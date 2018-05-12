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يوم السبت 12 ماي 2018
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مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
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الأولى
مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018 | 19:08

نجح لاعب التنس  التونسي مالك الجزيري، في التأهل للدور الثاني، بجدول التصفيات لبطولة روما للتنس، بعد التغلب على نظيره الروسي إفجني دونسكوي، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-2.

وسيواجه الجزيري، في الدور الثاني، الفائز من مواجهة الروسي ميخائيل يوجني والأمريكي تايلور فريتز.

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مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018 | 19:08

نجح لاعب التنس  التونسي مالك الجزيري، في التأهل للدور الثاني، بجدول التصفيات لبطولة روما للتنس، بعد التغلب على نظيره الروسي إفجني دونسكوي، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-2.

وسيواجه الجزيري، في الدور الثاني، الفائز من مواجهة الروسي ميخائيل يوجني والأمريكي تايلور فريتز.

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سفيان الأسود
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....هل تكون بداية نهاية عصر الأحزاب في تونس بعد فشلها الكبير في الانتخابات البلدية....
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