تحصل على رباعية تاريخية.. موسم استثنائي لزهير بن مسعود مع النجمة البحريني

انهى المدرب زهير بن مسعود موسمه الاول مع النجمة البحريني كأحسن ما يكون وتوّج معه بلقب كأس البحرين.

وكان المدرب السابق للنادي الافريقي قد تحصل في بداية تجربته مع الفريق على كأس السوبر البحريني ثم كأس السوبر البحريني الاماراتي وبعدها قاد الفريق للحصول على كأس آسيا للأندية البطلة والتي أهلت النجمة للمشاركة في السوبر غلوب القادمة.

رباعية زهير بن مسعود مع النجمة البحريني هي الثانية في مسيرته الفنية كمدرب بعد رباعية تاريخية كمدرب مساعد مع ستيفان امبرتا في النادي الافريقي موسم 2014 - 2015.

ولا شك ان بن مسعود يمثل مشروع مدرب كبير للمستقبل وهو الذي شرف كرة اليد التونسية في الخليج على غرار ثابت محفوظ في الدحيل القطري ويامن القفصي في الوكرة القطري ايضا.





منير الزوابي