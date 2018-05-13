أخبار اتحاد بن قردان.. قابس لمباراة الباراج ضد القوافل

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بعد مرحلة ذهاب كارثية خرج اتحاد بن قردان بطلا في مرحلة الإياب حيث حصد عديد الانتصارات المهمة واخرها امام النجم الساحلي و تفادي الفريق النزول الى الرابطة الثانية ليلعب مباراة فاصلة ضد قوافل قفصة يوم الجمعة 18 ماي الجاري .
من جهة اخرى منح المدرب سمير السليمي راحة بيومين لكافة اللاعبين بعد المجهودات البدنية الكبيرة في الفترة الأخيرة وسيستانف زملاء ياسين بوفالغة تحضيراتهم اليوم إستعدادا للقاء الباراج ضد القوافل .
متابعة القوافل
تابع الاطار الفني للاتحاد الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية لأخذ فكرة عن منافسه قوافل قفصة في لقاء الباراج ودوّن سمير السليمي عديد الملاحظات لإعداد فريقه جيدا من جميع النواحي .
هل يكون لقاء الباراج بملعب قابس ؟
في انتظار التعيين الرسمي لمباراة الباراج ضد قوافل قفصة من طرف الرابطة فان إمكانية احتضان ملعب قابس لهذا اللقاء واردة جدا باعتبار أن الفريقان يرغبان في ذلك .
بعد مرحلة ذهاب كارثية خرج اتحاد بن قردان بطلا في مرحلة الإياب حيث حصد عديد الانتصارات المهمة واخرها امام النجم الساحلي و تفادي الفريق النزول الى الرابطة الثانية ليلعب مباراة فاصلة ضد قوافل قفصة يوم الجمعة 18 ماي الجاري .
من جهة اخرى منح المدرب سمير السليمي راحة بيومين لكافة اللاعبين بعد المجهودات البدنية الكبيرة في الفترة الأخيرة وسيستانف زملاء ياسين بوفالغة تحضيراتهم اليوم إستعدادا للقاء الباراج ضد القوافل .
متابعة القوافل
تابع الاطار الفني للاتحاد الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية لأخذ فكرة عن منافسه قوافل قفصة في لقاء الباراج ودوّن سمير السليمي عديد الملاحظات لإعداد فريقه جيدا من جميع النواحي .
هل يكون لقاء الباراج بملعب قابس ؟
في انتظار التعيين الرسمي لمباراة الباراج ضد قوافل قفصة من طرف الرابطة فان إمكانية احتضان ملعب قابس لهذا اللقاء واردة جدا باعتبار أن الفريقان يرغبان في ذلك .
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018