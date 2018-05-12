مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت فرقة التفتيش الأمني التابعة لمحافظة شرطة الحدود و الأجانب بمطار النفيضة الدولي خلال تأمين رحلة متجهة إلى روسيا عبر مطار النفيضة من التفطن إلى تمثال يشتبه في كونه قطعة أثرية في حقيبة مسافر روسي حيث تم حجز القطعة المذكورة لتحويلها للمصالح المختصة للتأكد منها وتحديد قيمتها المالية.