كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2

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دارت عشية اليوم الجولة الاولى من مجموعة التدارك في الرابطة المحترفة الثانية وقد اسفرت عن النتائج التالية