غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وقالت متحدثة باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي إن الانفجارات في غزة « مرتبطة بأنشطة للجيش.

قال مسؤولون فلسطينيون إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شمال قطاع غزة اليوم السبت. ولم ترد تقارير عن إصابات.