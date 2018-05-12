شط مريم: إندلاع حريق في منزل

سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

اندلع ظهر اليوم حريق في منزل بجهة شط مريم وتحديدا بمنطقة دوار بن زينب أتى على كل تجهيزات المنزل حيث تم تسجيل خسائر مادية جراء الحريق وحسب ما توفر لنا من معلومات أولية فإن طفلة صغيرة كانت تلعب بالولاعة ثم أضرمت النار في إحدى الحواشي وقد تحولت وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة على عين المكان وقامت بالسيطرة على الحريق الذي كاد يتسبب في خسائر بشرية كذلك لولا تفطن الأم إلى الحريق وإخراج أطفالها الصغار من المنزل.

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