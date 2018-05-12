كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال

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أشاد النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو، بمواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدا أن الأخير "ليس له مثيل داخل منطقة الجزاء".
وقال كريسبو في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "إذا كنت مكان إدارة إنتر، لن أبيع إيكاردي أبدا، كيف يمكن أن أبيع افضل لاعب في الفريق، والأكثر موهبة، فضلا عن أنه قائد، من المهم البناء على أهم لاعب، والعثور على مجموعة يمكنها دعمه، والسماح له بالقيام بأفضل ما لديه".
وأضاف "داخل منطقة الجزاء، لا يوجد مثيل لإيكاردي خاصة مع العرضيات، فهو مميت، إذا كنت ترغب في بناء الهجمة من العمق فإن جونزالو هيجواين أو سيرجيو أجويرو هما الأكثر ملاءمة، ولكن إذا كنت تفعل مثل إنتر، وتعتمد على العرضيات داخل منطقة الجزاء، أين ستجد لاعبا أفضل من إيكاردي؟".
وتابع "بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين هما الأفضل في العالم، هناك العديد من المهاجمين يتنافسون على المركز الثالث، وأعتقد أن إيكاردي هو من يستحق التواجد في هذا المكان".
وعن التوقعات باستبعاد إيكاردي من قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2018 رغم تألقه، قال كريسبو "بقدر ما أستطيع أن أرى، فإن السبب لأنه ليس صديق ميسي، المنتخب مبني الآن حول دائرة سحرية، إيكاردي ليس في هذه الدائرة، وبالتالي، للأسف، لن يذهب إلى كأس العالم في روسيا، أعتقد أن هذا خطأ فادح، لأن الأرجنتين بحاجة حقاً لمهاجم كبير مثله".
أشاد النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو، بمواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدا أن الأخير "ليس له مثيل داخل منطقة الجزاء".
وقال كريسبو في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "إذا كنت مكان إدارة إنتر، لن أبيع إيكاردي أبدا، كيف يمكن أن أبيع افضل لاعب في الفريق، والأكثر موهبة، فضلا عن أنه قائد، من المهم البناء على أهم لاعب، والعثور على مجموعة يمكنها دعمه، والسماح له بالقيام بأفضل ما لديه".
وأضاف "داخل منطقة الجزاء، لا يوجد مثيل لإيكاردي خاصة مع العرضيات، فهو مميت، إذا كنت ترغب في بناء الهجمة من العمق فإن جونزالو هيجواين أو سيرجيو أجويرو هما الأكثر ملاءمة، ولكن إذا كنت تفعل مثل إنتر، وتعتمد على العرضيات داخل منطقة الجزاء، أين ستجد لاعبا أفضل من إيكاردي؟".
وتابع "بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين هما الأفضل في العالم، هناك العديد من المهاجمين يتنافسون على المركز الثالث، وأعتقد أن إيكاردي هو من يستحق التواجد في هذا المكان".
وعن التوقعات باستبعاد إيكاردي من قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2018 رغم تألقه، قال كريسبو "بقدر ما أستطيع أن أرى، فإن السبب لأنه ليس صديق ميسي، المنتخب مبني الآن حول دائرة سحرية، إيكاردي ليس في هذه الدائرة، وبالتالي، للأسف، لن يذهب إلى كأس العالم في روسيا، أعتقد أن هذا خطأ فادح، لأن الأرجنتين بحاجة حقاً لمهاجم كبير مثله".
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018