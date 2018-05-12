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يوم السبت 12 ماي 2018
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مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
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الأولى
مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018 | 15:57

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تمكنت فرقة التفتيش الأمني التابعة لمحافظة شرطة الحدود و الأجانب بمطار النفيضة الدولي خلال تأمين رحلة متجهة إلى روسيا عبر مطار النفيضة من التفطن إلى تمثال يشتبه في كونه قطعة أثرية في حقيبة مسافر روسي حيث تم حجز القطعة المذكورة لتحويلها للمصالح المختصة للتأكد منها وتحديد قيمتها المالية.

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مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018 | 15:57

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

تمكنت فرقة التفتيش الأمني التابعة لمحافظة شرطة الحدود و الأجانب بمطار النفيضة الدولي خلال تأمين رحلة متجهة إلى روسيا عبر مطار النفيضة من التفطن إلى تمثال يشتبه في كونه قطعة أثرية في حقيبة مسافر روسي حيث تم حجز القطعة المذكورة لتحويلها للمصالح المختصة للتأكد منها وتحديد قيمتها المالية.

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استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018 السّاعة 20:13
قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت أنه تم العثور على ثلاث بنادق، في أحد العقارات في المنطقة الريفية غرب...
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سفيان الأسود
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....هل تكون بداية نهاية عصر الأحزاب في تونس بعد فشلها الكبير في الانتخابات البلدية....
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