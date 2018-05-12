كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم الجولة الاولى من مجموعة التدارك في الرابطة المحترفة الثانية وقد اسفرت عن النتائج التالية
ستير جرزونة - جمعية أريانة (1-1)
سبورتينغ المكنين- الأولمبي الباجي(1-1)
النجم الرادسي - جمعية جربة(0-1)
الترتيب
1-جمعية جربة 3
2- ستير جرزونة 1
-جمعية أريانة 1
-الأولمبي الباجي1
-سبورتينغ المكنين1
6 - النجم الرادسي0
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم الجولة الاولى من مجموعة التدارك في الرابطة المحترفة الثانية وقد اسفرت عن النتائج التالية
ستير جرزونة - جمعية أريانة (1-1)
سبورتينغ المكنين- الأولمبي الباجي(1-1)
النجم الرادسي - جمعية جربة(0-1)
الترتيب
1-جمعية جربة 3
2- ستير جرزونة 1
-جمعية أريانة 1
-الأولمبي الباجي1
-سبورتينغ المكنين1
6 - النجم الرادسي0
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018