أخبار النجم الساحلي .. جاهزية من كل النواحي ...وموسمان للحناشي

أنهى فريق جوهرة الساحل منذ يوم أمس المرحلة الحاسمة من التحضيرات لنهائي كأس الجمهورية الذي سيجمعه عشية اليوم بالنادي الافريقي.وكان الفريق دخل في تربص مغلق بجهة الحمامات يوم الجمعة الماضي.

الاعداد الذهني

ليس هناك أدنى شك في أن حساسية المباراة ستسلط ضغوطا شديدة للغاية على الفريق من جميع النواحي... وهذه النقطة يتعين على الاطار الفني الانتباه اليها حتى لا تلعب اي دور سلبي بشكل او بآخر.. وأكيد ان الاطار الفني أولى هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها.

اهتمامات طبية

على غرار الاهتمامات الفنية والادارية التي كانت متواصلة ومحيطة بالفريق فإن الاطار الطبي كان هو الآخر متواجدا باستمرار الى جانب اللاعبين وقد أخضع العديد منهم لكشوفات طبية اظهرت ان كل العناصر في صحة جيدة وبإمكان كل لاعب مجاراة نسق المباراة دون ان يشعر بالتعب او الارهاق حتى ولو مرّ الفريق الى الحصتين الاضافيتين والركلات الترجيحية وهو عامل ركّز عليه الاطار الفني.

أحلام الجماهير

لم يتذوّق الفريق العريق الذي احتفل اول أمس بعيد ميلاده الـ 93 طعم التتويج منذ 2015 وتبدو هذه الفترة وجيزة وعادية في نظر المتابعين لكنها تبقى طويلة من وجهة نظر الأحباء والأنصار الذين يعتبرون انه لا مجال لفريق جوهرة الساحل للتخلف عن منصة التتويج وحصد الألقاب. ومن الواضح ان القاعدة الجماهيرية للنجم وبعد اكتفاء الفريق بالمركز الثالث في ترتيب البطولة تطالب اليوم وأكثر من اي وقت مضى بفعل المستحيل لاعتلاء منصة التتويج وإطفاء عطشها للألقاب. من جهتهم أكد اللاعبون انهم عاقدون العزم على الظفر بـ «الأميرة» لتكون أفضل هدية للجماهير العريضة قبل يومين من الجولة الثانية لدوري مجموعات مسابقة رابطة الابطال الافريقية والتي ستكون في صدارة الأولويات و الاهتمامات خلال الصائفة القادمة.

الكرة في مرمى مضوي ولاعبيه

ستكون الكرة اليوم في ملعب خير الدين مضوي ولاعبيه لتقديم مباراة بطولية وسيكون الفريق على غرار الأدوار النهائية السابقة مسنودا بجماهيره الغفيرة... وسيراهن على أفضل وأحسن اللاعبين وهو ما يحمّل الجميع مسؤولية جسيمة تجاه الجمعية ويأمل الفريق في إثبات قدرته على مواصلة كتابة التاريخ والعمل على مزيد إثراء خزانته بالألقاب. كما يراهن أبناء النجم على الحاسة التهديفية لأمين الشرميطي واللمسة الفنية لإيهاب المساكني وخبرة عناصر الدفاع فضلا عن سلاح الكرات الثابتة التي قد تمكن زملاء لحمر من تحقيق مبتغاهم في صورة تعطلت العمليات الهجومية المركزة.

بالتشكيلة المثالية

آخر الأخبار الواردة من مركز التربص بالحمامات أكدت ان النجم سيواجه منافسه الافريقي بتشكيلة مثالية ذات طابع هجومي تضم أربعة لاعبين لهم نزعة هجومية دون اعتبار مساعدة الظهيرين لتكون التركيبة على النحو التالي:

أشرف كرير ـ وجدي كشريدة ـ غازي عبد الرزاق ـ عمار الجمل ـ رامي البدوي ـ محمد المثناني ـ أيمن الطرابلسي ـ حمزة لحمر ـ الخليل بانغورا ـ إيهاب المساكني ـ أمين الشرميطي.

أزياء جديدة لـ «الفينال»

خلال الاجتماع الفني المخصص لمباراة عشية اليوم ضد النادي الافريقي اختار فريق جوهرة الساحل أن يرتدي لاعبوه أزياء جديدة بمناسبة هذا الحدث... الأزياء الجديدة ستكون بعيدة عن الزي التقليدي الأحمر والأبيض من ذلك ان زملاء حمزة لحمر سيحملون قمصان زرقاء سماوي وتبان أبيض وجوارب زرقاء.

المصر عبد الفتاح يعاين النهائي

ذكر موقع «قولاتو» ان الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم وعضو لجنة التحكيم بالاتحاد الافريقي المصري عصام عبد الفتاح حل أمس بتونس في مهمة رسمية على علاقة وطيدة بملف شكوى النجم الساحلي الى لجنة الأخلاقيات بالفيفا ضد الجامعة التونسية لكرة القدم، وقال الموقع إن عبد الفتاح سيحضر اليوم مباراة النهائي بملعب رادس كما سيكون له غدا الاثنين لقاء مع الحكام بمقر الادارة الوطنية للتحكيم لتقديم محاضرة قبل حضور مباراة النجم وزيسكو يونايتد الزمبي يوم الاربعاء.

الجبالي يجدد اعتذاراته

مرة أخرى قام الحارس المبعد زياد الجبالي بتقديم اعتذاراته بصفة رسمية الى عائلة النجم الساحلي على خلفية الفيديو المسرب والذي ظهر فيه مرددا عبارات أساءت للفريق ولجهة الساحل بأسرها.

اعتذارات زياد الجبالي جاءت هذه المرة بواسطة مقطع فيديو مسجل عبّر فيه عن اعتذاره من جماهير النجم متمنيا بالمناسبة لزملائه التوفيق في مباراة الدور النهائي لكأس الجمهورية لبعد ظهر اليوم. وفي خصوص مثوله أمام مجلس التأديب والقرارات التي ستصدر في شأنه أوضح الجبالي أنه مستعد لتقبّل أي قرار ستصدره الهيئة المديرة.

عقد بموسمين

رغم انشغالهم بتوفير ممهدات النجاح للفريق في مباراة اليوم ضد النادي الافريقي نجح مسؤولو النجم في إنهاء اولى صفقات الميركاتو الصيفي من خلال توصلهم الى اتفاق رسمي مع اللاعب ماهر الحناشي الذي أمضى عقدا مع إدارة النجم الساحلي لمدة موسمين ليكون على ذمة فريقه الجديد بداية من غرة جويلية المقبل. يذكر ان ماهر الحناشي ابن القلعة الرياضية سبق له تعزيز صفوف كل من الاتحاد المنستيري واتحاد طرابلس الليبي والنادي الصفاقسي قبل ان يحط الرحال بـ «ليتوال» في سن الـ 33 عاما.

مدير فني فرنسي لمركز الشبان

بعد انتهاء عقده مع إدارة النجم كمدير لمركز تكوين الشبان قررت الهيئة المديرة عدم تجديد عقد مراد العجمي الذي ينتهي موفى الشهر القادم ومن أجل توفير البديل قطعت المفاوضات مع المدير الفرنسي أوليفي بيغوتا شوطا شاسعا وقد يتسلم مقاليد إدارة مركز تكوين الشبان... الفني الفرنسي متواجد حاليا بسوسة من أجل اتمام الاجراءات . بيغوتا سبق له العمل بنادي لونس وفالنسيا الفرنسيين.





محمد باللطيفة