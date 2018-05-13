من الأرشيف .. «نهائيات» لا تنسى ...وإبداع من جيل الشتالي والشايبي

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يدخل النّجم والإفريقي «فينال» الكأس بذكريات عُمرها 44 عاما بما أن آخر لقاء جَمعهما في المحطّة النهائية من سباق «الأميرة» يعود إلى 1974 عندما فاز فريق عبد الشتالي على أبناء جمال الدين بوعبسة بفضل الهدف اليتيم للعامري المالكي في شباك «الأسطورة» الصّادق ساسي (عتّوقة).
ويرجع النهائي الأوّل بين الناديين إلى عام 1963 وقد بلغت تلك القمّة ذروة الحماس والتشويق حتى أنه وقع خوض مباراتين لحسم اللقب وكان الفصل الأوّل من «الفينال» قد انتهى بالتعادل السلبي ليبتسم الحظ للنجم في الفصل الثاني بعد أن فاز فريق جوهرة السّاحل بهدفين لهدف.
المواجهة الثالثة بين هاتين القلعتين الرياضيتين الكبيرتين دارت في 1967 وانتهت هذه المَرّة لفائدة نادي «باب الجديد» بهدفين لصفر وقد تضمّنت تشكيلتا الناديين في تلك المواجهة القوية أسماءً لامعة مثل «عتّوقة» والشايبي والجديدي وعجرود وحباشة والشتالي (الفائز باللّقب كلاعب وكمدرّب مع «ليتوال»).
النهائيات الثلاثة بين الإفريقي والنّجم دارت بين زويتن والمنزه وسيحتضن اليوم ملعب رادس «الفينال» الرّابع في سجّل مُواجهات الناديين في الكأس.
يدخل النّجم والإفريقي «فينال» الكأس بذكريات عُمرها 44 عاما بما أن آخر لقاء جَمعهما في المحطّة النهائية من سباق «الأميرة» يعود إلى 1974 عندما فاز فريق عبد الشتالي على أبناء جمال الدين بوعبسة بفضل الهدف اليتيم للعامري المالكي في شباك «الأسطورة» الصّادق ساسي (عتّوقة).
ويرجع النهائي الأوّل بين الناديين إلى عام 1963 وقد بلغت تلك القمّة ذروة الحماس والتشويق حتى أنه وقع خوض مباراتين لحسم اللقب وكان الفصل الأوّل من «الفينال» قد انتهى بالتعادل السلبي ليبتسم الحظ للنجم في الفصل الثاني بعد أن فاز فريق جوهرة السّاحل بهدفين لهدف.
المواجهة الثالثة بين هاتين القلعتين الرياضيتين الكبيرتين دارت في 1967 وانتهت هذه المَرّة لفائدة نادي «باب الجديد» بهدفين لصفر وقد تضمّنت تشكيلتا الناديين في تلك المواجهة القوية أسماءً لامعة مثل «عتّوقة» والشايبي والجديدي وعجرود وحباشة والشتالي (الفائز باللّقب كلاعب وكمدرّب مع «ليتوال»).
النهائيات الثلاثة بين الإفريقي والنّجم دارت بين زويتن والمنزه وسيحتضن اليوم ملعب رادس «الفينال» الرّابع في سجّل مُواجهات الناديين في الكأس.
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018
-
19:39صورة اليوم من مقابلة كأس تونس!
13 ماي 2018
-
19:32أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
18:47القصر: وفاة طفل بسبب صاعقة كهربائية
13 ماي 2018
-
18:34منتزه النحلي: وفاة مسترابة لمهرة يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
13 ماي 2018
-
18:25رسمياً.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ"البريميرليغ"
13 ماي 2018
-
18:16الافريقي يهدي تتويجه بالكأس الى الفقيد عمر العبيدي
13 ماي 2018
-
18:03بالصور+ فيديو: رئيس الجمهورية يسلم الكأس للنادي الافريقي
13 ماي 2018
-
15:30النادي الافريقي يتوج بكأس تونس
13 ماي 2018
-
17:29الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي وجود خلافات مع الطرف النقابي
13 ماي 2018
-
17:19الشاهد يصافح اللاعبين قبل انطلاق مباراة نهائي كأس تونس برادس
13 ماي 2018
-
-
17:01"شمروخ" من المدارج يصيب فخر الدين الجزيري على مستوى الرأس
13 ماي 2018
-
16:40الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ
13 ماي 2018
-
16:035 بالمائة فقط من مجموع التلاميذ مرسّمون في القطاع الخاص
13 ماي 2018
-
15:53الحزب الدستوري الحر : التحاق 4 قائمات مستقلة.. ورفض التحالف مع نداء تونس
13 ماي 2018
-
15:27قطار ركاب يخترق حريقا في غابات روسيا
13 ماي 2018