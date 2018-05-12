الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 12 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
سفيان الأسود
الدرس والأحزاب ....
....هل تكون بداية نهاية عصر الأحزاب في تونس بعد فشلها الكبير في الانتخابات البلدية....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
قاتل بن لادن يكشف السر! جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018 التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر... بن سالم : وزارة التربية ستصدر قائمة سوداء في الأطباء... طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة...
الأولى
كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018 | 16:28

أشاد النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو، بمواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدا أن الأخير "ليس له مثيل داخل منطقة الجزاء".

وقال كريسبو في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "إذا كنت مكان إدارة إنتر، لن أبيع إيكاردي أبدا، كيف يمكن أن أبيع افضل لاعب في الفريق، والأكثر موهبة، فضلا عن أنه قائد، من المهم البناء على أهم لاعب، والعثور على مجموعة يمكنها دعمه، والسماح له بالقيام بأفضل ما لديه".

وأضاف "داخل منطقة الجزاء، لا يوجد مثيل لإيكاردي خاصة مع العرضيات، فهو مميت، إذا كنت ترغب في بناء الهجمة من العمق فإن جونزالو هيجواين أو سيرجيو أجويرو هما الأكثر ملاءمة، ولكن إذا كنت تفعل مثل إنتر، وتعتمد على العرضيات داخل منطقة الجزاء، أين ستجد لاعبا أفضل من إيكاردي؟".

وتابع "بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين هما الأفضل في العالم، هناك العديد من المهاجمين يتنافسون على المركز الثالث، وأعتقد أن إيكاردي هو من يستحق التواجد في هذا المكان".

وعن التوقعات باستبعاد إيكاردي من قائمة الأرجنتين  في كأس العالم 2018 رغم تألقه، قال كريسبو "بقدر ما أستطيع أن أرى، فإن السبب لأنه ليس صديق ميسي، المنتخب مبني الآن حول دائرة سحرية، إيكاردي ليس في هذه الدائرة، وبالتالي، للأسف، لن يذهب إلى كأس العالم في روسيا، أعتقد أن هذا خطأ فادح، لأن الأرجنتين بحاجة حقاً لمهاجم كبير مثله".

وكالات
تقرؤون أيضا
اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018 السّاعة 20:17
كشف مصدر أمني عراقي، عن مفاجأة مفادها، أن أحد القادة الدواعش، الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الماضية...
المزيد >>
استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018 السّاعة 20:13
قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت أنه تم العثور على ثلاث بنادق، في أحد العقارات في المنطقة الريفية غرب...
المزيد >>
مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018 السّاعة 20:09
ردت الفيفا على طلب لجنة ترشح الملف المغربي لاستضافة مونديال 2026 استبعاد أربعة دول من قائمة الدول التي يحق لها...
المزيد >>
كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018 السّاعة 19:54
فاز النجم الرادسي اليوم بكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه على النجم الساحلي في الدور النهائي اليوم في قاعة رادس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018 | 16:28

أشاد النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو، بمواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدا أن الأخير "ليس له مثيل داخل منطقة الجزاء".

وقال كريسبو في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "إذا كنت مكان إدارة إنتر، لن أبيع إيكاردي أبدا، كيف يمكن أن أبيع افضل لاعب في الفريق، والأكثر موهبة، فضلا عن أنه قائد، من المهم البناء على أهم لاعب، والعثور على مجموعة يمكنها دعمه، والسماح له بالقيام بأفضل ما لديه".

وأضاف "داخل منطقة الجزاء، لا يوجد مثيل لإيكاردي خاصة مع العرضيات، فهو مميت، إذا كنت ترغب في بناء الهجمة من العمق فإن جونزالو هيجواين أو سيرجيو أجويرو هما الأكثر ملاءمة، ولكن إذا كنت تفعل مثل إنتر، وتعتمد على العرضيات داخل منطقة الجزاء، أين ستجد لاعبا أفضل من إيكاردي؟".

وتابع "بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين هما الأفضل في العالم، هناك العديد من المهاجمين يتنافسون على المركز الثالث، وأعتقد أن إيكاردي هو من يستحق التواجد في هذا المكان".

وعن التوقعات باستبعاد إيكاردي من قائمة الأرجنتين  في كأس العالم 2018 رغم تألقه، قال كريسبو "بقدر ما أستطيع أن أرى، فإن السبب لأنه ليس صديق ميسي، المنتخب مبني الآن حول دائرة سحرية، إيكاردي ليس في هذه الدائرة، وبالتالي، للأسف، لن يذهب إلى كأس العالم في روسيا، أعتقد أن هذا خطأ فادح، لأن الأرجنتين بحاجة حقاً لمهاجم كبير مثله".

وكالات
تقرؤون أيضا
اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018 السّاعة 20:17
كشف مصدر أمني عراقي، عن مفاجأة مفادها، أن أحد القادة الدواعش، الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الماضية...
المزيد >>
استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018 السّاعة 20:13
قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت أنه تم العثور على ثلاث بنادق، في أحد العقارات في المنطقة الريفية غرب...
المزيد >>
مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018 السّاعة 20:09
ردت الفيفا على طلب لجنة ترشح الملف المغربي لاستضافة مونديال 2026 استبعاد أربعة دول من قائمة الدول التي يحق لها...
المزيد >>
كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018 السّاعة 19:54
فاز النجم الرادسي اليوم بكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه على النجم الساحلي في الدور النهائي اليوم في قاعة رادس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدرس والأحزاب ....
....هل تكون بداية نهاية عصر الأحزاب في تونس بعد فشلها الكبير في الانتخابات البلدية....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
قاتل بن لادن يكشف السر! جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم السبت 12 ماي 2018 قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018 التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر... بن سالم : وزارة التربية ستصدر قائمة سوداء في الأطباء... طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة...
﻿