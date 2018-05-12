شط مريم: إندلاع حريق في منزل

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سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
اندلع ظهر اليوم حريق في منزل بجهة شط مريم وتحديدا بمنطقة دوار بن زينب أتى على كل تجهيزات المنزل حيث تم تسجيل خسائر مادية جراء الحريق وحسب ما توفر لنا من معلومات أولية فإن طفلة صغيرة كانت تلعب بالولاعة ثم أضرمت النار في إحدى الحواشي وقد تحولت وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة على عين المكان وقامت بالسيطرة على الحريق الذي كاد يتسبب في خسائر بشرية كذلك لولا تفطن الأم إلى الحريق وإخراج أطفالها الصغار من المنزل.
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
اندلع ظهر اليوم حريق في منزل بجهة شط مريم وتحديدا بمنطقة دوار بن زينب أتى على كل تجهيزات المنزل حيث تم تسجيل خسائر مادية جراء الحريق وحسب ما توفر لنا من معلومات أولية فإن طفلة صغيرة كانت تلعب بالولاعة ثم أضرمت النار في إحدى الحواشي وقد تحولت وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة على عين المكان وقامت بالسيطرة على الحريق الذي كاد يتسبب في خسائر بشرية كذلك لولا تفطن الأم إلى الحريق وإخراج أطفالها الصغار من المنزل.
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018