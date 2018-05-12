الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس

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يتبارى النادي الاهلي المصري يوم الثلاثاء المقبل مع نادي كامبلا سيتي الاوغندي في اطار الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وكانت بعثة الاهلي وصلت الى كامبالا قادمة من دبي حيث خاض الفريق امس مباراة بملعب هزاع بن زايد بإمارة العين الإماراتية مع أياكس أمستردام الهولندي بمناسبة اعتزال حسام غالي فاز فيها الاهلي 1-صفر.
واعلن حسام البدري مدرب النادي الأهلي قائمة فريقه لرحلة أوغندا لمواجهة نادي كمبالا وغاب عنها المدافع الدولي التونسي "علي معلول الذي عاد الى تونس ولم يرافق الفريق الى اوغندا بسبب عدم الجاهزية " حسب بلاغ النادي .
وكان علي معلول ضحية اصابات في الفترة الاخيرة حرمته من مشاركة فريقه الاهلي في عدد من المقابلات .
يتبارى النادي الاهلي المصري يوم الثلاثاء المقبل مع نادي كامبلا سيتي الاوغندي في اطار الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وكانت بعثة الاهلي وصلت الى كامبالا قادمة من دبي حيث خاض الفريق امس مباراة بملعب هزاع بن زايد بإمارة العين الإماراتية مع أياكس أمستردام الهولندي بمناسبة اعتزال حسام غالي فاز فيها الاهلي 1-صفر.
واعلن حسام البدري مدرب النادي الأهلي قائمة فريقه لرحلة أوغندا لمواجهة نادي كمبالا وغاب عنها المدافع الدولي التونسي "علي معلول الذي عاد الى تونس ولم يرافق الفريق الى اوغندا بسبب عدم الجاهزية " حسب بلاغ النادي .
وكان علي معلول ضحية اصابات في الفترة الاخيرة حرمته من مشاركة فريقه الاهلي في عدد من المقابلات .
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018
-
15:40الجيش الجزائري يكشف عن 3 مخابئ للارهابيين
12 ماي 2018