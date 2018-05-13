جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 

أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم الدامي بسكين في وسط باريس في وقت متأخر السبت، وفق ما أعلنت وكالة...

اكدت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم السبت ان ما تم نشره في موقع ميدل إيست آي في نسخته الفرنسية يوم 8 ماي 2018...