كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال

أشاد النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو، بمواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدا أن الأخير "ليس له مثيل داخل منطقة الجزاء".

وقال كريسبو في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "إذا كنت مكان إدارة إنتر، لن أبيع إيكاردي أبدا، كيف يمكن أن أبيع افضل لاعب في الفريق، والأكثر موهبة، فضلا عن أنه قائد، من المهم البناء على أهم لاعب، والعثور على مجموعة يمكنها دعمه، والسماح له بالقيام بأفضل ما لديه".

وأضاف "داخل منطقة الجزاء، لا يوجد مثيل لإيكاردي خاصة مع العرضيات، فهو مميت، إذا كنت ترغب في بناء الهجمة من العمق فإن جونزالو هيجواين أو سيرجيو أجويرو هما الأكثر ملاءمة، ولكن إذا كنت تفعل مثل إنتر، وتعتمد على العرضيات داخل منطقة الجزاء، أين ستجد لاعبا أفضل من إيكاردي؟".

وتابع "بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين هما الأفضل في العالم، هناك العديد من المهاجمين يتنافسون على المركز الثالث، وأعتقد أن إيكاردي هو من يستحق التواجد في هذا المكان".

وعن التوقعات باستبعاد إيكاردي من قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2018 رغم تألقه، قال كريسبو "بقدر ما أستطيع أن أرى، فإن السبب لأنه ليس صديق ميسي، المنتخب مبني الآن حول دائرة سحرية، إيكاردي ليس في هذه الدائرة، وبالتالي، للأسف، لن يذهب إلى كأس العالم في روسيا، أعتقد أن هذا خطأ فادح، لأن الأرجنتين بحاجة حقاً لمهاجم كبير مثله".

وكالات