سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار

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أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت عودة نيمار د اسيلفا نجم منتخب البرازيل للتدريب غدًا الأحد عقب خضوعه لجراحة في قدمه قبل شهرين.
وأضاف سان جيرمان في بيان رسمي "سيبدأ نيمار استعداداته البدنية بالكرة غدًا".
واتجه نيمار إلى البرازيل منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، حيث أجرى عملية جراحية بعدما تعرض لكسر في مشط القدم خلال مباراة أولمبيك مارسيليا بالدوري الفرنسي.
وعاد المهاجم البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية، منذ أسبوع تقريبًا لاستكمال برنامجه التأهيلي، كما شاهد تتويج فريقه بكأس فرنسا من داخل الملعب.
وحصل نيمار اليوم السبت على الإذن الطبي من طبيب المنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار، من أجل العودة للملاعب وذلك بعد غياب دام نحو شهرين.
وأكد لاسمار في تصريحات للصحافة البرازيلية أدلى بها من باريس: "لقد خرج من المستشفى مباشرة متجها لمركز تدريبات باريس سان جيرمان. لقد بدأ بالفعل برنامجا بدنيا داخل الملعب للتأقلم على الأحمال العالية، وتدريبات التوازن".
وسمح لاسمار لنجم المنتخب البرازيلي ببدء التدريبات بعدما خضع الأخير لعدة اختبارات تحت إشراف أيضا أطباء النادي الباريسي.
أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت عودة نيمار د اسيلفا نجم منتخب البرازيل للتدريب غدًا الأحد عقب خضوعه لجراحة في قدمه قبل شهرين.
وأضاف سان جيرمان في بيان رسمي "سيبدأ نيمار استعداداته البدنية بالكرة غدًا".
واتجه نيمار إلى البرازيل منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، حيث أجرى عملية جراحية بعدما تعرض لكسر في مشط القدم خلال مباراة أولمبيك مارسيليا بالدوري الفرنسي.
وعاد المهاجم البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية، منذ أسبوع تقريبًا لاستكمال برنامجه التأهيلي، كما شاهد تتويج فريقه بكأس فرنسا من داخل الملعب.
وحصل نيمار اليوم السبت على الإذن الطبي من طبيب المنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار، من أجل العودة للملاعب وذلك بعد غياب دام نحو شهرين.
وأكد لاسمار في تصريحات للصحافة البرازيلية أدلى بها من باريس: "لقد خرج من المستشفى مباشرة متجها لمركز تدريبات باريس سان جيرمان. لقد بدأ بالفعل برنامجا بدنيا داخل الملعب للتأقلم على الأحمال العالية، وتدريبات التوازن".
وسمح لاسمار لنجم المنتخب البرازيلي ببدء التدريبات بعدما خضع الأخير لعدة اختبارات تحت إشراف أيضا أطباء النادي الباريسي.
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018
-
15:40الجيش الجزائري يكشف عن 3 مخابئ للارهابيين
12 ماي 2018