الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يتبارى النادي الاهلي المصري يوم الثلاثاء المقبل مع نادي كامبلا سيتي الاوغندي في اطار الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.

وكانت بعثة الاهلي وصلت الى كامبالا قادمة من دبي حيث خاض الفريق امس مباراة بملعب هزاع بن زايد بإمارة العين الإماراتية مع أياكس أمستردام الهولندي بمناسبة اعتزال حسام غالي فاز فيها الاهلي 1-صفر.

واعلن حسام البدري مدرب النادي الأهلي قائمة فريقه لرحلة أوغندا لمواجهة نادي كمبالا وغاب عنها المدافع الدولي التونسي "علي معلول الذي عاد الى تونس ولم يرافق الفريق الى اوغندا بسبب عدم الجاهزية " حسب بلاغ النادي .

وكان علي معلول ضحية اصابات في الفترة الاخيرة حرمته من مشاركة فريقه الاهلي في عدد من المقابلات .

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