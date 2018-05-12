بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد

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اعلن الترجي الرياضي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان الكشف بالاشعة الذي خضع له طه ياسين الخنيسي اوضح انه يشكو تمزقا عضليا يستوجب راحة وتاهيلا لمدة 21 يوما سيخضع على اثرها اللاعب لكشف جديد للتعرف على مدى تحسن صحة اللاعب.
وكان الخنيسي تعرض الى اصابة في لقاء الجولة الختامية لبطولة القسم الوطني (أ) الذي جمع فريقه بشبيبة القيروان الخميس الماضي بملعب رادس والذي انتهى بالتعادل (2-2).
وبناء على نوعية الاصابة ومدة العلاج التي تستوجبها فان مشاركة مهاجم الترجي الرياضي مع المنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018 تبدو مستبعدة.
ويذكر ان منتخب نسور قرطاج سيستهل مشاركته في مونديال روسيا بالتباري مع انقلترا يوم 18 جوان القادم قبل ان يلاقي نظيره البلجيكي يوم 23 من نفس الشهر على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة منتخب بنما يوم 28 جوان.
اعلن الترجي الرياضي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان الكشف بالاشعة الذي خضع له طه ياسين الخنيسي اوضح انه يشكو تمزقا عضليا يستوجب راحة وتاهيلا لمدة 21 يوما سيخضع على اثرها اللاعب لكشف جديد للتعرف على مدى تحسن صحة اللاعب.
وكان الخنيسي تعرض الى اصابة في لقاء الجولة الختامية لبطولة القسم الوطني (أ) الذي جمع فريقه بشبيبة القيروان الخميس الماضي بملعب رادس والذي انتهى بالتعادل (2-2).
وبناء على نوعية الاصابة ومدة العلاج التي تستوجبها فان مشاركة مهاجم الترجي الرياضي مع المنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018 تبدو مستبعدة.
ويذكر ان منتخب نسور قرطاج سيستهل مشاركته في مونديال روسيا بالتباري مع انقلترا يوم 18 جوان القادم قبل ان يلاقي نظيره البلجيكي يوم 23 من نفس الشهر على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة منتخب بنما يوم 28 جوان.
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018