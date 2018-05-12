كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

انتهت منذ قليل مباراة كلاسيكو الجولة الثالثة ذهاب من مجموعة التتويج لبطولة كرة اليد بين الترجي والنجم في قاعة الزواوي بفوز فريق باب سويقة 32-29 بعد مباراة بطولية قدمها لاعبو الترجي .

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق جوهرة الساحل بنتيجة 15 -12 الا ان ابناء الترجي قلبوا الطاولة على النجم في الشوط الثاني وافتكوا الفوز عن جدارة بعد شوط ثان تالق فيه لاعبو باب سويقة وقلصوا الفارق الى هدف وحيد ثم التقدم في اخر المباراة ب3 اهداف