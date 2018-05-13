أخبار النادي الافريقي.. الشنيحي يؤازر ... لكن هل يودع «الغولدن بوي» الجماهير باللقب؟

أنهى النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراته لمباراة عصر اليوم لحساب نهائي كأس تونس الذي سيجمعه للمرة الرابعة في تاريخ نهائي الأميرة بالنجم الرياضي الساحلي.

الإطار الفني اختار الدخول في تربص مغلق قبل يومين من قمة رادس وذلك للتركيز على النهائي والنأي باللاعبين عن محيط الفريق ولكن أساسا للاشتغال على بعض التفاصيل التي قد تكون مهمة في موعد مصيري كالذي سيحتضنه الملعب الأولمبي برادس اليوم.

كمال القلصي اختار التضحية بوسام يوم الخميس الماضي ليبقيه في أفضل حالاته من الناحية البدنية نظرا لحاجته لخدماته في مباراة اليوم أمام النجم الساحلي.

يحيى قد يخوض اليوم آخر مباراة له بقميص الإفريقي وقد يكون التتويج بالأميرة أفضل ما يودّع به «الغولدن بوي» محبيه رغم وجود معارضة كبيرة من الكثيرين لفكرة رحيله.

الرقم 13

يطارد النادي الإفريقي مساء اليوم كأسه الثالثة عشرة في تاريخه حيث رغم أن الفريق يملك الرقم القياسي في خوض الأدوار النهائية بخمس وعشرين مقابلة إلا أن حصاده لم يزد عن 12 لقبا مقابل الفشل في 13 «فينال» سابق.

ويأمل الأفارقة أن يكون اليوم «13 ماي» يوم القبض على الكأس الثالثة عشرة والتي يدخلها الأحمر والأبيض بتشكيلة تعرف عودة صاحب القميص عدد «13» «الغولدن بوي» وسام يحيى.

بين الشماخي وبن منصور

بات من المؤكد أن يتخلّى كمال القلصي في مواجهة اليوم عن صانع الألعاب التيجاني بلعيد ليعوضه بوسام يحيى في وسط الميدان غير أن مدرب نادي باب الجديد لم يحسم قراره إلى غاية يوم أمس بخصوص تركيبة ثلاثي الخط الأمامي حيث بدا القلصي مترددا بين إقحام الجزائري منصور بن عثمان كقلب هجوم أو الإبقاء على ياسين الشماخي الذي لم يقدم المستوى المطلوب أمام السي أس أس.

ويملك بن عثمان القوة البدنية التي تمكنه من كسب الصراعات مع المدافعين غير أنّه لم يبلغ المستوى البدني الذي يكفل له أن يبدأ المباراة أما الشماخي فيتمتع بالمهارة لكنه قد لا يكون جاهزا من الناحية الذهنية بالشكل الكافي للعب مباراة بقيمة الكلاسيكو ولو أن ظهوره الرسمي الأول بقميص الإفريقي تزامن مع الانتصار ذهابا أمام النجم الساحلي.

الأكيد أن الاجتماع الفني لصباح اليوم هو الذي سيحسم الخيار بين اللاعبين ولو أن الشماخي ينطلق بحظوظ أوفر ليكون ضمن التركيبة الأساسية ليترك مكانه بن عثمان في صورة عدم تقديم الإضافة.

الشنيحي في تونس

أنهى المهاجم الجزائري السابق للنادي الإفريقي إبراهيم الشنيحي التزاماته مع نادي الفتح السعودي ليعود إلى تونس في اليومين الماضيين.

الشنيحي التقى زملاءه السابقين في الإفريقي حيث حثهم على تحقيق الانتصار والفوز بلقب الأميرة الذي شاركهم فرحته في الموسم الماضي.

جزائري الإفريقي أكد أنه سيتواجد اليوم بملعب رادس وذلك من أجل دعم رفقاء الأمس وتحفيزهم على التتويج بالكأس.

التشكيلة المثالية

وعلى ضوء ما سبق وما يستشف من الحصص التدريبية الأخيرة للنادي الإفريقي فإن كمال القلصي لا ينوي القيام بتغييرات كبرى حيث ينتظر أن يكون سيف الشرفي في المرمى كالمعتاد على أن يدعمه في الخط الخلفي كل من حمزة العقربي وعلي العابدي وسيف تقا وفخر الدين الجزيري.

أما خط وسط الميدان فسيتكون من الثلاثي المعتاد وسام يحيى وأحمد خليل وغازي العيادي على أن يتركب الخط الأمامي من ياسين الشماخي وبلال الخفيفي وصابر خليفة.





محمد عبدلي