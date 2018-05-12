قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أمكن لأحد البحارة بميناء الصيد البحري بالزارات من ولاية قابس صباح اليوم السبت إصطياد أحد أنواع السمك النادر الموجود بالبحر الأبيض المتوسط، شكل السمكة أثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الإجتماعي حول أماكن تواجده وحجمه وتسميته الأصلية، ويبقى التعريف العلمي لهذه الحالة من مشمولات خبراء علوم البحار.