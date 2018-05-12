مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس

نجح لاعب التنس التونسي مالك الجزيري، في التأهل للدور الثاني، بجدول التصفيات لبطولة روما للتنس، بعد التغلب على نظيره الروسي إفجني دونسكوي، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-2.

وسيواجه الجزيري، في الدور الثاني، الفائز من مواجهة الروسي ميخائيل يوجني والأمريكي تايلور فريتز.