كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج

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الشروق اون لاين – منير الزوابي:
انتهت منذ قليل مباراة كلاسيكو الجولة الثالثة ذهاب من مجموعة التتويج لبطولة كرة اليد بين الترجي والنجم في قاعة الزواوي بفوز فريق باب سويقة 32-29 بعد مباراة بطولية قدمها لاعبو الترجي .
وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق جوهرة الساحل بنتيجة 15 -12 الا ان ابناء الترجي قلبوا الطاولة على النجم في الشوط الثاني وافتكوا الفوز عن جدارة بعد شوط ثان تالق فيه لاعبو باب سويقة وقلصوا الفارق الى هدف وحيد ثم التقدم في اخر المباراة ب3 اهداف
الشروق اون لاين – منير الزوابي:
انتهت منذ قليل مباراة كلاسيكو الجولة الثالثة ذهاب من مجموعة التتويج لبطولة كرة اليد بين الترجي والنجم في قاعة الزواوي بفوز فريق باب سويقة 32-29 بعد مباراة بطولية قدمها لاعبو الترجي .
وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق جوهرة الساحل بنتيجة 15 -12 الا ان ابناء الترجي قلبوا الطاولة على النجم في الشوط الثاني وافتكوا الفوز عن جدارة بعد شوط ثان تالق فيه لاعبو باب سويقة وقلصوا الفارق الى هدف وحيد ثم التقدم في اخر المباراة ب3 اهداف
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018