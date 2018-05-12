جامعة "هارفارد" الأمريكية تتكفل بكافة مصاريف الطلبة التونسيين وفق هذا الشرط

أفاد رئيس قسم قبول الطلبة بجامعة "هارفارد" الأمريكية ماكسوال ديكرز، اليوم السبت، أن الجامعة تتكفل بكافة مصاريف قبول الطلبة ممن لا يتجاوز الدخل السنوي للأبوين 65 ألف دولار سنويا (اي ما يعادل حوالي 161 الف دينار).

وبين ديكرز خلال لقاء مع المرشدين البيداغوجيين عقد بمكتب الجامعة بتونس لشرح الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في جامعة "هارفارد"، ان الجامعة تتكفل بمصاريف قبول الطلبة بما في ذلك ثمن تذكرة الطائرة والاقامة وغيرها شرط أن يقع عبر مستندات رسمية، اثبات عدم تجاوز الدخل السنوي للأبوين 65 الف دولار معتبرا انه بالنظر الى ان هذا المبلغ "الكبير" لا يشمل الا الطبقات الميسورة فانه يمكن الجزم بأن 85 بالمائة من الطلبة التونسيين يمكنهم التمتع بالالتحاق بالجامعة بصفة مجانية.

ويكون تقديم الترشحات انطلاقا من شهر ديسمبر من كل سنة دراسية في مستوى الباكالوريا، لتتولى الجامعة الرد في شهر مارس، في حين أن 31 أوت هو موعد انطلاق الدروس في الجامعة، حسب ذات المصدر.

ولدى تعرضه الى اجراءات الالتحاق بهذه الجامعة بين ديكرز أنه على الطالب ارسال ملف الى الجامعة يتكون من 3 بطاقات أعداد تخص السنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي، فضلا عن رسالة يتوجه بها أستاذان الى الجامعة يشهدان فيها بكفاءة وتميز التلميذ.

وأضاف أن الملف يجب أن يتضمن أيضا رسالة ثانية من ادراة المعهد تؤكد فيها تميز وكفاءة التلميذ، مضيفا أنه قبل اجراء الاختبار الكتابي فانه على التلميذ تعمير مطبوعة بيانات تضعها الجامعة على ذمة المترشحين على موقعها الالكتروني www://college.harvard.edu

وأوضح أن مطبوعة البيانات لا تحتوي على أسئلة تتعلق بالسيرة الذاتية للطالب بل تتجاوز ذلك الى توجيه أسئلة أكثر عمقا تحاول عبرها اكتشاف شخصية التلميذ وتجربته في الحياة والتأكد من مدى قدرته على التأقلم مع متطلبات الجامعة والمادة الأكادمية التي تقدمها.

وتحرص الجامعة أن يتكون كل قسم من طلبة يختلفون من حيث جنسياتهم وثقافاتهم وميولاتهم واهتماماتهم وذلك بهدف تمكينهم من تبادل الأفكار وإثراء تجاربهم.

ومن جانبه بين مؤسس مكتب جامعة "هارفارد" بتونس حازم بلقاسم الذي تأسس سنة 2015 أن هذا المكتب يساعد ويدعم التونسيين المتخرجين من هذه الجامعة الامريكية من اجل متابعة دراستهم أو اجراء بحوثهم في تونس. كما يقدم المكتب التوجيهات والمعلومات اللازمة للطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعة.

وات