سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت عودة نيمار د اسيلفا نجم منتخب البرازيل للتدريب غدًا الأحد عقب خضوعه لجراحة في قدمه قبل شهرين.

وأضاف سان جيرمان في بيان رسمي "سيبدأ نيمار استعداداته البدنية بالكرة غدًا".

واتجه نيمار إلى البرازيل منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، حيث أجرى عملية جراحية بعدما تعرض لكسر في مشط القدم خلال مباراة أولمبيك مارسيليا بالدوري الفرنسي.

وعاد المهاجم البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية، منذ أسبوع تقريبًا لاستكمال برنامجه التأهيلي، كما شاهد تتويج فريقه بكأس فرنسا من داخل الملعب.

وحصل نيمار اليوم السبت على الإذن الطبي من طبيب المنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار، من أجل العودة للملاعب وذلك بعد غياب دام نحو شهرين.

وأكد لاسمار في تصريحات للصحافة البرازيلية أدلى بها من باريس: "لقد خرج من المستشفى مباشرة متجها لمركز تدريبات باريس سان جيرمان. لقد بدأ بالفعل برنامجا بدنيا داخل الملعب للتأقلم على الأحمال العالية، وتدريبات التوازن".

وسمح لاسمار لنجم المنتخب البرازيلي ببدء التدريبات بعدما خضع الأخير لعدة اختبارات تحت إشراف أيضا أطباء النادي الباريسي.

المصدر: كووورة