعصاب والتعامل مع تطوّرات المباراة بتركيز كامل مع تحمل كل لاعب لمسؤولياته على مستوى التعاون والتكاتف والتكامل.

أنا واثق من أن النجم الساحلي سيكون جاهزا كما ينبغي للمباراة رغم أن الجميع رشحوا النادي الافريقي على الورق للفوز ما يجعله يلعب تحت ضغط نفساني كبير وسوف يؤثر ذلك على مردود لاعبيه وهو عامل سيكون في صالح النجم الذي نأمل ان ينزل بتشكيلة متوازنة ومتناسقة وما على المهاجم المصري عمرو مرعي الا اغتنام هذه الفرصة لتأكيد جدارته باللعب في فريق في حجم النجم.»

عفوان الغربي (نهائي 2008)

تجنب التسرع

«مباراة صعبة ترفض الأحكام المسبقة مفتاحها من جانب النجم الساحلي الحضور الذهني والتركيز والانضباط كامل الوقت وما أنصح به زملاء حمزة لحمر هو التريث وعدم التسرّع والتركيز على المباراة وحسن التمركز دفاعا وهجوما فالمقابلة ستكون مليئة بالتقلبات و حظوظ الفريقين متساوية والجانب الذهني سيكون حاسما. النجم يلوح جاهزا من الناحية البدنية خلافا للنادي الافريقي الذي استنزف جانبا من مخزونه في الجولة الختامية للبطولة وهو عامل سيعمل فريق جوهرة الساحل على استغلاله.»

عبد السلام عظومة (نهائي 74)

كل السيناريوهات واردة

أعتقد أنها مباراة مصيرية ستكون الحظوظ فيها متساوية. النجم سيحاول الفوز في هذه المواجهة من أجل إنقاذ موسمه وتجديد العهد مع منصات التتويج وبالتالي فإن عناصر النجم مطالبة بالتركيز وتفادي أخطاء البطولة ضد نفس المنافس... المواجهة قد تنتهي بالتعادل وقد لا تفصلها الا الركلات الترجيحية لكن قد يباغت أحدهما الآخر بسبب هفوة دفاعية أو كرة ثابتة.





جمع: محمد باللطيفة