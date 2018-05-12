بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد

اعلن الترجي الرياضي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان الكشف بالاشعة الذي خضع له طه ياسين الخنيسي اوضح انه يشكو تمزقا عضليا يستوجب راحة وتاهيلا لمدة 21 يوما سيخضع على اثرها اللاعب لكشف جديد للتعرف على مدى تحسن صحة اللاعب.

وكان الخنيسي تعرض الى اصابة في لقاء الجولة الختامية لبطولة القسم الوطني (أ) الذي جمع فريقه بشبيبة القيروان الخميس الماضي بملعب رادس والذي انتهى بالتعادل (2-2).

وبناء على نوعية الاصابة ومدة العلاج التي تستوجبها فان مشاركة مهاجم الترجي الرياضي مع المنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018 تبدو مستبعدة.

ويذكر ان منتخب نسور قرطاج سيستهل مشاركته في مونديال روسيا بالتباري مع انقلترا يوم 18 جوان القادم قبل ان يلاقي نظيره البلجيكي يوم 23 من نفس الشهر على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة منتخب بنما يوم 28 جوان.

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