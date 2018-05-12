كريم الهلالي: آفاق تونس غير راض عن النتائج التي سجلها في الإنتخابات البلدية

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قال رئيس المكتب السياسي لحزب آفاق تونس كريم الهلالي، إن الحزب غير راض عن النتائج التي سجلها في الإنتخابات البلدية، ولا عن النتائج العامة المحققة في هذه الإنتخابات.
وأفاد الهلالي، في تصريح صحفي، على هامش إجتماع عقده اليوم السبت المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، بأن حصيلة الحزب خلال هذا الاستحقاق الانتخابي، هي تقريبا 200 مستشار بلدي، وذلك باحتساب المنخرطين في الحزب الذين ترشحوا ضمن قائمات الإتحاد المدني أو قائمات مستقلة.
وقال إن المكتب السياسي للحزب، لاحظ "تراجعا واضحا للشق الحداثي والديمقراطي من الأحزاب" في هذا الإستحقاق البلدي، وهو ما يطرح تساؤلات عدة لعل ابرزها "كيف سيتم الإستعداد للإنتخابات التشريعية القادمة ؟".
وأضاف أن المكتب السياسي ناقش كذلك التحالفات الممكنة لتكوين المجالس البلدية، مبينا أن التوجه العام للحزب يؤكد أن الفائزين من حزب آفاق تونس "لن يدخلوا في تحالفات غير طبيعية"، في إشارة لحركة النهضة.
كما صرح بأن الحزب سيعمل على إيجاد أغلبية مريحة في المجالس البلدية، حتى يتمكن من العمل بأريحية، وحتى لا يتم تعطيل المرفق البلدي، وسيتعامل مع البلديات التي ضمن فيها مقاعد حالة بحالة فيما يتعلق بتكوين تحالفات ممكنة فيها.
وقال الهلالي، بخصوص الإتحاد المدني ومستقبله، "إنه مازال محل نقاش وتقييم، وهناك سلبيات واضحة في طريقة عمله، خاصة أن مكوناته تعاملت بشكل سلبي مع قائمات هذا الإئتلاف في عدد من الدوائر البلدية".
قال رئيس المكتب السياسي لحزب آفاق تونس كريم الهلالي، إن الحزب غير راض عن النتائج التي سجلها في الإنتخابات البلدية، ولا عن النتائج العامة المحققة في هذه الإنتخابات.
وأفاد الهلالي، في تصريح صحفي، على هامش إجتماع عقده اليوم السبت المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، بأن حصيلة الحزب خلال هذا الاستحقاق الانتخابي، هي تقريبا 200 مستشار بلدي، وذلك باحتساب المنخرطين في الحزب الذين ترشحوا ضمن قائمات الإتحاد المدني أو قائمات مستقلة.
وقال إن المكتب السياسي للحزب، لاحظ "تراجعا واضحا للشق الحداثي والديمقراطي من الأحزاب" في هذا الإستحقاق البلدي، وهو ما يطرح تساؤلات عدة لعل ابرزها "كيف سيتم الإستعداد للإنتخابات التشريعية القادمة ؟".
وأضاف أن المكتب السياسي ناقش كذلك التحالفات الممكنة لتكوين المجالس البلدية، مبينا أن التوجه العام للحزب يؤكد أن الفائزين من حزب آفاق تونس "لن يدخلوا في تحالفات غير طبيعية"، في إشارة لحركة النهضة.
كما صرح بأن الحزب سيعمل على إيجاد أغلبية مريحة في المجالس البلدية، حتى يتمكن من العمل بأريحية، وحتى لا يتم تعطيل المرفق البلدي، وسيتعامل مع البلديات التي ضمن فيها مقاعد حالة بحالة فيما يتعلق بتكوين تحالفات ممكنة فيها.
وقال الهلالي، بخصوص الإتحاد المدني ومستقبله، "إنه مازال محل نقاش وتقييم، وهناك سلبيات واضحة في طريقة عمله، خاصة أن مكوناته تعاملت بشكل سلبي مع قائمات هذا الإئتلاف في عدد من الدوائر البلدية".
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018
-
15:40الجيش الجزائري يكشف عن 3 مخابئ للارهابيين
12 ماي 2018