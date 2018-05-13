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يوم الأحد 13 ماي 2018
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أخبار اتحاد بن قردان.. قابس لمباراة الباراج ضد القوافل
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كرة القدم
أخبار اتحاد بن قردان.. قابس لمباراة الباراج ضد القوافل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

بعد مرحلة ذهاب كارثية خرج اتحاد بن قردان بطلا في مرحلة الإياب حيث حصد عديد الانتصارات المهمة واخرها امام النجم الساحلي و تفادي الفريق النزول الى الرابطة الثانية ليلعب مباراة فاصلة ضد قوافل قفصة يوم الجمعة 18 ماي الجاري .

من جهة اخرى منح المدرب سمير السليمي راحة بيومين لكافة اللاعبين بعد المجهودات البدنية الكبيرة في الفترة الأخيرة وسيستانف زملاء ياسين بوفالغة تحضيراتهم اليوم إستعدادا للقاء الباراج ضد القوافل .
متابعة القوافل
تابع الاطار الفني للاتحاد الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية لأخذ فكرة عن منافسه قوافل قفصة في لقاء الباراج ودوّن سمير السليمي عديد الملاحظات لإعداد فريقه جيدا من جميع النواحي .
هل يكون لقاء الباراج بملعب قابس ؟
في انتظار التعيين الرسمي لمباراة الباراج ضد قوافل قفصة من طرف الرابطة فان إمكانية احتضان ملعب قابس لهذا اللقاء واردة جدا باعتبار أن الفريقان يرغبان في ذلك .

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبار اتحاد بن قردان.. قابس لمباراة الباراج ضد القوافل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 ماي 2018

بعد مرحلة ذهاب كارثية خرج اتحاد بن قردان بطلا في مرحلة الإياب حيث حصد عديد الانتصارات المهمة واخرها امام النجم الساحلي و تفادي الفريق النزول الى الرابطة الثانية ليلعب مباراة فاصلة ضد قوافل قفصة يوم الجمعة 18 ماي الجاري .

من جهة اخرى منح المدرب سمير السليمي راحة بيومين لكافة اللاعبين بعد المجهودات البدنية الكبيرة في الفترة الأخيرة وسيستانف زملاء ياسين بوفالغة تحضيراتهم اليوم إستعدادا للقاء الباراج ضد القوافل .
متابعة القوافل
تابع الاطار الفني للاتحاد الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية لأخذ فكرة عن منافسه قوافل قفصة في لقاء الباراج ودوّن سمير السليمي عديد الملاحظات لإعداد فريقه جيدا من جميع النواحي .
هل يكون لقاء الباراج بملعب قابس ؟
في انتظار التعيين الرسمي لمباراة الباراج ضد قوافل قفصة من طرف الرابطة فان إمكانية احتضان ملعب قابس لهذا اللقاء واردة جدا باعتبار أن الفريقان يرغبان في ذلك .

الطاهر الحمروني
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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